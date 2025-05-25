З Днем Києва 2025 — щирі привітання у листівках, віршах і прозі

Люди, які гуляють на Майдані Незалежності в Києві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 25 травня 2025 року, всі жителі столиці України відзначають важливе для всього міста свято — День Києва, який щороку святкується в останню неділю цього місяця. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати всіх киян із цим святковим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем Києва у віршах

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи …

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

Як можна привітати з Днем Києва у прозі

Любі кияни, щиро вітаємо вас із Днем міста! Київ свого часу пережив величезну кількість різних випробувань, але він завжди піднімається з руїн, стаючи сильнішим! Нехай наше рідне місто завжди буде символом свободи і української незламності! Бажаємо кожному киянину мирного неба, світла, добра і віри! З Днем Києва!

***

Зі святом тебе, моє рідне місто! Мирного неба і світлого майбутнього тобі, незламний Києве!

***

Київ завжди приймає гостей своєю гостинністю, а його велич не може не зачарувати кожного туриста! Дякую тобі, моє місто, за Дніпро, за каштани і затишні вулиці! З Днем Києва!

Найкращі привітання з Днем Києва у листівках

Привітання з Днем Києва. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем Києва. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем Києва. Фото ілюстративне: Pinterest

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