С Днем ангела Ольги 2026: самые нежные поздравления в открытках, прозе и стихах

Верующая в церкви, икона святой княгини Ольги. Коллаж: Новини.LIVE

Православные верующие в Украине 11 июля отмечают большой праздник — День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. В этот день принято поздравлять с именинами всех девушек и женщин, носящих прекрасное имя Ольга.

Новини.LIVE делится теплыми открытками и искренними поздравлениями с праздником.

С Днем ангела Ольги 2026: красивые стихи на украинском языке

Вдалих результатів хай доля дарує,

Кожен твій день ясне сонце малює,

Ангел несе тобі щасливу долю,

А ми привітаємо тебе, мила Олю!

***

Ольга, день сьогодні твій,

Радість буде хай з тобою!

Сліз ніколи ти не лий,

Будь захищена святою —

Хай княгиня береже,

Сповнить мрії всі прекрасні,

Всі хвороби прожене,

Принесе кохання й щастя!

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***

В прекрасний день княгині Ольги

Бажаю щастя і чудес!

Бо бути Ольгою — це гордість,

Ваш Ангел посланий з небес!

Хай він охороняє душу

Від бід і гіркоти утрат!

І сльози смутку хай підсушить,

Любов і щастя хай іскрять!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Олю!

***

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай янгол-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!

Самые нежные поздравления с именинами Ольги в прозе

Оленька, искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть ты, словно солнечный лучик, даришь тепло даже в пасмурные дни, а судьба щедро вознаграждает тебя счастьем, успехами и исполнением всех мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела, Ольга! Пусть Господь оберегает тебя, дарит крепкое здоровье, душевный покой и благословение.

***

Желаю, чтобы каждый день приносил радость, сердце было полно любви, а глаза сияли от счастья и вдохновения. Поздравляю с Днем ангела!

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Оля, пусть жизнь каждый день радует тебя приятными сюрпризами, яркими событиями и незабываемыми мгновениями. С именинами!

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Оленька, от всего сердца поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый день будет наполнен счастливыми мгновениями, теплыми объятиями, приятными встречами и искренними улыбками.

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Искренне поздравляем тебя с именинами! Дорогая Оля, пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, любви и приятных неожиданностей.

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Дорогая Оля, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю мирного неба, солнечных дней, удачи на жизненном пути и вдохновения для новых свершений.

Поздравления с Днем ангела Ольги 2026 в открытках

Открытки с Днем ангела Ольги 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Ольги 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Ольги 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Ольги 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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