З Днем ангела Ольги 2026: найніжніші привітання у листівках, прозі та віршах

Вірянка у церкві, ікона святої княгині Ольги. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні 11 липня зустрічають велике свято — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. У цю дату заведено вітати з іменинами усіх дівчат та жінок, які мають прекрасне ім'я Ольга.

Новини.LIVE ділиться теплими листівками та щирими привітаннями до свята.

З Днем ангела Ольги 2026: красиві вірші українською мовою

Вдалих результатів хай доля дарує,

Кожен твій день ясне сонце малює,

Ангел несе тобі щасливу долю,

А ми привітаємо тебе, мила Олю!

***

Ольга, день сьогодні твій,

Радість буде хай з тобою!

Сліз ніколи ти не лий,

Будь захищена святою —

Хай княгиня береже,

Сповнить мрії всі прекрасні,

Всі хвороби прожене,

Принесе кохання й щастя!

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***

В прекрасний день княгині Ольги

Бажаю щастя і чудес!

Бо бути Ольгою — це гордість,

Ваш Ангел посланий з небес!

Хай він охороняє душу

Від бід і гіркоти утрат!

І сльози смутку хай підсушить,

Любов і щастя хай іскрять!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Олю!

***

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай янгол-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!

Найніжніші привітання з іменинами Ольги у прозі

Оленько, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай ти, мов сонячний промінчик, даруєш тепло навіть у похмурі дні, а доля щедро винагороджує тебе щастям, успіхами й здійсненням усіх мрій.

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Вітаю з Днем ангела, Ольго! Нехай Господь оберігає тебе, дарує міцне здоров'я, душевний спокій і благословення.

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Бажаю, щоб кожен день приносив радість, серце було сповнене любові, а очі світилися від щастя та натхнення. Вітаю з Днем ангела!

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Олю, нехай життя щодня радує тебе приємними сюрпризами, яскравими подіями та незабутніми митями. З іменинами!

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Оленько, від усього серця вітаю тебе зі святом! Нехай кожен день буде наповнений щасливими митями, теплими обіймами, приємними зустрічами та щирими усмішками.

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Щиро вітаємо тебе з іменинами! Дорога Олю, нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові та приємних несподіванок.

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Люба Олю, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю мирного неба, сонячних днів, удачі на життєвому шляху та натхнення для нових звершень.

Привітання з Днем ангела Ольги 2026 у листівках

Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела Ольги 2026. Колаж: Новини.LIVE

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