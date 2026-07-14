Когда День Ильи 2026 в Украине: новая дата и важные традиции праздника

Верующие в церкви в День пророка Ильи. Коллаж: Новини.LIVE

День святого пророка Ильи в Украине в 2026 году будут отмечать по новому церковному календарю. Это один из крупнейших летних праздников, когда верующие почитают святого Илью. Его считают защитником от непогоды и покровителем земледельцев. С этим праздником связано много интересных обычаев и традиций.

Новини.LIVE рассказывает, когда в 2026 году будет День Ильи и как его стоит провести.

Кто такой пророк Илья

Илья жил в IX веке до нашей эры на территории современной Иордании. Он считается одним из главных пророков Ветхого Завета. В Украине его издавна называли громовержцем, а также покровителем хлеборобов и земледельцев.

Известно, что пророк Илья с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и выступал против языческих верований. Одним из самых известных событий в жизни святого стало противостояние с жрецами Ваала на горе Кармель. Он предложил язычникам испытание: они должны были положить жертву на жертвенник, но не зажигать ее. Истинный Бог должен был сам послать огонь с неба и зажечь жертву. Жрецы Ваала долго молились, но ничего не произошло. Когда помолился Илья, огонь с неба мгновенно охватил жертвенник, жертву и даже камни вокруг. Так Бог явил Свою силу. Это событие стало символом победы истинной веры.

Также, согласно церковным преданиям, Илья не умер обычной смертью, а был вознесен на небо в огненной колеснице. Поэтому в народной традиции его стали связывать с громом, молниями и дождем.

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Когда День Ильи в 2026 году по новому церковному календарю

Еще в 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Даты всех непереходных праздников сдвинулись на 13 дней. Теперь пророка Илью чествуем 20 июля (ранее 2 августа).

Как отмечают День пророка Ильи в церкви

В храмах 20 июля проводятся праздничные богослужения. Верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться святому.

Обращаются к Илье с просьбами о:

защите от бед и непогоды;

здоровье для родных;

мире и благополучии в доме;

хорошем урожае.

Во многих украинских регионах в этот день традиционно освящают воду, мед, фрукты и первые плоды нового урожая.

Народные обычаи в День Ильи 20 июля

Для украинцев издавна День Ильи был особенным. Его связывали с переходом от лета к периоду сбора урожая. Верили, что с этого момента ночи станут холоднее, а природа постепенно будет готовиться к осени.

Илью считали повелителем грома и молнии. Наши предки верили: если в этот день гремит гроза, то это пророк Илья едет по небу на своей колеснице и напоминает людям о силе природы. Чтобы не разгневать святого, все дела старались завершить до праздника. Дом и двор должны были быть убраны.

Хозяйки обязательно выпекали хлеб из нового зерна, готовили угощения с медом, ягодами и фруктами. Угощали вкусностями родных и соседей, ведь знали, что так можно привлечь достаток на весь год.

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