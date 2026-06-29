З іменинами Петра і Павла 2026: щирі привітання у листівках, прозі та віршах

Ікона апостолів Петра і Павла, жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Українці зустрічають велике православне свято День Петра і Павла сьогодні, 29 червня. Цього дня не тільки вшановують святих апостолів, а й вітають з іменинами усіх чоловіків, які мають ці сильні імена.

Новини.LIVE ділиться красивими та щирими привітаннями з Днем ангела Петра і Павла у віршах, прозі та листівках.

Красиві привітання з іменинами для Петра

Петре, ми вас всі вітаємо,

щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

І в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза, щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

радості, привіт від нас!

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Листівки з іменинами Петра 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Щиро вітаю із Днем ангела, Петре! Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку, щирої любові та якомога більше добрих звісток.

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Петре, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

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Дорогий Петре, прийми найщиріші привітання з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від тривог та допомагає в усіх справах.

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Листівки з іменинами Петра 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

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З іменинами, Петре! Бажаю незламної віри, міцного здоров'я та сил упевнено крокувати до своїх цілей.

Щирі привітання з Днем ангела для Павла

З Днем ангела, Павле! У цей світлий день бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою! Нехай твій небесний покровитель завжди тебе захищає!

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Листівки з іменинами Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Павле, щиро вітаю тебе з іменинами! Бажаю безмежного щастя, чистого кохання, миру і міцного здоров'я.

***

Ти, Павло, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Листівки з іменинами Павла 2026. Колаж: Новини.LIVE

***

Дорогий Павле, вітаю з Днем ангела! Бажаю тепла миру і справжнього щастя! Нехай ангел-охоронець охороняє тебе від усіх бід та допомагає долати будь-які труднощі.

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе, Павло, вітаю в славний день,

Бажаю радості, сміху й пісень!

Раніше ми розповідали, які справи варто зробити у День Петра і Павла, щоб привабити у життя щастя та достаток.

Нагадаємо, також ми ділилися, які заборони не можна порушувати на Петра і Павла, щоб не лити сльози увесь рік.