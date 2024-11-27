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Місячний календар стрижок на грудень 2024 — два небезпечні дні

27 листопада 2024 07:22
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар стрижок на грудень 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски
Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: istockphoto.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Грудень — це не лише завершення року, а й період яскравих свят і зустрічей. Саме тому час створити новий образ, підкреслити свій стиль чи нарешті наважитися на довгоочікувану зміну зачіски. Адже нова стрижка може стати символом початку чогось нового у вашому житті.

Місячний календар стрижок на грудень 2024 року від Новини.LIVE підкаже найкращі дати для відвідування перукаря, щоб результат не лише радував вас, а й сприяв внутрішній гармонії та навіть фінансовому успіху.

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Фази Місяця у грудні 2024 року

  • Молодик у знаку Стрілець — 1 грудня о 9:22 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 2 по 14 грудня;
  • Повня у знаку Близнюки — 15 грудня о 12:03 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 16 по 30 грудня;
  • Молодик у знаку Козеріг — 31 грудня о 01:28 за Києвом;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фазы Луны в декабре 2022 года
Фази Місяця у грудні. Фото: depositphotos.com

Як фази Місяця впливають на стан волосся

Вважається, що волосся — це своєрідний зв'язок людини з Всесвітом. У тибетських традиціях його називають "ниткою", що єднає нас із космічною енергією. Астрологи також наголошують, що фази Місяця можуть безпосередньо впливати на стан волосся та результати догляду за ним: 

  • Місяць, що зростає. Цей період ідеально підходить для стрижки, адже волосся починає швидше рости, стає густішим і міцнішим. Фарбування у цю фазу забезпечує більш насичений і яскравий колір;
  • Місяць, що спадає. У цей час зачіска довше зберігає форму, однак ріст волосся сповільнюється. Ця фаза підходить тим, хто прагне довше насолоджуватися укладкою без частих підрівнювань.
  • Повний Місяць. Ідеальний момент для сміливих експериментів з образом. Астрологи радять у цю фазу змінювати стиль, адже енергетика Місяця сприяє оновленню.
  • Молодик. Ця фаза вважається найменш сприятливою для маніпуляцій із волоссям. У Молодик краще обмежитися легким доглядом або взагалі утриматися від стрижок і фарбування, щоб зберегти енергетичний баланс.

 

Як фази Місяця впливають на стан волосся
Вплив Місяця на волосся. Фото: shutterstock.com

Які дні будуть сприятливими для стрижки волосся у грудні 2024 року

Для візиту до перукаря в останній місяць 2024 року найкраще обрати такі дати: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 грудня

Як стверджують астрологи, у ці дні стрижка не лише допоможе вам оновити образ, але й може сприяти залученню фінансового успіху у ваше життя.

 

Які дні будуть сприятливі для стрижки волосся у грудні 2024 року
Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: istockphoto.com

Несприятливі дні для стрижки та фарбування у грудні 2024 року

Небезпечні дні у грудні, які можуть нашкодити волоссю: 1 та 31 число

Також невдалими днями для стрижки та зміни зачіски в останній місяць року будуть: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 грудня. У ці дати існує високий ризик, що волосся погано ростиме або навіть пошкодиться. Проте у ці дні можна робити доглядові процедури.

 

Також пропонуємо скористатися місячним календарем справ на грудень 2024 року, який допоможе обрати найкращі дати для фінансових операцій, роботи, побачень та відпочинку. 

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