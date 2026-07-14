Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Когда отмечаем День Ильи в 2026 году: новая дата церковного праздника

Когда отмечаем День Ильи в 2026 году: новая дата церковного праздника

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 06:59
Когда День Ильи 2026 в Украине: новая дата и важные традиции праздника
Верующие в церкви в День пророка Ильи. Коллаж: Новини.LIVE

День святого пророка Ильи в Украине в 2026 году будут отмечать по новому церковному календарю. Это один из крупнейших летних праздников, когда верующие почитают святого Илью. Его считают защитником от непогоды и покровителем земледельцев. С этим праздником связано много интересных обычаев и традиций.

Новини.LIVE рассказывает, когда в 2026 году будет День Ильи и как его стоит провести.

Кто такой пророк Илья

Илья жил в IX веке до нашей эры на территории современной Иордании. Он считается одним из главных пророков Ветхого Завета. В Украине его издавна называли громовержцем, а также покровителем хлеборобов и земледельцев.

Известно, что пророк Илья с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и выступал против языческих верований. Одним из самых известных событий в жизни святого стало противостояние с жрецами Ваала на горе Кармель. Он предложил язычникам испытание: они должны были положить жертву на жертвенник, но не зажигать ее. Истинный Бог должен был сам послать огонь с неба и зажечь жертву. Жрецы Ваала долго молились, но ничего не произошло. Когда помолился Илья, огонь с неба мгновенно охватил жертвенник, жертву и даже камни вокруг. Так Бог явил Свою силу. Это событие стало символом победы истинной веры.

Также, согласно церковным преданиям, Илья не умер обычной смертью, а был вознесен на небо в огненной колеснице. Поэтому в народной традиции его стали связывать с громом, молниями и дождем.

Читайте также:

Когда День Ильи в 2026 году по новому церковному календарю

Еще в 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Даты всех непереходных праздников сдвинулись на 13 дней. Теперь пророка Илью чествуем 20 июля (ранее 2 августа).

Как отмечают День пророка Ильи в церкви

В храмах 20 июля проводятся праздничные богослужения. Верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться святому.

Обращаются к Илье с просьбами о:

  • защите от бед и непогоды;
  • здоровье для родных;
  • мире и благополучии в доме;
  • хорошем урожае.

Во многих украинских регионах в этот день традиционно освящают воду, мед, фрукты и первые плоды нового урожая.

Народные обычаи в День Ильи 20 июля

Для украинцев издавна День Ильи был особенным. Его связывали с переходом от лета к периоду сбора урожая. Верили, что с этого момента ночи станут холоднее, а природа постепенно будет готовиться к осени.

Илью считали повелителем грома и молнии. Наши предки верили: если в этот день гремит гроза, то это пророк Илья едет по небу на своей колеснице и напоминает людям о силе природы. Чтобы не разгневать святого, все дела старались завершить до праздника. Дом и двор должны были быть убраны.

Хозяйки обязательно выпекали хлеб из нового зерна, готовили угощения с медом, ягодами и фруктами. Угощали вкусностями родных и соседей, ведь знали, что так можно привлечь достаток на весь год.

Ранее мы рассказывали, когда отмечаем День памяти святого Владимира в 2026 году.

Также делимся церковным календарем праздников на июль 2026 года.

День пророка Ильи традиции праздника дата праздника
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации