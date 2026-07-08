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Главная Праздники Когда отмечаем День Ольги в 2026 году: главная дата в Украине

Когда отмечаем День Ольги в 2026 году: главная дата в Украине

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 08:59
Когда в 2026 году отмечается День Ольги в Украине: новая дата и важные традиции
Княгиня Ольга, прихожане в церкви на богослужении. Коллаж: Новини.LIVE

В июле украинцы чтят одну из самых известных фигур в истории государства — святую равноапостольную княгиню Ольгу. После перехода ПЦУ на новый календарь дата праздника изменилась.

Новини.LIVE рассказывают, когда в 2026 году по новому календарю отмечается День княгини Ольги, какие традиции и запреты связаны с этим праздником.

Почему княгиню Ольгу считают особой фигурой

Святая равноапостольная княгиня Ольга занимает особое место в истории Украины. Она стала первой правительницей Киевской Руси, принявшей христианство. А также вошла в историю как мудрая государственная деятельница и талантливая дипломатка.

Когда отмечается День княгини Ольги в 2026 году по новому календарю

После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь дата чествования равноапостольной княгини Ольги приходится на 11 июля (по старому календарю — 24 июля). Эта дата неизменна. Для женщин с именем Ольга 11 июля — день ангела. В 2026 году праздник выпадает на субботу, поэтому для многих это хороший повод посетить церковь, провести день в кругу семьи и поздравить именинниц.

День Ольги 2026: главные традиции праздника

Традиционно украинские верующие посещают храмы, чтобы принять участие в богослужении, зажечь свечу перед иконой святой и обратиться к ней с молитвой.

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К княгине Ольге чаще всего молятся о:

  • мудрости в принятии важных решений;
  • духовную силу;
  • мир и согласие в семье;
  • здоровье детей и близких;
  • защиту.

После посещения храма многие семьи собираются за семейным столом, проводят время вместе, обмениваются добрыми словами и поздравляют именинниц.

Что стоит сделать в День Ольги

Церковь советует посвятить праздник добрым делам и духовному обогащению. Хорошей традицией считается:

  • посетить богослужение;
  • помолиться святой Ольге;
  • поздравить женщин с именем Ольга с именинами;
  • помочь тем, кто нуждается в поддержке;
  • уделить время семье и близким;
  • сделать пожертвование или подать милостыню.

Чего нельзя делать в День Ольги 11 июля

С Днем княгини Ольги связано немало народных обычаев. В народе считали, что в этот день категорически нельзя:

  • ссориться;
  • оскорблять других;
  • желать кому-то зла;
  • одалживать деньги, хлеб и соль;
  • заниматься тяжелым физическим трудом без насущной необходимости;
  • завидовать;
  • ругаться;
  • планировать свадьбу.

Также в некоторых регионах 11 июля не купались в водоемах. По поверью, вода в этот день может "смыть" здоровье, удачу или благополучие человека.

Ранее мы рассказывали, в какой день отмечаем сразу три праздника: День памяти святого Владимира, День Крещения Киевской Руси-Украины и День украинской государственности.

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традиции праздника дата праздника День княгини Ольги
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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