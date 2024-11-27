Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года — какие даты неудачные для смены прически

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: istockphoto.com

Декабрь — это не только завершение года, но и период ярких праздников и встреч. Именно поэтому пора создать новый образ, подчеркнуть свой стиль или, наконец, решиться на долгожданную смену прически. Ведь новая стрижка может стать символом начала чего-нибудь нового в вашей жизни.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 от Новини.LIVE подскажет лучшие даты для посещения парикмахера, чтобы результат не только радовал вас, но и способствовал внутренней гармонии и даже финансовому успеху.

Читайте также:

Фазы Луны в декабре 2024 года

Новолуние в знаке Стрелец — 1 декабря в 9:22 по Киеву;

— 1 декабря в 9:22 по Киеву; Растущая Луна — с 2 по 14 декабря;

— с 2 по 14 декабря; Полнолуние в знаке Близнецы — 15 декабря в 12:03 по Киеву;

— 15 декабря в 12:03 по Киеву; Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря;

— с 16 по 30 декабря; Новолуние в знаке Козерог — 31 декабря в 01:28 по Киеву;

— 31 декабря в 01:28 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в декабре. Фото: depositphotos.com

Как фазы Луны влияют на состояние волос

Считается, что волосы — это своеобразная связь человека со Вселенной. В тибетских традициях его называют "нитью", соединяющей нас с космической энергией. Астрологи также отмечают, что фазы Луны могут оказывать непосредственное влияние на состояние волос и результаты ухода за ними:

Растущая Луна . Этот период идеально подходит для стрижки, ведь волосы начинают быстрее расти, становятся гуще и крепче. Покраска в эту фазу обеспечивает более насыщенный и яркий цвет;

. Этот период идеально подходит для стрижки, ведь волосы начинают быстрее расти, становятся гуще и крепче. Покраска в эту фазу обеспечивает более насыщенный и яркий цвет; Убывающая Луна . В это время прическа дольше сохраняет форму, однако рост волос замедляется. Эта фаза подходит тем, кто стремится подольше наслаждаться укладкой без необходимости часто ее поправлять.

. В это время прическа дольше сохраняет форму, однако рост волос замедляется. Эта фаза подходит тем, кто стремится подольше наслаждаться укладкой без необходимости часто ее поправлять. Полная Луна . Идеальный момент для смелых экспериментов с образом. Астрологи советуют в эту фазу менять стиль, ведь энергетика Луны способствует обновлению.

. Идеальный момент для смелых экспериментов с образом. Астрологи советуют в эту фазу менять стиль, ведь энергетика Луны способствует обновлению. Новолуние. Эта фаза считается менее благоприятной для манипуляций с волосами. В новолуние лучше ограничиться легким уходом или вообще воздержаться от стрижек и покраски, чтобы сохранить энергетический баланс.

Воздействие Луны на волосы. Фото: shutterstock.com

Какие дни будут благоприятны для стрижки волос в декабре 2024 года

Для визита к парикмахеру в последний месяц 2024 года лучше выбрать следующие даты: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 декабря.

Как утверждают астрологи, в эти дни стрижка не только поможет вам обновить образ, но может способствовать привлечению финансового успеха в вашу жизнь.

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: istockphoto.com

Неблагоприятные дни для стрижки и покраски в декабре 2024 года

Опасные дни в декабре, которые могут повредить волосам: 1 и 31 число.

Также неудачными днями для стрижки и смены прически в последний месяц года будут: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 декабря. В эти даты существует высокий риск, что волосы плохо растут или даже повредятся. Тем не менее в эти дни можно делать уходовые процедуры.

Также предлагаем воспользоваться лунным календарем дел на декабрь 2024 года, который поможет выбрать лучшие даты для финансовых операций, работы, свиданий и отдыха.