Коли День Іллі 2026 в Україні: нова дата та важливі традиції свята

Віряни у церкві в День пророка Іллі. Колаж: Новини.LIVE

День святого пророка Іллі в Україні у 2026 році відзначатимуть за новим церковним календарем. Це одне з найбільших літніх свят, коли віряни згадують святого Іллю. Його вважають захисником від негоди та покровителем землеробів. Святкова дата має багато цікавих звичаїв та традицій.

Новини.LIVE розповідає, коли День Іллі у 2026 році та як його варто провести.

Хто такий пророк Ілля

Ілля жив у IX столітті до нашої ери на території сучасної Йорданії. Він вважається одним з головних пророків Старого Завіту. В Україні його здавна називали громовержцем, а також покровителем хліборобів та землеробів.

Відомо, що пророк Ілля з юних років присвятив своє життя служінню Богові та виступав проти язичницьких вірувань. Однією з найвідоміших подій у житті святого стало протистояння з жерцями Ваала на горі Кармель. Він запропонував язичникам випробування: вони мали покласти жертву на жертовник, але не запалювати її. Справжній Бог мав сам послати вогонь з неба й запалити жертву. Жерці Ваала довго молилися, але нічого не сталося. Коли ж помолився Ілля, вогонь з неба миттєво охопив жертовник, жертву й навіть каміння навколо. Так Бог явив свою силу. Ця подія стала символом перемоги істинної віри.

Також за церковними переказами, Ілля не помер звичайною смертю, а був узятий на небо у вогняній колісниці. Тому в народній традиції його почали пов'язувати з громом, блискавками та дощем.

Читайте також:

Коли День Іллі у 2026 році за новим церковним календарем

Ще у 2023 році ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Дати усіх неперехідних свят змістилися на 13 днів. Тепер пророка Іллю вшановуємо 20 липня (раніше 2 серпня).

Як святкують День пророка Іллі в церкві

У храмах 20 липня проводять святкові богослужіння. Віряни вирушають до церкви, щоб помолитися святому.

Звертаються до Іллі з проханнями про:

захист від біди та негоди;

здоров'я для рідних;

мир і добробут у домі;

хороший урожай.

У багатьох українських регіонах цього дня традиційно освячують воду, мед, фрукти та перші плоди нового врожаю.

Народні звичаї у День Іллі 20 липня

Для українців здавна День Іллі був особливим. Його пов'язували з переходом від літа до періоду збору врожаю. Вірили, що з цього моменту ночі ставатимуть холоднішими, а природа поступово готуватиметься до осені.

Іллю вважали повелителем грому та блискавки. Наші предки вірили: якщо у цей день гримить гроза, то це пророк Ілля їде небом на своїй колісниці та нагадує людям про силу природи. Щоб не розгнівати святого, усі справи намагалися завершити до свята. Оселя та подвір'я мали бути прибраними.

Господині обов'язково випікали хліб із нового зерна, готували частування з медом, ягодами та фруктами. Пригощали смаколиками рідних та сусідів, адже знали, так можна залучити достаток на увесь рік.

Раніше ми розповідали, коли святкуємо День пам'яті святого Володимира у 2026 році.

Також ділимося церковним календарем свят на липень 2026.