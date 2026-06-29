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Главная Праздники Именины Петра и Павла 2026: искренние поздравления и открытки с праздником

Именины Петра и Павла 2026: искренние поздравления и открытки с праздником

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 05:04
С именинами Петра и Павла 2026: искренние поздравления в открытках, прозе и стихах
Икона апостолов Петра и Павла, женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы отмечают большой православный праздник — День Петра и Павла — сегодня, 29 июня. В этот день не только чтят святых апостолов, но и поздравляют с именинами всех мужчин, носящих эти сильные имена.

Новини.LIVE делится красивыми и искренними поздравлениями с Днем ангела Петра и Павла в стихах, прозе и открытках.

Красивые поздравления с именинами для Петра

Петре, ми вас всі вітаємо,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза, щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!

***

Красиві привітання з іменинами для Петра
Открытки с именинами Петра 2026. Коллаж: Новини.LIVE

***

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Искренне поздравляю с Днем ангела, Петр! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, искренней любви и как можно больше хороших новостей.

***

Петре, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!

***

Дорогой Петр, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от тревог и помогает во всех делах.

***

Листівки з іменинами Петра 2026
Открытки с именинниками Петра 2026. Коллаж: Новини.LIVE

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

С именинами, Петр! Желаю тебе непоколебимой веры, крепкого здоровья и сил уверенно идти к своим целям.

Искренние поздравления с Днем ангела для Павла

С Днем ангела, Павел! В этот светлый день желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть твой небесный покровитель всегда защищает тебя!

***

Листівки з іменинами Павла 2026
Открытки с именинниками Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!

***

Павел, искренне поздравляю тебя с именинами! Желаю безграничного счастья, чистой любви, мира и крепкого здоровья.

***

Ти, Павло, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Щирі привітання з Днем ангела Павла 2026 у листівках
Открытки с именинами Павла 2026. Коллаж: Новини.LIVE

***

Дорогой Павел, поздравляю с Днем ангела! Желаю тепла, мира и настоящего счастья! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всех бед и помогает преодолевать любые трудности.

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!

Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в День Петра и Павла, чтобы привлечь в жизнь счастье и достаток.

Напомним, что мы также делились, какие запреты нельзя нарушать в день Петра и Павла, чтобы не проливать слезы весь год.

День ангела Петра и Павла поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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