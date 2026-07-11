З Днем ангела Ольги 2026: найніжніші привітання у листівках, прозі та віршах

День Ольги 2026: найніжніші привітання з іменинами та теплі листівки
Православні віряни в Україні 11 липня зустрічають велике свято — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. У цю дату заведено вітати з іменинами усіх дівчат та жінок, які мають прекрасне ім'я Ольга.
Новини.LIVE ділиться теплими листівками та щирими привітаннями до свята.
З Днем ангела Ольги 2026: красиві вірші українською мовою
Вдалих результатів хай доля дарує,
Кожен твій день ясне сонце малює,
Ангел несе тобі щасливу долю,
А ми привітаємо тебе, мила Олю!
***
Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!
***
В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Олю!
***
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай янгол-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!
Найніжніші привітання з іменинами Ольги у прозі
Оленько, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай ти, мов сонячний промінчик, даруєш тепло навіть у похмурі дні, а доля щедро винагороджує тебе щастям, успіхами й здійсненням усіх мрій.
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Вітаю з Днем ангела, Ольго! Нехай Господь оберігає тебе, дарує міцне здоров'я, душевний спокій і благословення.
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Бажаю, щоб кожен день приносив радість, серце було сповнене любові, а очі світилися від щастя та натхнення. Вітаю з Днем ангела!
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Олю, нехай життя щодня радує тебе приємними сюрпризами, яскравими подіями та незабутніми митями. З іменинами!
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Оленько, від усього серця вітаю тебе зі святом! Нехай кожен день буде наповнений щасливими митями, теплими обіймами, приємними зустрічами та щирими усмішками.
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Щиро вітаємо тебе з іменинами! Дорога Олю, нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові та приємних несподіванок.
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Люба Олю, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю мирного неба, сонячних днів, удачі на життєвому шляху та натхнення для нових звершень.
Привітання з Днем ангела Ольги 2026 у листівках
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