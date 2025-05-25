С Днем Киева 2025 — искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

Люди, которые гуляют на Майдане Независимости в Киеве. Фото: Pinterest

Сегодня, 25 мая 2025 года, все жители столицы Украины отмечают важный для всего города праздник — День Киева, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье этого месяца. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить всех киевлян с этим праздничным днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем Киева в стихах

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи …

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

Как можно поздравить с Днем Киева в прозе

Дорогие киевляне, искренне поздравляем вас с Днем города! Киев в свое время пережил огромное количество различных испытаний, но он всегда поднимается из руин, становясь сильнее! Пусть наш родной город всегда будет символом свободы и украинской несокрушимости! Желаем каждому киевлянину мирного неба, света, добра и веры! С Днем Киева!

***

С праздником тебя, мой родной город! Мирного неба и светлого будущего тебе, несокрушимый Киев!

***

Киев всегда принимает гостей своим гостеприимством, а его величие не может не очаровать каждого туриста! Спасибо тебе, мой город, за Днепр, за каштаны и уютные улицы! С Днем Киева!

Самые лучшие поздравления с Днем Киева в открытках

Поздравление с Днем Киева. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем Киева. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем Киева. Фото иллюстративное: Pinterest

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