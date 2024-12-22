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Іменини Анастасії 22 грудня — найкращі листівки та побажання

22 грудня 2024 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем ангела Анастасії 22 грудня 2024 — красиві привітання у прозі та листівках
Маленька дівчинка з крилами та ліхтариком. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

У цю неділю, 22 грудня, за новим православним календарем українські віряни вшановують пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці — святої покровительки породіль та жінок з ім'ям Анастасія. У це свято також заведено вітати з Днем ангела усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я. 

Новини.LIVE підготував для Вас добірку найщиріших побажань у прозі та віршах, а також красиві та яскраві листівки з іменинами Анастасії 2024 року.   

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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!

***

Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!

***

В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь те ж ви щасливі,
І здорові та красиві!

 

Привітання з іменинами Анастасії у теплій та душевній прозі
Маленька дівчинка з крилами та ліхтариком. Фото: freepik.com

Привітання з іменинами Анастасії у теплій та душевній прозі 

Вітаю з Днем святої Анастасії! Нехай твій життєвий шлях буде осяяний світлом добра і любові. Нехай свята покровителька оберігає тебе від усіх бід і напастей, дарує віру, надію і спокій у душі.

***

 

Щиро вітаю тебе з іменинами, Настусю! Бажаю тобі міцної віри, безмежної любові та гармонії у серці. Нехай мрії збуваються, душа сяє щирістю, а добрі справи стають джерелом натхнення. 

***

З Днем ангела, Анастасіє! Нехай Господь живе у серці, а ангел-охоронець оберігає від негараздів. Бажаю радісних днів, щасливих моментів і здійснення найзаповітніших мрій. Хай у твоєму житті завжди панують мир, любов і добробут.

***

Настя, з іменинами! Нехай у твоїх очах завжди сяють щастя і радість, а кожен день приносить щось нове і надихає на краще. Бажаю тобі вірити у свої сили, здійснювати найзаповітніші мрії та зустрічати кожен ранок із посмішкою!

***

Анастасіє, з твоїм святом! Нехай життя дарує тобі безліч щасливих моментів, маленьких радостей і великих перемог. 

***

Настю, хай тобі усміхаються зірки! Нехай сонце зігріває своїм теплом, а вітер приносить лише приємні зміни. Бажаю тобі радіти кожній миті, залишатися щасливою і життєрадісною. Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримуючи тебе у всьому.

***

Дорога Настя, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи, а очі сяють від щастя і любові. Бажаю тобі цікавих відкриттів, яскравих подій і безмежної удачі. Нехай успіх окрилює тебе, а життя дарує тільки найкраще!

З Днем ангела Анастасії 22 грудня — яскраві листівки 

День ангела Анастасії 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Листівки з Днем ангела Анастасії 22 грудня
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Анастасії 22 грудня — яскраві листівки
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Іменини Анастасії 22 грудня — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анастасії — душевні привітання
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з іменинами Анастасії у листівках
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анастасії 2024 — душевні привітання
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Анастасії 22 грудня — душевні привітання
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з іменинами Анастасії у красивих листівках
Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Анастасії 2024 року

 

 

Нагадаємо, ми писали, хто святкуватиме іменини у січні 2025 року та як назвати новонароджену дитину. 

Також пропонуємо ознайомитися з православним календарем на січень 2025 року.

свята іменини привітання листівки День ангела 22 грудня

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06:10 Коли родичі не отримуватимуть гроші за полоненого військового

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Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

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