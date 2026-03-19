Головна Свята Яким знакам Зодіаку весняне рівнодення несе випробування за Таро

Яким знакам Зодіаку весняне рівнодення несе випробування за Таро

Дата публікації: 19 березня 2026 11:03
Ворожіння на картах Таро. Фото: OSHO Living

Весняне рівнодення 20 березня відкриває новий астрономічний рік й дарує шанс на оновлення. Проте для кожного воно буде різним. Містичні карти Таро попереджають: п'ятьом знакам Зодіаку доведеться пройти через непрості ситуації, які змінять їхнє мислення, рішення і навіть коло спілкування. 

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку доля приготувала випробування та як їх пройти з користю.

Овен — карта Таро "П'ятірка Пентаклів" (перевернута)

Весняне рівнодення підніме фінансові питання. Можлива ситуація, коли доведеться звернутися по допомогу. "П'ятірка Пентаклів" у перевернутому положенні говорить про випробування на гордість. Шукайте підтримку у тих, кому довіряєте, навіть якщо складно наважитися перший крок.

Рак — карта Таро "Сімка Кубків"

"Сімка Кубків" попереджає вас про ілюзії, які коштуватимуть вам дорого. У час рівнодення з'явиться багато спокус. Навчіться відрізняти реальність від фантазії, а правду від солодкої брехні. Не приймайте важливих рішень на емоціях і перевіряйте факти.

Діва — карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

20 березня може виявитися для вас емоційним. Є ризик сварок, про які у майбутньому доведеться гірко пошкодувати. Дайте собі час, перш ніж відповідати або діяти. Саме вміння контролювати емоції стане вашим головним випробуванням.

Скорпіон — карта Таро "Вісімка Мечів"

"Вісімка Мечів" говорить: ви самі собі створили внутрішні обмеження, а тепер опинилися у пасці. Головна правда в тому, що вихід є, просто ви його не бачите. Подивіться чесно на ситуацію і перестаньте грати роль жертви. У вас є шанс зробити хоча б один конкретний крок до свободи.

Козеріг — карта Таро "Десятка Жезлів" (перевернута)

Ви давно працюєте на резервному живленні. Ситуація доходить до межі і якщо ви не зупинитесь, то ризикуєте вигоріти. На весняне рівнодення можливі проблеми через втому, відповідальність або чужі обов'язки, які ви взяли на себе. Навчиться казати "ні" і собі, і оточенню.

Ольга Зорич - Редактор
