Как сделать новогодние игрушки из старых лампочек — креативные идеи, видео

Елочные украшения из старых лампочек. Коллаж: Новини.LIVE

Превратить обычные старые лампочки в яркие новогодние игрушки — это не только экономный, но и очень креативный способ добавить уникальности вашей елке. Сделать такие украшения своими руками очень просто. А главное — такой подход позволяет не только проявить свое творчество, но и внести вклад в экологичность, ведь вы даете вторую жизнь старым ненужным вещам.

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Новини.LIVE собрали самые интересные и креативные идеи, как сделать елочные украшения из старых лампочек своими руками. Выбирайте свой любимый вариант и создавайте сказочную атмосферу на праздники!

Новогодние украшения из старых лампочек — суперидеи и полезные советы

1. Игрушки с блестками

Самый простой и быстрый вариант — покрыть лампочки блестками, стразами или пайетками. Лучше всего использовать маленькие лампочки.

Чтобы создать сияющие елочные украшения, вам понадобятся:

лампочки;

клей ПВА или спрей-клей;

блестки разных цветов;

ленты, шнурки или веревка шпагат (для создания крепежа, чтобы вешать игрушки на елку).

Нанесите клей на поверхность лампочки и осторожно посыпьте блестками. Дождитесь высыхания — и ваши игрушки готовы!

Новогодние игрушки со старых лампочек. Коллаж: Новини.LIVE

Для создания различных акцентов можно использовать золотые, серебряные или цветные блестки. Такое украшение отлично подойдет для современного интерьера.

Новогодние игрушки со старых лампочек. Коллаж: Новини.LIVE

2. Снеговики и другие сказочные герои из старой лампочки

Сделать лампочку похожей на животное, снеговика или сказочного персонажа помогут:

акриловые краски;

кусочки ткани для шапочки и шарфика;

нити и бечевки для создания различных элементов;

пуговицы или бусины.

Для создания снеговика разрисуйте лампочку белой краской, нарисуйте лицо, а для декора используйте ткань или пряжу. Снеговики выглядят мило и атмосферно, особенно на елке в классическом стиле.

Новогодние игрушки со старых лампочек. Коллаж: Новини.LIVE

Новогодние игрушки со старых лампочек. Коллаж: Новини.LIVE

Если вы любите рисовать, лампочки можно расписать вручную акриловыми красками. Популярные темы: зимние пейзажи, звезды, олени или праздничные орнаменты. Можно нарисовать милых животных: кролика, пингвина, собачку, котика и т.д. Такие игрушки станут настоящей изюминкой вашей елки.

Новогодние игрушки со старых лампочек. Коллаж: Новини.LIVE

В следующем видео можно подробнее рассмотреть, как сделать шапочку для ваших сказочных героев, сделанных из старых лампочек:

3. Миниатюрные композиции внутри лампочки

Эта идея сложнее и требует дополнительных затрат на миниатюрные фигурки, искусственный снег и т.д. Но такая новогодняя игрушка смотрится невероятно красиво. Этот выбор даже годится для подарка.

Для создания таких украшений вам понадобится прозрачная лампочка, которую нужно очистить от внутренних деталей.

Заполните ее искусственным снегом, пайетками или миниатюрными фигурками (снежные елки, Санта-Клаус, фонарики и т.п.). Используйте мелкие детали и подсветку, чтобы придать изделию очарование.

Это могут быть композиции с фигурками лесных животных или зимнего ландшафта. Такие украшения смотрятся очень элегантно.

Новогодние игрушки со старых лампочек. Коллаж: Новини.LIVE

4. Новогодние украшения из лампочек, декорированные лентами, тканью и бижутерией

Можно обернуть лампочку тканью, например мешковиной, добавить кружево или атласные ленты. Для крепления используйте горячий клей. Такие декорации подходят для рустикального либо винтажного стиля.

Используйте ленту или краску для создания графических узоров. Черно-белые или пастельные мотивы придают украшениям современный вид.

Новогодние игрушки со старых лампочек. Скриншот с видео на Youtube

Что может понадобиться для создания елочных игрушек из лампочек

Выберите идею, которая вам больше нравится, и создавайте шедевры собственноручно. Ваши игрушки из лампочек точно удивят гостей и добавят особый шарм к праздничному декору.

Чтобы сделать оригинальные новогодние украшения из старых лампочек, вам может понадобиться набор инструментов и материалов:

старые лампочки любого размера и цвета;

ножницы;

канцелярский нож;

плоскогубцы (если нужно снять цоколь);

кисточки разной толщины для деталей и больших элементов;

акриловые краски для росписи (они хорошо держатся на стекле, так что такие игрушки вам долго прослужат);

горячий клей, ПВА, клей-спрей; универсальный прозрачный клей для прикрепления декора;

ленты;

шпагат;

веревки;

нити;

блестки;

паетки;

кусочки ткани;

фетр для создания обертки или деталей;

бумага или картон для вырезания шаблонов;

бусины;

миниатюрные елочные веточки;

миниатюрные фигурки.

Создание игрушки из старой лампочки. Фото: google.com

Важные рекомендации:

перед началом работы накройте стол бумагой или клеенкой, чтобы защитить его от краски и клея;

соберите все необходимые материалы рядом, чтобы процесс был комфортным и вдохновенным;

всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении;

используйте защитные перчатки при разборе лампочек;

осторожно работайте со стеклом во избежание порезов.

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