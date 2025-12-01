Гороскоп на 1 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Понеділок, 1 грудня, відкриває перший тиждень зими особливою енергетикою, у якій старе поступово згорає, а нове починає проявлятися виразніше. За віщуванням карт Таро, одні знаки Зодіаку сьогодні отримають шанс вирішити давні суперечності й нарешті розставити акценти правильно, а інші — зіткнуться з вибором, який стане поворотним. Те, що здавалося непорушним, легко може змінити напрямок саме цього дня.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 1 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні доведеться зробити вибір, який визначить подальші стосунки чи ваш особистий шлях. Ви нарешті бачите різницю між тим, що хочете насправді, і тим, що лише відволікало.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Перший день зими вимагає від вас витримки та м'якої впевненості у власній правоті. Спрямуйте енергію на те, що реально можете контролювати, і результат приємно здивує.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні варто переглянути фінансові звички та знайти витоки зайвих втрат. Карта дня наголошує: маленькі корективи дадуть великий ефект у найближчий час.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Ваше бачення подій сьогодні особливо точне, тож не ігноруйте внутрішні сигнали. "Королева Мечів" радить: чітко озвучуйте свої думки — це допоможе уникнути непорозумінь.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Кубків" (перевернута)

1 грудня ви можете отримати зауваження, які спершу зачеплять, але принесуть користь. Зробіть паузу перед тим, як реагувати, і побачите ситуацію під іншим кутом.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

Сьогодні ви повертаєте собі контроль над тим, що останнім часом вислизало з рук. Карта дня радить: не дозволяйте чужим думкам впливати на ваші рішення у перший день зими.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Дурень"

Сьогодні ідеальний час розпочати нову справу без зайвих вагань. Дозвольте собі сміливість, адже саме вона відкриє свіжі можливості.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Сьогодні ви можете чіплятися за старе через страх змін, але саме зміни принесуть полегшення. Карта дня говорить: зробіть один новий крок — і стане зрозуміло, куди рухатися далі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цього понеділка удача працює на вас, але важливо не пропустити момент. Будьте уважні до несподіваних пропозицій — одна з них стане переломною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні важливо прибрати зайве й зосередитись на головному. Вимкніть інформаційний шум 1 грудня — і рішення прийде саме.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Цього дня очікується гармонійна взаємодія з людьми, які вам близькі по духу. Карта дня наголошує: саме співпраця допоможе досягти результату швидше.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Сьогодні можуть проявитися внутрішні сумніви, але вони лише підштовхують до правильної зміни. Оточіть себе підтримкою й дивіться на свої ресурси ширше.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку чекати на шалену енергію у грудні 2025.

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосні події у перший місяць зими.

Хто кардинально змінить життя до кінця 2025 року.