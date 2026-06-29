С именинами Петра и Павла 2026: искренние поздравления в открытках, прозе и стихах

Именины Петра и Павла 2026: искренние поздравления и открытки с праздником
Украинцы отмечают большой православный праздник — День Петра и Павла — сегодня, 29 июня. В этот день не только чтят святых апостолов, но и поздравляют с именинами всех мужчин, носящих эти сильные имена.
Новини.LIVE делится красивыми и искренними поздравлениями с Днем ангела Петра и Павла в стихах, прозе и открытках.
Красивые поздравления с именинами для Петра
Петре, ми вас всі вітаємо,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза, щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!
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Искренне поздравляю с Днем ангела, Петр! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, искренней любви и как можно больше хороших новостей.
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Петре, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!
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Дорогой Петр, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от тревог и помогает во всех делах.
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Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
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С именинами, Петр! Желаю тебе непоколебимой веры, крепкого здоровья и сил уверенно идти к своим целям.
Искренние поздравления с Днем ангела для Павла
С Днем ангела, Павел! В этот светлый день желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть твой небесный покровитель всегда защищает тебя!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
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Павел, искренне поздравляю тебя с именинами! Желаю безграничного счастья, чистой любви, мира и крепкого здоровья.
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Ти, Павло, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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Дорогой Павел, поздравляю с Днем ангела! Желаю тепла, мира и настоящего счастья! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всех бед и помогает преодолевать любые трудности.
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Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!
Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в День Петра и Павла, чтобы привлечь в жизнь счастье и достаток.
Напомним, что мы также делились, какие запреты нельзя нарушать в день Петра и Павла, чтобы не проливать слезы весь год.