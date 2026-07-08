Когда в 2026 году отмечается День Ольги в Украине: новая дата и важные традиции

Княгиня Ольга, прихожане в церкви на богослужении. Коллаж: Новини.LIVE

В июле украинцы чтят одну из самых известных фигур в истории государства — святую равноапостольную княгиню Ольгу. После перехода ПЦУ на новый календарь дата праздника изменилась.

Новини.LIVE рассказывают, когда в 2026 году по новому календарю отмечается День княгини Ольги, какие традиции и запреты связаны с этим праздником.

Почему княгиню Ольгу считают особой фигурой

Святая равноапостольная княгиня Ольга занимает особое место в истории Украины. Она стала первой правительницей Киевской Руси, принявшей христианство. А также вошла в историю как мудрая государственная деятельница и талантливая дипломатка.

Когда отмечается День княгини Ольги в 2026 году по новому календарю

После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь дата чествования равноапостольной княгини Ольги приходится на 11 июля (по старому календарю — 24 июля). Эта дата неизменна. Для женщин с именем Ольга 11 июля — день ангела. В 2026 году праздник выпадает на субботу, поэтому для многих это хороший повод посетить церковь, провести день в кругу семьи и поздравить именинниц.

День Ольги 2026: главные традиции праздника

Традиционно украинские верующие посещают храмы, чтобы принять участие в богослужении, зажечь свечу перед иконой святой и обратиться к ней с молитвой.

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К княгине Ольге чаще всего молятся о:

мудрости в принятии важных решений;

духовную силу;

мир и согласие в семье;

здоровье детей и близких;

защиту.

После посещения храма многие семьи собираются за семейным столом, проводят время вместе, обмениваются добрыми словами и поздравляют именинниц.

Что стоит сделать в День Ольги

Церковь советует посвятить праздник добрым делам и духовному обогащению. Хорошей традицией считается:

посетить богослужение;

помолиться святой Ольге;

поздравить женщин с именем Ольга с именинами;

помочь тем, кто нуждается в поддержке;

уделить время семье и близким;

сделать пожертвование или подать милостыню.

Чего нельзя делать в День Ольги 11 июля

С Днем княгини Ольги связано немало народных обычаев. В народе считали, что в этот день категорически нельзя:

ссориться;

оскорблять других;

желать кому-то зла;

одалживать деньги, хлеб и соль;

заниматься тяжелым физическим трудом без насущной необходимости;

завидовать;

ругаться;

планировать свадьбу.

Также в некоторых регионах 11 июля не купались в водоемах. По поверью, вода в этот день может "смыть" здоровье, удачу или благополучие человека.

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