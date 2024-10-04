Звезды Голливуда, которые никогда не были женаты — кто до сих пор холостякует

Американский актер Леонардо Ди Каприо на Каннском кинофестивале в 2023 году. Фото: The Mirror

Некоторые знаменитости, несмотря на много громких романов, пока не спешат играть свадьбу, хотя их возраст уже далеко не молодой. Мы рассказываем об известных мировых звездах, которые еще ни разу не шли под венец со своими любимыми людьми.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Леонардо Ди Каприо

Известный американский актер сегодня является одним из самых желанных холостяков из мира Голливуда. Леонардо Ди Каприо славится громкими отношениями, однако, ни одна из его девушек так и не смогла затянуть его под венец. Касательно женитьбы актер заявлял, что его брак состоится тогда, когда придет время.

Актер Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Однажды в... Голливуде" в Лос-Анджелесе в 2019 году. Фото: Pinterest

Шарлиз Терон

Популярная актриса также ни разу не была в браке, хотя четыре года встречалась с лидером группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом. Однако, однажды Шарлиз Терон заявила, что никогда даже не мечтала о том, чтобы выйти замуж за одного из своих парней. Кстати, у актрисы есть два приемных ребенка.

Актриса Шарлиз Терон на премьере фильма "Форсаж-10" в Италии в 2023 году. Фото: Daily Mail

Аль Пачино

Несмотря на то, что легенда мирового кинематографа был в серьезных отношениях, он так и не женился. Более того, не имея никакого брака, у Аль Пачино сегодня есть три ребенка, которых ему родили разные женщины, когда были с ним в отношениях.

Актер Аль Пачино на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне в 2020 году. Фото: The Mirror

Джаред Лето

Лидер группы Thirty Seconds to Mars в свои почти 50 лет не сильно спешит брать кого-то под венец. Известно, что за свою жизнь Джаред Лето был в отношениях с такими звездами, как:

Скарлетт Йоханссон

Пэрис Хилтон

Эшли Олсен

Линдси Лохан

Однако ни на одной из этих знаменитостей американский актер и музыкант так и не женился.

Актер Джаред Лето на премьере фильма "Морбиус" в Испании в 2022 году. Фото: Instagram Джареда Лето

Вайнона Райдер

Героиня сериала "Очень странные дела" еще ни разу не была в браке, хотя за ее спиной — романы с самыми желанными мужчинами Голливуда. Когда актрисе было 17 лет, она встречалась с Джонни Деппом, который даже позвал ее под венец. Однако, свадьба так и не состоялась. Сегодня Вайнона уже десять лет встречается с модельером Скоттом Маккинлеем Ханом.

Актриса Вайнона Райдер на вечеринке презентации туши Marc Jacobs в Нью-Йорке в 2016 году. Фото: Pinterest

Какие еще звезды Голливуда никогда не женились

К списку голливудских звезд, которые ни разу не надевали обручальное кольцо, можно отнести:

Кортни Кардашьян

Кайли Миноуг

Мэтью Перри

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