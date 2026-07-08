Когда в 2026 году отмечается День Ольги в Украине: новая дата и важные традиции

Когда отмечаем День Ольги в 2026 году: главная дата в Украине
В июле украинцы чтят одну из самых известных фигур в истории государства — святую равноапостольную княгиню Ольгу. После перехода ПЦУ на новый календарь дата праздника изменилась.
Новини.LIVE рассказывают, когда в 2026 году по новому календарю отмечается День княгини Ольги, какие традиции и запреты связаны с этим праздником.
Почему княгиню Ольгу считают особой фигурой
Святая равноапостольная княгиня Ольга занимает особое место в истории Украины. Она стала первой правительницей Киевской Руси, принявшей христианство. А также вошла в историю как мудрая государственная деятельница и талантливая дипломатка.
Когда отмечается День княгини Ольги в 2026 году по новому календарю
После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь дата чествования равноапостольной княгини Ольги приходится на 11 июля (по старому календарю — 24 июля). Эта дата неизменна. Для женщин с именем Ольга 11 июля — день ангела. В 2026 году праздник выпадает на субботу, поэтому для многих это хороший повод посетить церковь, провести день в кругу семьи и поздравить именинниц.
День Ольги 2026: главные традиции праздника
Традиционно украинские верующие посещают храмы, чтобы принять участие в богослужении, зажечь свечу перед иконой святой и обратиться к ней с молитвой.
К княгине Ольге чаще всего молятся о:
- мудрости в принятии важных решений;
- духовную силу;
- мир и согласие в семье;
- здоровье детей и близких;
- защиту.
После посещения храма многие семьи собираются за семейным столом, проводят время вместе, обмениваются добрыми словами и поздравляют именинниц.
Что стоит сделать в День Ольги
Церковь советует посвятить праздник добрым делам и духовному обогащению. Хорошей традицией считается:
- посетить богослужение;
- помолиться святой Ольге;
- поздравить женщин с именем Ольга с именинами;
- помочь тем, кто нуждается в поддержке;
- уделить время семье и близким;
- сделать пожертвование или подать милостыню.
Чего нельзя делать в День Ольги 11 июля
С Днем княгини Ольги связано немало народных обычаев. В народе считали, что в этот день категорически нельзя:
- ссориться;
- оскорблять других;
- желать кому-то зла;
- одалживать деньги, хлеб и соль;
- заниматься тяжелым физическим трудом без насущной необходимости;
- завидовать;
- ругаться;
- планировать свадьбу.
Также в некоторых регионах 11 июля не купались в водоемах. По поверью, вода в этот день может "смыть" здоровье, удачу или благополучие человека.
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