Какие знаки Зодиака преодолеют все свои страхи в июле 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

В июле 2025 года для четырех знаков Зодиака открывается мощный период, который поможет освободиться от тягот прошлого и страхов. Карты Таро показывают — пришло время избавиться от ограничений, которые долго сдерживали развитие, и выйти из тени сомнений. Эти люди наконец найдут внутреннюю силу, чтобы сделать решительный шаг вперед.

Кто преодолеет свои страхи и почувствует исцеление в июле 2025 года — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Collective World.

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Овен

Прошлое (Пятерка Кубков, перевернутая): когда-то вы допустили ошибку, которая долго не давала покоя. Но теперь пришло время прощения — прежде всего себя. Вы уже прошли важную часть пути к исцелению.

Ваша сила (Карта Справедливость): ваш глубокий моральный компас и стремление к равновесию дают вам опору. Это помогает обрести внутреннее спокойствие и чувство контроля.

Препятствие (Восьмерка Кубков, перевернутая): вы чувствуете, что еще что-то не завершено. Но правда в том, что все уже сделано. Важно научиться отпускать и не застревать в прошлом.

Подсознание (Влюбленные): внутри вас борются чувства — вы хотите близости, но боитесь уязвимости. Это может сдерживать в решениях.

Мысли (Двойка Мечей): вы стоите на распутье — ждете идеального момента, но на самом деле это страх сдерживает вас. Действуйте несмотря на сомнения.

Что впереди (Королева Пентаклей): все станет на свои места. Вы будете чувствовать себя уверенно, стабильно, будете иметь ресурс делиться с другими. Это период достатка и гармонии.

Совет (Королева Кубков): доверяйте своей интуиции. Вы умеете чувствовать других — теперь пришло время быть чуткими и к себе.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Лев

Прошлое (Королева Пентаклей): вы имели ощущение безопасности, баланса, ресурса. Это было время, когда вы совмещали физическое и эмоциональное здоровье.

Ваша сила (Пятерка Мечей, перевернутая): несмотря на потери и поражения, вы научились выходить из кризиса сильнее. Теперь это ваш фундамент.

Препятствие (Паж Жезлов): идей много, но фокус рассеян. Прежде чем бросаться в новые проекты, закройте старые вопросы.

Подсознание (Звезда, перевернутая): вам трудно верить в лучшее. Но надежда — не слабость, а ресурс. Позвольте себе позитивные сценарии.

Мысли (Королева Мечей): вы знаете, что страх преодолеть можно только через сознательное принятие. Ваши размышления глубоки — но не забывайте действовать.

Что впереди (Паж Пентаклей): на горизонте — новые цели, ресурсы и возможность реализовать амбиции. Начинается период роста.

Совет (Двойка Жезлов, перевернутая): изменения сложные, но если не сделаете шаг — останетесь на месте. Идите вперед, даже если страшно.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Весы

Прошлое (Дьявол, перевернутый): вы уже проделали колоссальную работу, освободившись от ограничивающих убеждений. Это ваша большая победа.

Ваша сила (Королева Мечей): вы видите суть вещей и не боитесь правды. Ваша аналитичность помогает развенчивать страхи.

Препятствие (Семерка Пентаклей): нетерпение мешает. Вы хотите результата здесь и сейчас, но стоит уметь ждать — некоторые вещи созревают медленно.

Подсознание (Тройка Кубков): вам важна поддержка друзей, ощущение единства. Именно это дает внутренний ресурс.

Мысли (Восьмерка Пентаклей, перевернутая): работать непрерывно — не всегда эффективно. Иногда надо довериться потоку и позволить себе паузу.

Что впереди (Тройка Пентаклей, перевернутая): в коллективной работе могут возникать недоразумения. Нужно научиться договариваться и слышать других.

Совет (Тройка Мечей): боль — часть жизни. Не избегайте его, а примите. И именно через это принятие вы исцелитесь.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпионы

Прошлое (Суд): вы недавно пережили мощную трансформацию — момент истины, когда уже нельзя было предавать себя. Это было начало новой жизни.

Ваша сила (Солнце): свет всегда побеждает тьму. Вы уже видите вещи четко, без иллюзий. Это этап, когда правда становится источником силы.

Препятствие (Девятка Кубков): перемены пугают, и выход из зоны комфорта требует решимости. Но без этого не будет роста.

Подсознание (Башня): в глубине вы до сих пор переживаете потери, изменение структуры жизни. Но новое не рождается без разрушения старого.

Мысли (Двойка Жезлов): у вас грандиозные планы, но не забывайте быть благодарными за то, что уже имеете. Это поможет сохранить баланс.

Что впереди (Туз Пентаклей): вскоре вас ждут новые возможности, стабильность и уверенность. Ваши старания принесут плоды.

Совет (Пятерка Кубков): страх неизвестного — это нормально. Позвольте себе печаль, но не останавливайтесь. Двигайтесь дальше с верой.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

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