Гороскоп на 1 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Понедельник, 1 декабря, открывает первую неделю зимы особой энергетикой, в которой старое постепенно сгорает, а новое начинает проявляться отчетливее. По предсказанию карт Таро, одни знаки Зодиака сегодня получат шанс разрешить давние противоречия и наконец расставить акценты правильно, а другие — столкнутся с выбором, который станет поворотным. То, что казалось незыблемым, легко может изменить направление именно в этот день.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 1 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня придется сделать выбор, который определит дальнейшие отношения или ваш личный путь. Вы наконец видите разницу между тем, что хотите на самом деле, и тем, что только отвлекало.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Первый день зимы требует от вас выдержки и мягкой уверенности в собственной правоте. Направьте энергию на то, что реально можете контролировать, и результат приятно удивит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня стоит пересмотреть финансовые привычки и найти истоки лишних потерь. Карта дня отмечает: маленькие коррективы дадут большой эффект в ближайшее время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Мечей"

Ваше видение событий сегодня особенно точное, поэтому не игнорируйте внутренние сигналы. "Королева Мечей" советует: четко озвучивайте свои мысли — это поможет избежать недоразумений.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)

1 декабря вы можете получить замечания, которые сперва заденут, но принесут пользу. Сделайте паузу перед тем, как реагировать, и увидите ситуацию под другим углом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Сегодня вы возвращаете себе контроль над тем, что в последнее время выскальзывало из рук. Карта дня советует: не позволяйте чужим мнениям влиять на ваши решения в первый день зимы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Дурак"

Сегодня идеальное время начать новое дело без лишних колебаний. Позвольте себе смелость, ведь именно она откроет свежие возможности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня вы можете цепляться за старое из-за страха перемен, но именно перемены принесут облегчение. Карта дня говорит: сделайте один новый шаг — и станет понятно, куда двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

В этот понедельник удача работает на вас, но важно не упустить момент. Будьте внимательны к неожиданным предложениям — одно из них станет переломным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня важно убрать лишнее и сосредоточиться на главном. Выключите информационный шум 1 декабря — и решение придет само.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

В этот день ожидается гармоничное взаимодействие с людьми, которые вам близки по духу. Карта дня отмечает: именно сотрудничество поможет достичь результата быстрее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Сегодня могут проявиться внутренние сомнения, но они лишь подталкивают к правильному изменению. Окружите себя поддержкой и смотрите на свои ресурсы шире.

