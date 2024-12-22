З Днем ангела Анастасії 22 грудня 2024 — красиві привітання у прозі та листівках

Маленька дівчинка з крилами та ліхтариком. Фото: freepik.com

У цю неділю, 22 грудня, за новим православним календарем українські віряни вшановують пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці — святої покровительки породіль та жінок з ім'ям Анастасія. У це свято також заведено вітати з Днем ангела усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.

Новини.LIVE підготував для Вас добірку найщиріших побажань у прозі та віршах, а також красиві та яскраві листівки з іменинами Анастасії 2024 року.

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

З днем святої Анастасії!

***

Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,

І не стане горе на твоїм путі.

Доброта і щастя, вірність і кохання

Хай з тобою будуть у твоїм житті!

Настю, вітаю з іменинами!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Ім'я дивовижне Анастасія існує,

І скажемо щиро — найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

***

В гості Ангел прилітає,

Свято ділиться на двох,

Він тебе оберігає,

Хай же з вами буде Бог.

Анастасіє, будь те ж ви щасливі,

І здорові та красиві!

Маленька дівчинка з крилами та ліхтариком. Фото: freepik.com

Привітання з іменинами Анастасії у теплій та душевній прозі

Вітаю з Днем святої Анастасії! Нехай твій життєвий шлях буде осяяний світлом добра і любові. Нехай свята покровителька оберігає тебе від усіх бід і напастей, дарує віру, надію і спокій у душі.

***

Щиро вітаю тебе з іменинами, Настусю! Бажаю тобі міцної віри, безмежної любові та гармонії у серці. Нехай мрії збуваються, душа сяє щирістю, а добрі справи стають джерелом натхнення.

***

З Днем ангела, Анастасіє! Нехай Господь живе у серці, а ангел-охоронець оберігає від негараздів. Бажаю радісних днів, щасливих моментів і здійснення найзаповітніших мрій. Хай у твоєму житті завжди панують мир, любов і добробут.

***

Настя, з іменинами! Нехай у твоїх очах завжди сяють щастя і радість, а кожен день приносить щось нове і надихає на краще. Бажаю тобі вірити у свої сили, здійснювати найзаповітніші мрії та зустрічати кожен ранок із посмішкою!

***

Анастасіє, з твоїм святом! Нехай життя дарує тобі безліч щасливих моментів, маленьких радостей і великих перемог.

***

Настю, хай тобі усміхаються зірки! Нехай сонце зігріває своїм теплом, а вітер приносить лише приємні зміни. Бажаю тобі радіти кожній миті, залишатися щасливою і життєрадісною. Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримуючи тебе у всьому.

***

Дорога Настя, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи, а очі сяють від щастя і любові. Бажаю тобі цікавих відкриттів, яскравих подій і безмежної удачі. Нехай успіх окрилює тебе, а життя дарує тільки найкраще!

З Днем ангела Анастасії 22 грудня — яскраві листівки

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Анастасії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Анастасії 2024 року

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