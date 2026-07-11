С Днем ангела Ольги 2026: самые нежные поздравления в открытках, прозе и стихах

День Ольги 2026: самые нежные поздравления с именинами и теплые открытки
Православные верующие в Украине 11 июля отмечают большой праздник — День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. В этот день принято поздравлять с именинами всех девушек и женщин, носящих прекрасное имя Ольга.
Новини.LIVE делится теплыми открытками и искренними поздравлениями с праздником.
С Днем ангела Ольги 2026: красивые стихи на украинском языке
Вдалих результатів хай доля дарує,
Кожен твій день ясне сонце малює,
Ангел несе тобі щасливу долю,
А ми привітаємо тебе, мила Олю!
***
Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!
***
В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Олю!
***
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай янгол-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!
Самые нежные поздравления с именинами Ольги в прозе
Оленька, искренне поздравляю тебя с именинами! Пусть ты, словно солнечный лучик, даришь тепло даже в пасмурные дни, а судьба щедро вознаграждает тебя счастьем, успехами и исполнением всех мечтаний.
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Поздравляю с Днем ангела, Ольга! Пусть Господь оберегает тебя, дарит крепкое здоровье, душевный покой и благословение.
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Желаю, чтобы каждый день приносил радость, сердце было полно любви, а глаза сияли от счастья и вдохновения. Поздравляю с Днем ангела!
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Оля, пусть жизнь каждый день радует тебя приятными сюрпризами, яркими событиями и незабываемыми мгновениями. С именинами!
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Оленька, от всего сердца поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый день будет наполнен счастливыми мгновениями, теплыми объятиями, приятными встречами и искренними улыбками.
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Искренне поздравляем тебя с именинами! Дорогая Оля, пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, любви и приятных неожиданностей.
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Дорогая Оля, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю мирного неба, солнечных дней, удачи на жизненном пути и вдохновения для новых свершений.
Поздравления с Днем ангела Ольги 2026 в открытках
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