Какие знаки Зодиака преодолеют все свои страхи в июле 2025 — Таро прогноз

Четыре знака Зодиака преодолеют свои страхи в июле 2025 по Таро
В июле 2025 года для четырех знаков Зодиака открывается мощный период, который поможет освободиться от тягот прошлого и страхов. Карты Таро показывают — пришло время избавиться от ограничений, которые долго сдерживали развитие, и выйти из тени сомнений. Эти люди наконец найдут внутреннюю силу, чтобы сделать решительный шаг вперед.
Кто преодолеет свои страхи и почувствует исцеление в июле 2025 года — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Collective World.
Знаки Зодиака, которые забудут о страхах по Таро
Овен
Прошлое (Пятерка Кубков, перевернутая): когда-то вы допустили ошибку, которая долго не давала покоя. Но теперь пришло время прощения — прежде всего себя. Вы уже прошли важную часть пути к исцелению.
Ваша сила (Карта Справедливость): ваш глубокий моральный компас и стремление к равновесию дают вам опору. Это помогает обрести внутреннее спокойствие и чувство контроля.
Препятствие (Восьмерка Кубков, перевернутая): вы чувствуете, что еще что-то не завершено. Но правда в том, что все уже сделано. Важно научиться отпускать и не застревать в прошлом.
Подсознание (Влюбленные): внутри вас борются чувства — вы хотите близости, но боитесь уязвимости. Это может сдерживать в решениях.
Мысли (Двойка Мечей): вы стоите на распутье — ждете идеального момента, но на самом деле это страх сдерживает вас. Действуйте несмотря на сомнения.
Что впереди (Королева Пентаклей): все станет на свои места. Вы будете чувствовать себя уверенно, стабильно, будете иметь ресурс делиться с другими. Это период достатка и гармонии.
Совет (Королева Кубков): доверяйте своей интуиции. Вы умеете чувствовать других — теперь пришло время быть чуткими и к себе.
Лев
Прошлое (Королева Пентаклей): вы имели ощущение безопасности, баланса, ресурса. Это было время, когда вы совмещали физическое и эмоциональное здоровье.
Ваша сила (Пятерка Мечей, перевернутая): несмотря на потери и поражения, вы научились выходить из кризиса сильнее. Теперь это ваш фундамент.
Препятствие (Паж Жезлов): идей много, но фокус рассеян. Прежде чем бросаться в новые проекты, закройте старые вопросы.
Подсознание (Звезда, перевернутая): вам трудно верить в лучшее. Но надежда — не слабость, а ресурс. Позвольте себе позитивные сценарии.
Мысли (Королева Мечей): вы знаете, что страх преодолеть можно только через сознательное принятие. Ваши размышления глубоки — но не забывайте действовать.
Что впереди (Паж Пентаклей): на горизонте — новые цели, ресурсы и возможность реализовать амбиции. Начинается период роста.
Совет (Двойка Жезлов, перевернутая): изменения сложные, но если не сделаете шаг — останетесь на месте. Идите вперед, даже если страшно.
Весы
Прошлое (Дьявол, перевернутый): вы уже проделали колоссальную работу, освободившись от ограничивающих убеждений. Это ваша большая победа.
Ваша сила (Королева Мечей): вы видите суть вещей и не боитесь правды. Ваша аналитичность помогает развенчивать страхи.
Препятствие (Семерка Пентаклей): нетерпение мешает. Вы хотите результата здесь и сейчас, но стоит уметь ждать — некоторые вещи созревают медленно.
Подсознание (Тройка Кубков): вам важна поддержка друзей, ощущение единства. Именно это дает внутренний ресурс.
Мысли (Восьмерка Пентаклей, перевернутая): работать непрерывно — не всегда эффективно. Иногда надо довериться потоку и позволить себе паузу.
Что впереди (Тройка Пентаклей, перевернутая): в коллективной работе могут возникать недоразумения. Нужно научиться договариваться и слышать других.
Совет (Тройка Мечей): боль — часть жизни. Не избегайте его, а примите. И именно через это принятие вы исцелитесь.
Скорпионы
Прошлое (Суд): вы недавно пережили мощную трансформацию — момент истины, когда уже нельзя было предавать себя. Это было начало новой жизни.
Ваша сила (Солнце): свет всегда побеждает тьму. Вы уже видите вещи четко, без иллюзий. Это этап, когда правда становится источником силы.
Препятствие (Девятка Кубков): перемены пугают, и выход из зоны комфорта требует решимости. Но без этого не будет роста.
Подсознание (Башня): в глубине вы до сих пор переживаете потери, изменение структуры жизни. Но новое не рождается без разрушения старого.
Мысли (Двойка Жезлов): у вас грандиозные планы, но не забывайте быть благодарными за то, что уже имеете. Это поможет сохранить баланс.
Что впереди (Туз Пентаклей): вскоре вас ждут новые возможности, стабильность и уверенность. Ваши старания принесут плоды.
Совет (Пятерка Кубков): страх неизвестного — это нормально. Позвольте себе печаль, но не останавливайтесь. Двигайтесь дальше с верой.
Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака нужно доверять интуиции в июле 2025 года по Таро.
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