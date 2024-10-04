Звезды Голливуда, которые никогда не были женаты — кто до сих пор холостякует

Знаменитости, которые никогда не были в браке — кто так и не надел кольцо
Некоторые знаменитости, несмотря на много громких романов, пока не спешат играть свадьбу, хотя их возраст уже далеко не молодой. Мы рассказываем об известных мировых звездах, которые еще ни разу не шли под венец со своими любимыми людьми.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Голливудские знаменитости, которые еще ни разу не были в браке
Леонардо Ди Каприо
Известный американский актер сегодня является одним из самых желанных холостяков из мира Голливуда. Леонардо Ди Каприо славится громкими отношениями, однако, ни одна из его девушек так и не смогла затянуть его под венец. Касательно женитьбы актер заявлял, что его брак состоится тогда, когда придет время.
Шарлиз Терон
Популярная актриса также ни разу не была в браке, хотя четыре года встречалась с лидером группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом. Однако, однажды Шарлиз Терон заявила, что никогда даже не мечтала о том, чтобы выйти замуж за одного из своих парней. Кстати, у актрисы есть два приемных ребенка.
Аль Пачино
Несмотря на то, что легенда мирового кинематографа был в серьезных отношениях, он так и не женился. Более того, не имея никакого брака, у Аль Пачино сегодня есть три ребенка, которых ему родили разные женщины, когда были с ним в отношениях.
Джаред Лето
Лидер группы Thirty Seconds to Mars в свои почти 50 лет не сильно спешит брать кого-то под венец. Известно, что за свою жизнь Джаред Лето был в отношениях с такими звездами, как:
- Скарлетт Йоханссон
- Пэрис Хилтон
- Эшли Олсен
- Линдси Лохан
Однако ни на одной из этих знаменитостей американский актер и музыкант так и не женился.
Вайнона Райдер
Героиня сериала "Очень странные дела" еще ни разу не была в браке, хотя за ее спиной — романы с самыми желанными мужчинами Голливуда. Когда актрисе было 17 лет, она встречалась с Джонни Деппом, который даже позвал ее под венец. Однако, свадьба так и не состоялась. Сегодня Вайнона уже десять лет встречается с модельером Скоттом Маккинлеем Ханом.
Какие еще звезды Голливуда никогда не женились
К списку голливудских звезд, которые ни разу не надевали обручальное кольцо, можно отнести:
- Кортни Кардашьян
- Кайли Миноуг
- Мэтью Перри
Напомним, мы писали о том, у каких знаменитых голливудских звезд еще нет детей.
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