Колядки для детей на Рождество 2024 — короткие и простые тексты, которые легко выучить

Рождественский вертеп в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua/Борис Корпусенко

Рождество, которое мы встретим уже 25 декабря, — это время чудес, семейного тепла и старинных традиций, объединяющих поколение. Поэтому колядки — неотъемлемая часть праздника, особенно для детей, которые с удовольствием исполняют эти яркие и мелодичные стихи и песни.

Мы собрали короткие, простые, веселые, старинные и красивые тексты колядок для детей всех возрастов, чтобы сделать ваши рождественские вечера еще теплее и радостнее.

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Колядки для детей 2-3 лет на украинском языке

Рождество — это время, когда даже самые маленькие могут приобщиться к праздничным традициям. Простые рифмованные строки помогут вашим малышам почувствовать дух великого праздника и порадовать родных. Специально для детей 2–3 лет мы подготовили короткие и легкие колядки:

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Віфліємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Сидить пташка на калині пісеньку співає,

А ви люди веселіться Христос ся рождає!

***

Я маленький як вершок,

поїв каші горщик,

А на другий поглядаю.

І вас з празником вiтаю!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця.

( Добра з маком паляниця )

А без меду (маку) не така,

Дайте, дядьку, п'ятака!

***

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

***

Коляд, коляд, колядок

Хороший з медком оладок!

А без меду — не такий,

Дайте, тітко, пирогів!

Маленькие колядники встречают Рождество. Фото: google.com

Колядки для детей 5-6 лет на украинском языке

Детям в возрасте 5-6 лет будет легче изучить небольшие колядки, которые имеют рифму. Изучайте их вместе со своими детьми:

Коляд, Коляд, Колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок.

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну — Христос ся рождає!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

— Усіх сповіщала.

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Я дівчинка маленька,

Спідничечка рябенька,

Чобітки коркові,

Будьте з празником здорові!

***

Я маленький як вершок,

поїв каші горшик,

А на другий поглядаю

І вас з празником вiтаю!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п'ятака

***

Я маленька дівчинка,

Як у полі квіточка.

Коляду вам співаю,

Христа прославляю!

З Різдвом тут до вас прийшла,

Божу радість принесла.

Христос народився!

***

Я маленький хлопчик,

Виліз на стовпчик,

У дудочку граю,

Христа прославляю,

Вас з Різдвом вітаю!

***

Я маленький пастушок,

По коліна кожушок.

А ви, люди, чуйте,

Коляду рихтуйте:

Яблучка й горішки –

Будуть нам потішки.

Маленькие колядники празднуют Рождество. Фото: УНИАН

Колядки для детей 7-8 лет на украинском языке

В этом возрасте детки уже активно изучают стишки в школе, так что колядки могут быть уже длиннее и серьезнее. Однако подбирайте стихи с хорошей рифмой. Если нет времени запоминать длинные тексты, можно использовать короткие.

Предлагаем такие колядки для детей в возрасте 7-8 лет:

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочці граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте

— Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість, прийде сміх

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати —

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров'я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий — наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

Ой, заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю —

На гостинчика чекаю!

***

Я колядник хоч куди,

В мене гарні чобітки.

Маю теплий кожушок

Та порожній ще мішок!

Ось я вам заколядую!

Слів для вас не пошкодую!

Ну а ви ж мені на свято

Накривайте стіл багато:

Шмат ковбаски, сиру трішки,

Можна яблука й горішки,

Тортик "Празький" солоденький,

Ще й цукерочок дві жменьки!

Я ж бажаю всій родині

Дні яскраві, теплі, мирні!

Хай Господь дарує радо

Вам в сім'ю "Тойоту Прадо"!

Щоб завжди були у парі,

Побажаю ще й "Ферарі",

Замок в Австрії та Римі,

Де басейнів аж чотири.

До смачненького слівця

Побажаю шмат сальця!

Діамантів ще бажаю

Та мішечок наставляю!

Украинские колядники на Рождество. Фото: УНИАН

Колядки для детей 9-10 лет на украинском языке

Колядки для детей 9-10 лет могут быть длинными и интересными. Можно изучить песни и веселые тексты пожелания. Мы же предлагаем такие колядки для ваших малышей:

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться –

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!

***

На столі — свята вечеря,

вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

позолоченим крилом.

Благу вість нам сповіщає

про народження Христа.

В хаті свято розцвітає,

гріє душу доброта.

Пахне сіном і кутею.

Сяє зірка. Сніг скрипить.

І колядка над землею

з білим ангелом летить.

***

Ой колядка, колядниця,

Дайте маку і кутиці.

Як не дасте, одкажіте,

Моїх ніжок не знобіте.

Мої ніжки невеличкі,

Купіть мені черевички,

Черевички гарненькі,

А пальчики біленькі.

Ой коляда, колядень!

Як уночі, так і вдень!

Я уночі не піду,

Бо собачки нападуть,

Колядички одберуть.

***

Дочекалися ми свята

І для серця, й для душі:

На столі кутя багата,

Пиріжки, узвар, книші.

В хаті ладан в'ється димно,

В пасмах затишку й тепла...

Тільки перша зірка блимне,

Посідаєм до стола.

Й тих згадаєм, хто бідує

У неволі та нужді.

Хто і в цей рік не скуштує

Святвечірньої куті...

Ми надіями ясними

Обдаруємо сумних

І пожуримося з ними,

І помолимось за них.

***

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось —

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками усіх обіймає —

І нашу хатину, і нашу родину,

І всю Україну.

Христос ся рождає!

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Колядки для детей 11-14 лет на украинском языке

Колядки для детей 11-14 лет уже можно считать серьезными рождественскими песнями и текстами. Они также подходят для взрослых. Мы подобрали хорошо запоминающиеся праздничные тексты:

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Хтось веселий надпис вивів

На тоненькому льоду:

"Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!"

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Ідуть ряжені на конях

Нас вітати із Різдвом!

***

Ой на річці, на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

***

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

***

Пане, пане господарю,

Пусти нас до хати,

Хочем тобі, господарю,

Заколядувати.

Приспів:

Наш Ісус мале дитя,

Він дарує нам життя,

Щоб щасливо проживали

І горя не знали. (2 рази)

А ми — люди подорожні,

З дороги зблудили,

І до тебе, господарю,

Всі ми загостили.

Приспів. (2 рази)

Ми не хоче їсти, пити,

Тільки відпочити,

Хочем твою хатиноньку

Та й розвеселити.

Приспів. (2 рази)

Народженого Ісуса

Радо прославляймо,

Йому велич свого серця

І поклін відаймо.

Приспів. (2 рази)

Я дивлюсь на білосніжний двір

Крізь вікна, розмальовані зрання.

На них — прекрасний візерунок крил

Мороз лишив, на честь народження Христа.

На дворі тиша, зіроньки блищать

Прозорі, наче вранішня роса.

В домівках свічки на столах горять,

На честь народження маленького Христа.

Усіх об’єднує казкова ніч,

Ніч істини й добра,

Різдвяне свято.

Усіх чекає дивовижна мить —

Народження Ісуса немовляти!

То ж заспіваймо радісно усі,

Нехай лунає наша пісня гучно!

Нехай летять у небо голоси

На честь народження спасителя Ісуса!

Ранее мы рассказывали, когда украинцам следует праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января.

Напомним, мы писали, какие важные праздники отметят украинцы 1 января, кроме Нового года.

Также предлагаем вам узнать, когда именно в Украине колядуют, щедруют и засевают по новому календарю.