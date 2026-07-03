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Главная Праздники День Владимира 2026: почему две даты празднования и какая правильная

День Владимира 2026: почему две даты празднования и какая правильная

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 10:29
Когда отмечается День Владимира в 2026 году по новому церковному календарю: дата и традиции
Верующие в церкви в День Владимира. Коллаж: Новости.LIVE

Каждый год перед Днём Владимира многие украинцы запутываются: одни поздравляют именинников 15 июля, а другие — 28 июля. Причина в переходе на новый церковный календарь.

Новости.LIVE рассказывают, когда же на самом деле отмечают День Владимира в 2026 году и какие традиции связаны с этим великим праздником.

Когда День Владимира в 2026 году по новому церковному календарю

Еще в 2023 году Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. После календарной реформы все неподвижные праздники отмечаются на 13 дней раньше. Таким образом, в 2026 году День памяти святого Владимира официально отмечается 15 июля.

По старому, юлианскому календарю, которого по-прежнему придерживается часть православных общин, праздник отмечается 28 июля.

Почему святого Владимира называют равноапостольным

Владимир был сыном князя Святослава и внуком княгини Ольги, которая первой среди правителей Руси приняла христианскую веру. Однако сам будущий князь в молодости оставался язычником. Его духовное переосмысление стало переломным моментом не только для него самого, но и для всего государства.

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Перед браком с византийской царевной Анной князь принял святое крещение. Существует предание, что незадолго до этого он лишился зрения, а после Таинства чудесным образом прозрел, обретя не только физическое, но и духовное исцеление.

В 988 году князь Владимир крестил киевлян в водах Днепра, положив начало новой эпохе в истории Киевской Руси. Именно за распространение христианства Церковь прославила его как равноапостольного — то есть того, кто своими деяниями стал равным апостолам в деле утверждения веры.

Святой князь Владимир Великий вошел в историю как правитель, совершивший один из важнейших шагов в развитии Киевской Руси — введший христианство в качестве государственной религии. Во времена его правления по всей стране начали строить христианские храмы, открывать школы, развивать образование, письменность и культуру.

Каковы традиции Дня святого Владимира

День памяти князя Владимира имеет прежде всего духовное значение. Верующие посещают богослужения, молятся у иконы святого, прося Божьей помощи, мира, здоровья и благословения для своих семей. Также принято поздравлять всех мужчин по имени Владимир с Днём ангела, желая им крепкого здоровья и счастливой судьбы.

Почему День Владимира имеет особое значение для Украины

Сегодня День святого Владимира напоминает о силе духовного единства, исторической памяти и корнях украинской государственности. Принятие христианства стало не только религиозным событием, но и важным цивилизационным выбором, открывшим путь к развитию образования, письменности, международных связей и формированию европейской культурной традиции.

15 июля в Украине также отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины и День украинской государственности. Такое сочетание праздников подчеркивает неразрывную связь между историей украинского государства, его культурой и христианской традицией.

Также делимся православным календарем праздников на июль 2026 года, который подскажет главные даты месяца.

День Крещения Руси Владимир Великий дата праздника
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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