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Головна Свята День Володимира 2026: красиві листівки, побажання миру та щастя

День Володимира 2026: красиві листівки, побажання миру та щастя

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 00:11
З Днем ангела Володимира 15 липня 2026: привітання у листівках, прозі та віршах
Віряни у церкві в День святого Володимира. Колаж: Новини.LIVE

Українці вшановують святого рівноапостольного князя Володимира Великого сьогодні, 15 липня. Традиційно у цю ж дату іменини відзначають усі Володимири. Це чудова нагода привітати людину, побажати їй добра та миру, подарувати усмішку.

Новини.LIVE ділиться найгарнішими привітаннями з Днем ангела Володимира у прозі, віршах та листівках.

Як красиво привітати з іменинами Володимира: вірші українською мовою

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
З Днем ангела, Володимире!

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
І у житті не йдуть дощі
Хай здійсняться всі твої надії,
Збуваються нехай всі мрії!

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***

Хай кожен Твій день
буде схожий на диво,
А доля хай буде
безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії
і задуми всі, І
все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!

***

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
З іменинами, Володимире!

***

З іменинами вітаю!
Великих успіхів бажаю,
Життю по-справжньому радіти,
Кохати, мріяти, творити.
Хай будь-яка вдається справа,
Хай знайде Вас багатство й слава,
Бажаю безліч перемог.
Хай береже від бід Вас Бог!
З Днем ангела Володимира!

Привітання з Днем ангела Володимира 2026 у щирій прозі

З Днем ангела, Володимире! Від щирого серця бажаю тобі сили, наснаги та впевненості.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець щодня береже тебе від негараздів, дарує спокій та підтримує у важливі моменти.

***

Щиро бажаю тобі міцного здоров'я, щирих усмішок, душевної гармонії та мирного неба. З Днем ангела!

***

Вовчику, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю ніколи не втрачати віри у себе, сміливо рухатися вперед. Нехай небесний покровитель оберігає тебе у кожній миті життя.

***

Володимире, бажаю тобі впевнено крокувати до своїх цілей. Нехай ангел-охоронець невтомно оберігає тебе і твою родину на життєвому шляху. З Днем ангела!

***

З Днем ангела, Володимире! Нехай любов і щастя завжди живуть у твоєму серці. Бажаю незламної сили, життєвої мудрості, внутрішнього спокою та Божого благословення. 

***

Вітаю з іменинами, Володимире! Нехай твоє ім'я, яке символізує силу й благородство, надихає на добрі справи. Бажаю щасливої долі, вірних друзів і щирого кохання.

Листівки з Днем ангела Володимира 15 липня 2026

Листівки з Днем ангела Володимира 15 липня 2026
Заголовок
Привітання з Днем ангела Володимира 2026
Заголовок
Листівки з Днем ангела Володимира 2026
Заголовок

Раніше ми розповідали, коли відзначаємо велике свято День святого пророка Іллі у 2026 році.

Також ділимося церковним календарем свят на липень 2026, щоб ви не пропустили головні релігійні дати місяця.

День ангела День святого Володимира привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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