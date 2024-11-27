Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года — какие даты неудачные для смены прически

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года — два опасных дня
Декабрь — это не только завершение года, но и период ярких праздников и встреч. Именно поэтому пора создать новый образ, подчеркнуть свой стиль или, наконец, решиться на долгожданную смену прически. Ведь новая стрижка может стать символом начала чего-нибудь нового в вашей жизни.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 от Новини.LIVE подскажет лучшие даты для посещения парикмахера, чтобы результат не только радовал вас, но и способствовал внутренней гармонии и даже финансовому успеху.
Фазы Луны в декабре 2024 года
- Новолуние в знаке Стрелец — 1 декабря в 9:22 по Киеву;
- Растущая Луна — с 2 по 14 декабря;
- Полнолуние в знаке Близнецы — 15 декабря в 12:03 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря;
- Новолуние в знаке Козерог — 31 декабря в 01:28 по Киеву;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Как фазы Луны влияют на состояние волос
Считается, что волосы — это своеобразная связь человека со Вселенной. В тибетских традициях его называют "нитью", соединяющей нас с космической энергией. Астрологи также отмечают, что фазы Луны могут оказывать непосредственное влияние на состояние волос и результаты ухода за ними:
- Растущая Луна. Этот период идеально подходит для стрижки, ведь волосы начинают быстрее расти, становятся гуще и крепче. Покраска в эту фазу обеспечивает более насыщенный и яркий цвет;
- Убывающая Луна. В это время прическа дольше сохраняет форму, однако рост волос замедляется. Эта фаза подходит тем, кто стремится подольше наслаждаться укладкой без необходимости часто ее поправлять.
- Полная Луна. Идеальный момент для смелых экспериментов с образом. Астрологи советуют в эту фазу менять стиль, ведь энергетика Луны способствует обновлению.
- Новолуние. Эта фаза считается менее благоприятной для манипуляций с волосами. В новолуние лучше ограничиться легким уходом или вообще воздержаться от стрижек и покраски, чтобы сохранить энергетический баланс.
Какие дни будут благоприятны для стрижки волос в декабре 2024 года
Для визита к парикмахеру в последний месяц 2024 года лучше выбрать следующие даты: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 декабря.
Как утверждают астрологи, в эти дни стрижка не только поможет вам обновить образ, но может способствовать привлечению финансового успеха в вашу жизнь.
Неблагоприятные дни для стрижки и покраски в декабре 2024 года
Опасные дни в декабре, которые могут повредить волосам: 1 и 31 число.
Также неудачными днями для стрижки и смены прически в последний месяц года будут: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 декабря. В эти даты существует высокий риск, что волосы плохо растут или даже повредятся. Тем не менее в эти дни можно делать уходовые процедуры.
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