З Днем ангела Володимира 15 липня 2026: привітання у листівках, прозі та віршах

День Володимира 2026: красиві листівки, побажання миру та щастя
Українці вшановують святого рівноапостольного князя Володимира Великого сьогодні, 15 липня. Традиційно у цю ж дату іменини відзначають усі Володимири. Це чудова нагода привітати людину, побажати їй добра та миру, подарувати усмішку.
Новини.LIVE ділиться найгарнішими привітаннями з Днем ангела Володимира у прозі, віршах та листівках.
Як красиво привітати з іменинами Володимира: вірші українською мовою
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
З Днем ангела, Володимире!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
І у житті не йдуть дощі
Хай здійсняться всі твої надії,
Збуваються нехай всі мрії!
***
Хай кожен Твій день
буде схожий на диво,
А доля хай буде
безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії
і задуми всі, І
все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
З іменинами, Володимире!
***
З іменинами вітаю!
Великих успіхів бажаю,
Життю по-справжньому радіти,
Кохати, мріяти, творити.
Хай будь-яка вдається справа,
Хай знайде Вас багатство й слава,
Бажаю безліч перемог.
Хай береже від бід Вас Бог!
З Днем ангела Володимира!
Привітання з Днем ангела Володимира 2026 у щирій прозі
З Днем ангела, Володимире! Від щирого серця бажаю тобі сили, наснаги та впевненості.
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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець щодня береже тебе від негараздів, дарує спокій та підтримує у важливі моменти.
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Щиро бажаю тобі міцного здоров'я, щирих усмішок, душевної гармонії та мирного неба. З Днем ангела!
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Вовчику, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю ніколи не втрачати віри у себе, сміливо рухатися вперед. Нехай небесний покровитель оберігає тебе у кожній миті життя.
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Володимире, бажаю тобі впевнено крокувати до своїх цілей. Нехай ангел-охоронець невтомно оберігає тебе і твою родину на життєвому шляху. З Днем ангела!
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З Днем ангела, Володимире! Нехай любов і щастя завжди живуть у твоєму серці. Бажаю незламної сили, життєвої мудрості, внутрішнього спокою та Божого благословення.
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Вітаю з іменинами, Володимире! Нехай твоє ім'я, яке символізує силу й благородство, надихає на добрі справи. Бажаю щасливої долі, вірних друзів і щирого кохання.
Листівки з Днем ангела Володимира 15 липня 2026
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