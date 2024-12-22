С Днем ангела Анастасии 22 декабря 2024 года — красивые поздравления в прозе и открытках

Именины Анастасии 22 декабря — лучшие открытки и пожелания
В это воскресенье, 22 декабря, по новому православному календарю украинские верующие чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы — святой покровительницы рожениц и женщин с именем Анастасия. В этот праздник также принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, имеющих это красивое имя.
Новини.LIVE подготовил для Вас подборку искренних пожеланий в прозе и стихах, а также красивые и яркие открытки с именинами Анастасии 2024 года.
День ангела Анастасии 2024 — красивые стихи на украинском языке
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!
***
Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
***
В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь те ж ви щасливі,
І здорові та красиві!
Поздравления с именинами Анастасии в теплой и душевной прозе
Поздравляю с Днем святой Анастасии! Пусть твой жизненный путь будет озарен светом добра и любви. Пусть святая покровительница бережет тебя от всех бед и напастей, дарит веру, надежду и покой в душе.
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Искренне поздравляю тебя с именинами, Настя! Желаю тебе крепкой веры, безграничной любви и гармонии в сердце. Пусть мечты сбываются, душа сияет искренностью, а благие дела становятся источником вдохновения.
***
С Днем ангела, Анастасия! Пусть Господь живет в сердце, а ангел-хранитель оберегает от невзгод. Желаю радостных дней, счастливых моментов и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть в твоей жизни всегда царят мир, любовь и благополучие.
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Настя, с именинами! Пусть в твоих глазах всегда сияют счастье и радость, а каждый день приносит что-то новое и вдохновляет. Желаю тебе верить в свои силы, исполнять самые заветные мечты и встречать каждое утро с улыбкой!
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Анастасия, с твоим праздником! Пусть жизнь дарит тебе множество счастливых моментов, маленьких радостей и больших побед.
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Настя, пусть тебе улыбаются звезды! Пусть солнце согревает своим теплом, а ветер приносит только приятные перемены. Желаю тебе радоваться каждому мигу, оставаться счастливой и жизнерадостной. Пусть твой ангел всегда будет рядом, поддерживая тебя во всем.
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Дорогая Настя, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день приносит приятные сюрпризы, а глаза сверкают от счастья и любви. Желаю тебе интересных открытий, ярких событий и безграничной удачи. Пусть успех окрыляет тебя, а жизнь дарит только самое лучшее!
С Днем ангела Анастасии 22 декабря — яркие открытки
Видеопоздравления с именинами Анастасии 2024 года
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