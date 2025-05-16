Каким знакам Зодиака выходные 17-18 мая 2025 года принесут романтику — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 17-18 мая принесут настоящий фейерверк эмоций и впечатлений некоторым представителям зодиакального круга. Как прогнозируют астрологи, Вселенная создаст для этих избранных знаков Зодиака идеальные условия для знакомств, флирта, свиданий и душевной близости.

Для кого из знаков Зодиака эти выходные станут временем страсти, романтики и тепла, читайте далее — возможно, именно вы оказались в списке счастливчиков.

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Близнецы

Для Близнецов это идеальный период для легкого флирта и интересного общения. Именно в эти субботу и воскресенье активируются ваши природные обаяние и остроумие. Возможна переписка, которая перерастет в нечто большее, или встреча, что запомнится надолго. Не бойтесь быть открытыми — романтика найдет вас там, где вы меньше всего ожидаете.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Лев

Эти выходные станут для Львов временем страсти и ярких эмоций. Вас могут пригласить на событие, где состоится судьбоносная встреча. Астрологи рекомендуют не сидеть дома: свежий воздух, музыка и живая атмосфера пробудят настоящий интерес к любви. Если вы в паре — самое время добавить огня в ваши отношения.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Выходные 17-18 мая принесут Весам легкое, приятное чувство влюбленности, даже если вы давно в отношениях. Астрологи говорят, что этот период будет способствовать гармонии и откровенным разговорам. Возможно романтическое свидание в уютном месте или приятная неожиданность от второй половинки.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Рыбы

Эти дни подарят Рыбам теплую, нежную атмосферу, полную романтики, любви и внутреннего уюта. Астрологи советуют уделить больше времени тому, кто вам небезразличен. Возможно неожиданное признание или предложение, которое растопит сердце. Если вы в поисках отношений — обратите внимание на людей рядом: кто-то уже давно смотрит на вас влюбленными глазами.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, какому знаку Зодиака безумно повезет на выходные 17-18 мая.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака получит сюрприз от Вселенной до 18 мая.

Также мы информировали, каким знакам Зодиака нужно заняться здоровьем в последний месяц весны.