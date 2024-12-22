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Именины Анастасии 22 декабря — лучшие открытки и пожелания

22 декабря 2024 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
С Днем ангела Анастасии 22 декабря 2024 года — красивые поздравления в прозе и открытках
Маленькая девочка с крыльями и фонарем. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

В это воскресенье, 22 декабря, по новому православному календарю украинские верующие чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы — святой покровительницы рожениц и женщин с именем Анастасия. В этот праздник также принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, имеющих это красивое имя.

Новини.LIVE подготовил для Вас подборку искренних пожеланий в прозе и стихах, а также красивые и яркие открытки с именинами Анастасии 2024 года.

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День ангела Анастасии 2024 — красивые стихи на украинском языке

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!

***

Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!

***

В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь те ж ви щасливі,
І здорові та красиві!

 

Поздравления с именинами Анастасии в теплой и душевной прозе
Маленькая девочка с крыльями и фонарем. Фото: freepik.com

Поздравления с именинами Анастасии в теплой и душевной прозе

Поздравляю с Днем святой Анастасии! Пусть твой жизненный путь будет озарен светом добра и любви. Пусть святая покровительница бережет тебя от всех бед и напастей, дарит веру, надежду и покой в душе.

***

Искренне поздравляю тебя с именинами, Настя! Желаю тебе крепкой веры, безграничной любви и гармонии в сердце. Пусть мечты сбываются, душа сияет искренностью, а благие дела становятся источником вдохновения.

***

С Днем ангела, Анастасия! Пусть Господь живет в сердце, а ангел-хранитель оберегает от невзгод. Желаю радостных дней, счастливых моментов и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть в твоей жизни всегда царят мир, любовь и благополучие.

***

Настя, с именинами! Пусть в твоих глазах всегда сияют счастье и радость, а каждый день приносит что-то новое и вдохновляет. Желаю тебе верить в свои силы, исполнять самые заветные мечты и встречать каждое утро с улыбкой!

***

Анастасия, с твоим праздником! Пусть жизнь дарит тебе множество счастливых моментов, маленьких радостей и больших побед.

***

Настя, пусть тебе улыбаются звезды! Пусть солнце согревает своим теплом, а ветер приносит только приятные перемены. Желаю тебе радоваться каждому мигу, оставаться счастливой и жизнерадостной. Пусть твой ангел всегда будет рядом, поддерживая тебя во всем.

***

Дорогая Настя, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день приносит приятные сюрпризы, а глаза сверкают от счастья и любви. Желаю тебе интересных открытий, ярких событий и безграничной удачи. Пусть успех окрыляет тебя, а жизнь дарит только самое лучшее!

С Днем ангела Анастасии 22 декабря — яркие открытки

День ангела Анастасии 2024 — красивые открытки
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Открытки с Днем ангела Анастасии 22 декабря
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем ангела Анастасии 22 декабря — яркие открытки
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Именины Анастасии 22 декабря — красивые открытки
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анастасии — душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с именинами Анастасии в открытках
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анастасии 2024 — душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анастасии 22 декабря — душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с именинами Анастасии в красивых открытках.
Поздравление с Днем ангела Анастасии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Анастасии 2024 года

 

 

Напомним, мы писали, кто будет праздновать именины в январе 2025 года и как назвать новорожденного ребенка.

Также предлагаем ознакомиться с православным календарем на январь 2025 года.

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