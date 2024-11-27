Місячний календар стрижок на грудень 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: istockphoto.com

Грудень — це не лише завершення року, а й період яскравих свят і зустрічей. Саме тому час створити новий образ, підкреслити свій стиль чи нарешті наважитися на довгоочікувану зміну зачіски. Адже нова стрижка може стати символом початку чогось нового у вашому житті.

Місячний календар стрижок на грудень 2024 року від Новини.LIVE підкаже найкращі дати для відвідування перукаря, щоб результат не лише радував вас, а й сприяв внутрішній гармонії та навіть фінансовому успіху.

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Фази Місяця у грудні 2024 року

Молодик у знаку Стрілець — 1 грудня о 9:22 за Києвом;

— 1 грудня о 9:22 за Києвом; Місяць, що зростає — з 2 по 14 грудня;

— з 2 по 14 грудня; Повня у знаку Близнюки — 15 грудня о 12:03 за Києвом;

— 15 грудня о 12:03 за Києвом; Місяць, що спадає — з 16 по 30 грудня;

— з 16 по 30 грудня; Молодик у знаку Козеріг — 31 грудня о 01:28 за Києвом;

— 31 грудня о 01:28 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця у грудні. Фото: depositphotos.com

Як фази Місяця впливають на стан волосся

Вважається, що волосся — це своєрідний зв'язок людини з Всесвітом. У тибетських традиціях його називають "ниткою", що єднає нас із космічною енергією. Астрологи також наголошують, що фази Місяця можуть безпосередньо впливати на стан волосся та результати догляду за ним:

Місяць, що зростає . Цей період ідеально підходить для стрижки, адже волосся починає швидше рости, стає густішим і міцнішим. Фарбування у цю фазу забезпечує більш насичений і яскравий колір;

. Цей період ідеально підходить для стрижки, адже волосся починає швидше рости, стає густішим і міцнішим. Фарбування у цю фазу забезпечує більш насичений і яскравий колір; Місяць, що спадає . У цей час зачіска довше зберігає форму, однак ріст волосся сповільнюється. Ця фаза підходить тим, хто прагне довше насолоджуватися укладкою без частих підрівнювань.

. У цей час зачіска довше зберігає форму, однак ріст волосся сповільнюється. Ця фаза підходить тим, хто прагне довше насолоджуватися укладкою без частих підрівнювань. Повний Місяць . Ідеальний момент для сміливих експериментів з образом. Астрологи радять у цю фазу змінювати стиль, адже енергетика Місяця сприяє оновленню.

. Ідеальний момент для сміливих експериментів з образом. Астрологи радять у цю фазу змінювати стиль, адже енергетика Місяця сприяє оновленню. Молодик. Ця фаза вважається найменш сприятливою для маніпуляцій із волоссям. У Молодик краще обмежитися легким доглядом або взагалі утриматися від стрижок і фарбування, щоб зберегти енергетичний баланс.

Вплив Місяця на волосся. Фото: shutterstock.com

Які дні будуть сприятливими для стрижки волосся у грудні 2024 року

Для візиту до перукаря в останній місяць 2024 року найкраще обрати такі дати: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 грудня.

Як стверджують астрологи, у ці дні стрижка не лише допоможе вам оновити образ, але й може сприяти залученню фінансового успіху у ваше життя.

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: istockphoto.com

Несприятливі дні для стрижки та фарбування у грудні 2024 року

Небезпечні дні у грудні, які можуть нашкодити волоссю: 1 та 31 число.

Також невдалими днями для стрижки та зміни зачіски в останній місяць року будуть: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 грудня. У ці дати існує високий ризик, що волосся погано ростиме або навіть пошкодиться. Проте у ці дні можна робити доглядові процедури.

Також пропонуємо скористатися місячним календарем справ на грудень 2024 року, який допоможе обрати найкращі дати для фінансових операцій, роботи, побачень та відпочинку.