С Днем Киева 2025 — искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

День Киева 2025 — теплые поздравления для жителей столицы
Сегодня, 25 мая 2025 года, все жители столицы Украины отмечают важный для всего города праздник — День Киева, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье этого месяца. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить всех киевлян с этим праздничным днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем Киева в стихах
Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи …
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.
***
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
Как можно поздравить с Днем Киева в прозе
Дорогие киевляне, искренне поздравляем вас с Днем города! Киев в свое время пережил огромное количество различных испытаний, но он всегда поднимается из руин, становясь сильнее! Пусть наш родной город всегда будет символом свободы и украинской несокрушимости! Желаем каждому киевлянину мирного неба, света, добра и веры! С Днем Киева!
***
С праздником тебя, мой родной город! Мирного неба и светлого будущего тебе, несокрушимый Киев!
***
Киев всегда принимает гостей своим гостеприимством, а его величие не может не очаровать каждого туриста! Спасибо тебе, мой город, за Днепр, за каштаны и уютные улицы! С Днем Киева!
Самые лучшие поздравления с Днем Киева в открытках
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