З Днем Києва 2025 — щирі привітання у листівках, віршах і прозі

День Києва 2025 — теплі привітання для жителей столиці
Сьогодні, 25 травня 2025 року, всі жителі столиці України відзначають важливе для всього міста свято — День Києва, який щороку святкується в останню неділю цього місяця. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати всіх киян із цим святковим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем Києва у віршах
Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи …
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.
***
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
Як можна привітати з Днем Києва у прозі
Любі кияни, щиро вітаємо вас із Днем міста! Київ свого часу пережив величезну кількість різних випробувань, але він завжди піднімається з руїн, стаючи сильнішим! Нехай наше рідне місто завжди буде символом свободи і української незламності! Бажаємо кожному киянину мирного неба, світла, добра і віри! З Днем Києва!
***
Зі святом тебе, моє рідне місто! Мирного неба і світлого майбутнього тобі, незламний Києве!
***
Київ завжди приймає гостей своєю гостинністю, а його велич не може не зачарувати кожного туриста! Дякую тобі, моє місто, за Дніпро, за каштани і затишні вулиці! З Днем Києва!
Найкращі привітання з Днем Києва у листівках
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