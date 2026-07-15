С Днем ангела Владимира 15 июля 2026: поздравления в открытках, прозе и стихах

Верующие в церкви в День святого Владимира. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы чтят память святого равноапостольного князя Владимира Великого сегодня, 15 июля. Традиционно в этот день все Владимиры отмечают именины. Это прекрасный повод поздравить человека, пожелать ему добра и мира, подарить улыбку.

Новости.LIVE делится самыми красивыми поздравлениями с Днём ангела Владимира в прозе, стихах и открытках.

Как красиво поздравить с именинами Владимира: стихи на украинском языке

Примите от всей души наши искренние поздравления,

Пусть сбудутся все Ваши планы и желания!

Пусть жизнь дарит чудесные подарки,

Яркие эмоции, счастливые моменты.

Пусть беда не находит пути в Ваш дом,

А судьба всегда дарила Вам радость!

С Днём ангела, Владимир!

***

Как песня звонко льется,

Пусть тебе, Вова, живется хорошо,

Пусть судьба улыбается,

Здоровье прибавляется,

Пусть в душе царит праздник,

И в жизни не будет дождей,

Пусть сбудутся все твои надежды,

Пусть сбываются все мечты!

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***

Пусть каждый твой день

будет похож на чудо,

А судьба пусть будет

бесконечно счастливой,

Пусть сбудутся все мечты

и все замыслы, и

все в жизни будет на высоте!

Поздравляю с именинами!

***

Ангел у тебя дома был,

поэтому слышал твою молитву,

И в твой день именины

Уже дарит каждую минуту:

Пуд здоровья и пуд веры,

Сто килограммов надежды,

Тысячи фунтов любви,

И любви не на словах,

А каратов целую ведерку,

Радости в Ваше сердце,

Ну и еще букет удачи,

И добра в Вашу судьбу!

***

Побед на каждом шагу,

Достигай без колебаний,

С днем ангела, Владимир,

Прими поздравления!

***

Пусть Ангел в день именин

Исполнит все желания,

Принесет счастье каждую минуту,

Успех и процветание.

Радостью жизнь украсит

И придаст здоровья,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

С именинами, Владимир!

***

Поздравляю с именинами!

Желаю больших успехов,

радоваться жизни по-настоящему,

Любить, мечтать, творить.

Пусть любое дело удается,

Пусть найдут вас богатство и слава,

Желаю множество побед.

Пусть Бог оберегает вас от бед!

С Днём ангела, Владимир!

Поздравление с Днем ангела Владимира 2026 в искренней прозе

С Днём ангела, Владимир! От всего сердца желаю тебе сил, вдохновения и уверенности.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от невзгод, дарит покой и поддерживает в важные моменты.

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Искренне желаю тебе крепкого здоровья, искренних улыбок, душевной гармонии и мирного неба. С Днём ангела!

***

Волчок, искренне поздравляю тебя с Днём ангела! Желаю никогда не терять веру в себя, смело двигаться вперёд. Пусть небесный покровитель оберегает тебя в каждый миг жизни.

***

Владимир, желаю тебе уверенно идти к своим целям. Пусть ангел-хранитель неустанно оберегает тебя и твою семью на жизненном пути. С Днём ангела!

***

С Днём ангела, Владимир! Пусть любовь и счастье всегда живут в твоём сердце. Желаю несокрушимой силы, жизненной мудрости, внутреннего покоя и Божьего благословения.

***

Поздравляю с именинами, Владимир! Пусть твоё имя, символизирующее силу и благородство, вдохновляет на добрые дела. Желаю счастливой судьбы, верных друзей и искренней любви.

Открытки с Днём ангела Владимира 15 июля 2026

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