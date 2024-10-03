Какие звезды Голливуда были в Украине во время войны — кто показал свою поддержку

Американский актер Шон Пен на встрече с украинскими защитниками. Фото: Variety

В столь трудные для Украины времена некоторые мировые звезды проявили невероятную храбрость и желание поддержать украинский народ. Мы рассказываем о голливудских знаменитостях, которые не побоялись приехать в Украину во время полномасштабного вторжения.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Шон Пенн

Известный американский актер, кинорежиссер и продюсер уже не раз приезжал в Украину с начала полномасштабного вторжения. Известно, что сегодня голливудская знаменитость активно помогает украинским переселенцам и гражданам, которые пострадали от российской агрессии.

Более того, Шон Пенн обращается ко всему миру с призывом решительно поддержать украинский народ.

Актер Шон Пенн на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: The Guardian

Анджелина Джоли

Американская актриса, модель, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ посещала Львов летом 2022 года. Там голливудская знаменитость встречалась с украинскими гражданами и ходила к пострадавшим в больнице.

Она, как и Шон Пенн, призвала все мировое сообщество не забывать, что на территории Украины идет полномасштабная война.

Актриса Анджелина Джоли во Львове в начале войны в Украине. Фото: Instagram фан-страницы Анджелины Джоли

Джессика Честейн

Актриса из США также посещала Украину летом 2022 года, ездив в Ирпень, который тогда едва приходил в себя после освобождения от российских оккупантов. Звезда "Интерстеллара" и "Марсианина" собственными глазами увидела, какие разрушения после себя оставили войска страны-агрессора.

К тому же, Джессика Честейн во время поездки встретилась с украинцами и представителями власти.

Актриса Джессика Честейн во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: The Guardian

Бен Стиллер

Американский актер, сценарист и режиссер также приезжал в Украину в рамках волонтерской миссии в 2022 году. Главный герой комедийного фильма "Знакомство с Факерами" посещал город-герой Ирпень и поселок городского типа Макаров Киевской области.

Там Бен Стиллер лично встретился с местными жителями и собственными глазами увидел, что сделала российская армия.

Актер Бен Стиллер с Владимиром Зеленским на встрече в Киеве. Фото: The Guardian

Джек Глисон

Актер из Ирландии и герой культового телесериала "Игра престолов" также приезжал в Украину для того, чтобы передать защитникам пикапы от волонтеров из Великобритании. Ирландская знаменитость также проводила встречу в Киеве.

Более того, Джек Глисон выставил на благотворительный аукцион куклу своего героя из сериала, чтобы собрать деньги на помощь украинскому народу.

Актер Джек Глисон на Арсенальной в Киеве. Фото: Facebook украинского режиссера Екатерины Чепуры

Какие еще звезды приезжали в Украину во время войны

В Украину также приезжали такие голливудские звезды, как:

Лиев Шрайбер

Кэрри Фукунаго

U2 и Боно

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