З Днем ангела Анастасії 22 грудня 2024 — красиві привітання у прозі та листівках

Іменини Анастасії 22 грудня — найкращі листівки та побажання
У цю неділю, 22 грудня, за новим православним календарем українські віряни вшановують пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці — святої покровительки породіль та жінок з ім'ям Анастасія. У це свято також заведено вітати з Днем ангела усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.
Новини.LIVE підготував для Вас добірку найщиріших побажань у прозі та віршах, а також красиві та яскраві листівки з іменинами Анастасії 2024 року.
День ангела Анастасії 2024 — красиві вірші українською мовою
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
З днем святої Анастасії!
***
Хай у твої дороги не ввійдуть тривоги,
І не стане горе на твоїм путі.
Доброта і щастя, вірність і кохання
Хай з тобою будуть у твоїм житті!
Настю, вітаю з іменинами!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
Ім'я дивовижне Анастасія існує,
І скажемо щиро — найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
***
В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Анастасіє, будь те ж ви щасливі,
І здорові та красиві!
Привітання з іменинами Анастасії у теплій та душевній прозі
Вітаю з Днем святої Анастасії! Нехай твій життєвий шлях буде осяяний світлом добра і любові. Нехай свята покровителька оберігає тебе від усіх бід і напастей, дарує віру, надію і спокій у душі.
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Щиро вітаю тебе з іменинами, Настусю! Бажаю тобі міцної віри, безмежної любові та гармонії у серці. Нехай мрії збуваються, душа сяє щирістю, а добрі справи стають джерелом натхнення.
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З Днем ангела, Анастасіє! Нехай Господь живе у серці, а ангел-охоронець оберігає від негараздів. Бажаю радісних днів, щасливих моментів і здійснення найзаповітніших мрій. Хай у твоєму житті завжди панують мир, любов і добробут.
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Настя, з іменинами! Нехай у твоїх очах завжди сяють щастя і радість, а кожен день приносить щось нове і надихає на краще. Бажаю тобі вірити у свої сили, здійснювати найзаповітніші мрії та зустрічати кожен ранок із посмішкою!
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Анастасіє, з твоїм святом! Нехай життя дарує тобі безліч щасливих моментів, маленьких радостей і великих перемог.
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Настю, хай тобі усміхаються зірки! Нехай сонце зігріває своїм теплом, а вітер приносить лише приємні зміни. Бажаю тобі радіти кожній миті, залишатися щасливою і життєрадісною. Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримуючи тебе у всьому.
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Дорога Настя, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи, а очі сяють від щастя і любові. Бажаю тобі цікавих відкриттів, яскравих подій і безмежної удачі. Нехай успіх окрилює тебе, а життя дарує тільки найкраще!
З Днем ангела Анастасії 22 грудня — яскраві листівки
Відеопривітання з іменинами Анастасії 2024 року
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