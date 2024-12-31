Как правильно посевать на Новый год 2025 — полезные советы

Украинские дети в Щедрый вечер. Фото: BBC

Раньше посевать было принято на Старый Новый год, но после перехода на новый церковный календарь дата немного изменилась. Мы рассказываем, как правильно засевать на Новый год, чтобы принести согласие, благополучие и счастье в дом хозяина.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Чем нужно засевать на Новый год

Прежде, чем входить в дом соседей, необходимо быть в хорошем настроении. Обязательно нужно быть в варежках, которыми вы будете засевать, или в тканевых мешочках. Можно делать это не только пшеницей, но и ячменем, рожью и даже рисом.

Зерна в мешках для посева. Фото: Allegro

Как правильно засевать

Проводить обряд засева обязательно должны мальчики или мужчины, которые должны спрашивать, можно ли засевать. Если хозяева дома разрешили это делать, парни начинают рассыпать в комнате зерно и петь посевалки. Хозяином же нельзя убирать это зерно до заката.

В народе считают, что первый посевальщик приносит с собой счастье и согласие, поэтому засевать всегда начинали со своего дома, а потом уже шли к соседям или родственникам это делать. Обычно хозяева, у которых засевали, дают посевальщикам:

Фрукты

Выпечку

Сладости

Деньги

Изображение посевальщиков возле дома зимой. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие посевалки можно спеть на Новый год

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вітаю!

На Новий рік, на нове щастя

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На полі — копицями,

На столі — пирогами!

***

Сію, сію, засіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Сію щедро із долоні,

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу Хату

Будьте радісні й багаті!

Сію густо перехресно

На добробут людям чесним.

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям, з Новим Роком!

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать на Новый год 2025.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно обязательно сделать до Нового года 2025.

Также мы сообщали о том, какое желание категорично нельзя загадывать на Новый год людям после 50 лет.