Колядки для детей на Рождество 2024 — короткие и простые тексты, которые легко выучить

Детские колядки на Рождество 2024 — короткие и простые тексты
Рождество, которое мы встретим уже 25 декабря, — это время чудес, семейного тепла и старинных традиций, объединяющих поколение. Поэтому колядки — неотъемлемая часть праздника, особенно для детей, которые с удовольствием исполняют эти яркие и мелодичные стихи и песни.
Мы собрали короткие, простые, веселые, старинные и красивые тексты колядок для детей всех возрастов, чтобы сделать ваши рождественские вечера еще теплее и радостнее.
Независимо от того, вашему ребенку три годика или уже 14 лет, вы найдете здесь идеальные варианты для колядования на Рождество 2024 года.
Колядки для детей 2-3 лет на украинском языке
Рождество — это время, когда даже самые маленькие могут приобщиться к праздничным традициям. Простые рифмованные строки помогут вашим малышам почувствовать дух великого праздника и порадовать родных. Специально для детей 2–3 лет мы подготовили короткие и легкие колядки:
Сніг на землю сипле тихо,
На душі велика втіха.
Віфліємська зірка сяє
Та Ісуса прославляє.
***
Сидить пташка на калині пісеньку співає,
А ви люди веселіться Христос ся рождає!
***
Я маленький як вершок,
поїв каші горщик,
А на другий поглядаю.
І вас з празником вiтаю!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця.
( Добра з маком паляниця )
А без меду (маку) не така,
Дайте, дядьку, п'ятака!
***
Добрий вечір, люди,
Вашій теплій хаті!
Щоб були ви завжди
Щедрі і багаті!
***
Коляд, коляд, колядок
Хороший з медком оладок!
А без меду — не такий,
Дайте, тітко, пирогів!
Колядки для детей 5-6 лет на украинском языке
Детям в возрасте 5-6 лет будет легче изучить небольшие колядки, которые имеют рифму. Изучайте их вместе со своими детьми:
Коляд, Коляд, Колядниця
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Одчиняйте скриньку,
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок,
Та давайте п'ятачок.
***
Сніг на землю сипле тихо,
На душі велика втіха.
Вифлеємська зірка сяє
Та Ісуса прославляє.
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну — Христос ся рождає!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
"Божий син родився!"
— Усіх сповіщала.
***
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
***
Я дівчинка маленька,
Спідничечка рябенька,
Чобітки коркові,
Будьте з празником здорові!
***
Я маленький як вершок,
поїв каші горшик,
А на другий поглядаю
І вас з празником вiтаю!
***
Колядую, колядую,
Вашi грошi добре чую,
Смак цукерок, пирога,
Подавайте п'ятака
***
Я маленька дівчинка,
Як у полі квіточка.
Коляду вам співаю,
Христа прославляю!
З Різдвом тут до вас прийшла,
Божу радість принесла.
Христос народився!
***
Я маленький хлопчик,
Виліз на стовпчик,
У дудочку граю,
Христа прославляю,
Вас з Різдвом вітаю!
***
Я маленький пастушок,
По коліна кожушок.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рихтуйте:
Яблучка й горішки –
Будуть нам потішки.
Колядки для детей 7-8 лет на украинском языке
В этом возрасте детки уже активно изучают стишки в школе, так что колядки могут быть уже длиннее и серьезнее. Однако подбирайте стихи с хорошей рифмой. Если нет времени запоминать длинные тексты, можно использовать короткие.
Предлагаем такие колядки для детей в возрасте 7-8 лет:
Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочці граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте
— Яблучка, горішки
Дітям для потішки.
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!
***
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість, прийде сміх
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
***
Ой, чи вдома, чи не вдома
Господарі цього дому?
Відчиняйте хатку,
Слухайте колядку!
Ми прийшли до вас у хату
Від душі колядувати,
Від душі колядувати —
Вам добробуту бажати!
Щоб у вас у цьому році
Успіх був на кожнім кроці,
Щоби множилися тутки
І здоров'я, і здобутки.
Щоб усе, що посадили,
Вам багато уродило,
Щоби їлося й пилося
І щасливо щоб жилося!
***
Я колядниця маленька,
В мене шубка коротенька,
А колядка, бачте, ні:
Вчила я її три дні!
Я зайшла до вас до хати,
Щоб усіх вас привітати
Із Різдвом Святим Христовим!
І нехай усі здорові
У родині вашій будуть,
Мир і дружба хай панують.
Щоб печальних сліз не знали,
Щоб раділи і співали.
Рік Новий — наступне свято!
У дива я вірю свято,
А тому не зволікайте
І бажання загадайте.
В новорічну ніч казкову
Все здійсниться! Чесне слово!
***
Ой, заграю на дуду
Й заспіваю коляду!
Для хазяїна й хазяйки,
Щоб не мали в хаті сварки,
А достаток мали й лад,
Доля квітла, наче сад,
Щоб задумане збулося,
Як ріка життя лилося,
Нива густо колосилась
Й щастя в хаті оселилось!
Я заграв вам на дуду,
Проспівав вам коляду,
А тепер стою зітхаю —
На гостинчика чекаю!
***
Я колядник хоч куди,
В мене гарні чобітки.
Маю теплий кожушок
Та порожній ще мішок!
Ось я вам заколядую!
Слів для вас не пошкодую!
Ну а ви ж мені на свято
Накривайте стіл багато:
Шмат ковбаски, сиру трішки,
Можна яблука й горішки,
Тортик "Празький" солоденький,
Ще й цукерочок дві жменьки!
Я ж бажаю всій родині
Дні яскраві, теплі, мирні!
Хай Господь дарує радо
Вам в сім'ю "Тойоту Прадо"!
Щоб завжди були у парі,
Побажаю ще й "Ферарі",
Замок в Австрії та Римі,
Де басейнів аж чотири.
До смачненького слівця
Побажаю шмат сальця!
Діамантів ще бажаю
Та мішечок наставляю!
Колядки для детей 9-10 лет на украинском языке
Колядки для детей 9-10 лет могут быть длинными и интересными. Можно изучить песни и веселые тексты пожелания. Мы же предлагаем такие колядки для ваших малышей:
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться –
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай Вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
Христос народився!
***
На столі — свята вечеря,
вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
позолоченим крилом.
Благу вість нам сповіщає
про народження Христа.
В хаті свято розцвітає,
гріє душу доброта.
Пахне сіном і кутею.
Сяє зірка. Сніг скрипить.
І колядка над землею
з білим ангелом летить.
***
Ой колядка, колядниця,
Дайте маку і кутиці.
Як не дасте, одкажіте,
Моїх ніжок не знобіте.
Мої ніжки невеличкі,
Купіть мені черевички,
Черевички гарненькі,
А пальчики біленькі.
Ой коляда, колядень!
Як уночі, так і вдень!
Я уночі не піду,
Бо собачки нападуть,
Колядички одберуть.
***
Дочекалися ми свята
І для серця, й для душі:
На столі кутя багата,
Пиріжки, узвар, книші.
В хаті ладан в'ється димно,
В пасмах затишку й тепла...
Тільки перша зірка блимне,
Посідаєм до стола.
Й тих згадаєм, хто бідує
У неволі та нужді.
Хто і в цей рік не скуштує
Святвечірньої куті...
Ми надіями ясними
Обдаруємо сумних
І пожуримося з ними,
І помолимось за них.
***
На синім небі
Зіронька стала,
По всій Вкраїні
Звістку подала.
Що в Віфлеємі,
В стайні низенькій,
Дитя родилось —
Ісус маленький.
Ісус родився,
Ручки складає,
Всіх засмучених
Радо вітає.
Тож перестаньте
Вже сумувати,
Вкраїнські хлопці,
Гожі дівчата.
Дівчата й хлопці,
Всі поклонімся,
В добрій надії
Богу молімся.
Щоб ми діждали
Кращої долі,
Щоб розквітали,
Як квітки в полі.
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми руками усіх обіймає —
І нашу хатину, і нашу родину,
І всю Україну.
Христос ся рождає!
***
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
Колядки для детей 11-14 лет на украинском языке
Колядки для детей 11-14 лет уже можно считать серьезными рождественскими песнями и текстами. Они также подходят для взрослых. Мы подобрали хорошо запоминающиеся праздничные тексты:
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Хтось веселий надпис вивів
На тоненькому льоду:
"Гей! Свята прийшли у гості!
Зустрічайте коляду!"
Трійка коней прудконогих
Мчить по білому сніжку —
Коляда везе в санчатах
Сто гостинців у мішку!
Чуєш, дзвоники співають:
Тілі-тілі-тілі-бом!
Ідуть ряжені на конях
Нас вітати із Різдвом!
***
Ой на річці, на Йордані,
Там Пречиста ризи прала,
Свого сина сповивала,
На ялині колихала.
Прилетіли три янголи,
Взяли Христа під небеса.
Всі небеса розтворилися,
Всім святим поклонилися.
***
Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.
Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!
Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшо нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.
Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!
***
Пане, пане господарю,
Пусти нас до хати,
Хочем тобі, господарю,
Заколядувати.
Приспів:
Наш Ісус мале дитя,
Він дарує нам життя,
Щоб щасливо проживали
І горя не знали. (2 рази)
А ми — люди подорожні,
З дороги зблудили,
І до тебе, господарю,
Всі ми загостили.
Приспів. (2 рази)
Ми не хоче їсти, пити,
Тільки відпочити,
Хочем твою хатиноньку
Та й розвеселити.
Приспів. (2 рази)
Народженого Ісуса
Радо прославляймо,
Йому велич свого серця
І поклін відаймо.
Приспів. (2 рази)
Я дивлюсь на білосніжний двір
Крізь вікна, розмальовані зрання.
На них — прекрасний візерунок крил
Мороз лишив, на честь народження Христа.
На дворі тиша, зіроньки блищать
Прозорі, наче вранішня роса.
В домівках свічки на столах горять,
На честь народження маленького Христа.
Усіх об’єднує казкова ніч,
Ніч істини й добра,
Різдвяне свято.
Усіх чекає дивовижна мить —
Народження Ісуса немовляти!
То ж заспіваймо радісно усі,
Нехай лунає наша пісня гучно!
Нехай летять у небо голоси
На честь народження спасителя Ісуса!
Ранее мы рассказывали, когда украинцам следует праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января.
Напомним, мы писали, какие важные праздники отметят украинцы 1 января, кроме Нового года.
Также предлагаем вам узнать, когда именно в Украине колядуют, щедруют и засевают по новому календарю.
Читайте Новини.LIVE!