Каким знакам Зодиака весеннее равноденствие несет испытания по Таро

Весеннее равноденствие 20 марта открывает новый астрономический год и дарит шанс на обновление. Однако для каждого оно будет разным. Мистические карты Таро предупреждают: пяти знакам Зодиака придется пройти через непростые ситуации, которые изменят их мышление, решения и даже круг общения.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака судьба приготовила испытания и как их пройти с пользой.

Овен — карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

Весеннее равноденствие поднимет финансовые вопросы. Возможна ситуация, когда придется обратиться за помощью. "Пятерка Пентаклей" в перевернутом положении говорит об испытании на гордость. Ищите поддержку у тех, кому доверяете, даже если сложно решиться на первый шаг.

Рак — карта Таро "Семерка Кубков"

"Семерка Кубков" предупреждает вас об иллюзиях, которые будут стоить вам дорого. Во время равноденствия появится много соблазнов. Научитесь отличать реальность от фантазии, а правду от сладкой лжи. Не принимайте важных решений на эмоциях и проверяйте факты.

Дева — карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

20 марта может оказаться для вас эмоциональным. Есть риск ссор, о которых в будущем придется горько пожалеть. Дайте себе время, прежде чем отвечать или действовать. Именно умение контролировать эмоции станет вашим главным испытанием.

Скорпион — карта Таро "Восьмерка Мечей"

"Восьмерка Мечей" говорит: вы сами себе создали внутренние ограничения, а теперь оказались в ловушке. Главная правда в том, что выход есть, просто вы его не видите. Посмотрите честно на ситуацию и перестаньте играть роль жертвы. У вас есть шанс сделать хотя бы один конкретный шаг к свободе.

Козерог — карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)

Вы давно работаете на резервном питании. Ситуация доходит до предела и если вы не остановитесь, то рискуете выгореть. На весеннее равноденствие возможны проблемы из-за усталости, ответственности или чужих обязанностей, которые вы взяли на себя. Научитесь говорить "нет" и себе, и окружающим.

