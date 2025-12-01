Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 1 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 07:31
Гороскоп на 1 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Понедельник, 1 декабря, открывает первую неделю зимы особой энергетикой, в которой старое постепенно сгорает, а новое начинает проявляться отчетливее. По предсказанию карт Таро, одни знаки Зодиака сегодня получат шанс разрешить давние противоречия и наконец расставить акценты правильно, а другие — столкнутся с выбором, который станет поворотным. То, что казалось незыблемым, легко может изменить направление именно в этот день.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 1 декабря 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня придется сделать выбор, который определит дальнейшие отношения или ваш личный путь. Вы наконец видите разницу между тем, что хотите на самом деле, и тем, что только отвлекало.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Первый день зимы требует от вас выдержки и мягкой уверенности в собственной правоте. Направьте энергию на то, что реально можете контролировать, и результат приятно удивит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня стоит пересмотреть финансовые привычки и найти истоки лишних потерь. Карта дня отмечает: маленькие коррективы дадут большой эффект в ближайшее время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Мечей"

Ваше видение событий сегодня особенно точное, поэтому не игнорируйте внутренние сигналы. "Королева Мечей" советует: четко озвучивайте свои мысли — это поможет избежать недоразумений.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)

1 декабря вы можете получить замечания, которые сперва заденут, но принесут пользу. Сделайте паузу перед тем, как реагировать, и увидите ситуацию под другим углом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Сегодня вы возвращаете себе контроль над тем, что в последнее время выскальзывало из рук. Карта дня советует: не позволяйте чужим мнениям влиять на ваши решения в первый день зимы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Дурак"

Сегодня идеальное время начать новое дело без лишних колебаний. Позвольте себе смелость, ведь именно она откроет свежие возможности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня вы можете цепляться за старое из-за страха перемен, но именно перемены принесут облегчение. Карта дня говорит: сделайте один новый шаг — и станет понятно, куда двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

В этот понедельник удача работает на вас, но важно не упустить момент. Будьте внимательны к неожиданным предложениям — одно из них станет переломным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня важно убрать лишнее и сосредоточиться на главном. Выключите информационный шум 1 декабря — и решение придет само.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

В этот день ожидается гармоничное взаимодействие с людьми, которые вам близки по духу. Карта дня отмечает: именно сотрудничество поможет достичь результата быстрее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Сегодня могут проявиться внутренние сомнения, но они лишь подталкивают к правильному изменению. Окружите себя поддержкой и смотрите на свои ресурсы шире.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кому из знаков Зодиака ждать бешеной энергии в декабре 2025.

Какие знаки Зодиака встретят судьбоносные события в первый месяц зимы.

Кто кардинально изменит жизнь до конца 2025 года.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 1 декабря карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации