Культовые сериалы о ведьмах — что посмотреть на выходных

Кадр из молодежного комедийного сериала "Сабрина — юная ведьма". Фото: Pinterest

Если вы являетесь поклонником магии и загадочных историй, тогда вам точно понравятся сериалы, которые мы вам предложим. Рекомендуем вам посмотреть культовые ленты о ведьмах, которые за многие годы уже стали любимыми среди украинцев.

Новини.LIVE делится подборкой сериалов о ведьмах.

Читайте также:

Самые лучшие картины о магии ведьм

Все женщины — ведьмы (1998 год)

Американский мистический телесериал в 90-е покорил абсолютно каждого зрителя и стал настоящей легендой мирового кинематографа. История о трех родных сестрах, которые однажды нашли в доме покойной бабушки Книгу таинств. С этого момента и начинаются невероятные приключения и непрекращающаяся борьба добра и зла.

Сцена из мистического сериала "Все женщины — ведьмы". Фото: Pinterest

Добрая ведьма (2015 год)

Американская драма рассказывает о жизни женщины, которая вместе со своей дочерью живет в маленьком городке. Героиня умеет колдовать и знает все лекарственные травы. Но кроме магии, женщину ждут настоящие вызовы, ведь она является мамой подростка.

Фрагмент из американской драмы "Добрая ведьма". Фото: Pinterest

Баффи — истребительница вампиров (1997 год)

Молодежный телесериал рассказывает о смелой блондинке-школьнице, которая от природы наделена чрезвычайными способностями. По сюжету героиня соперничает со злом в выдуманном городке, а также находит друзей, впервые влюбляется и борется со своими страхами.

Кадр из молодежного телесериала "Баффи — истребительница вампиров". Фото: Fandom

Касл (2009 год)

Комедийно-драматический телесериал очарует зрителей невероятным "коктейлем" мистики, романтики и детектива. По сюжету актер детективных романов в поиске новых идей для книг становится напарником настоящего детектива.

Сцена из драматического сериала "Касл". Фото: Ozap

Сабрина — юная ведьма (1996 год)

Молодежный комедийный телесериал полюбился зрителям сразу после своей премьеры. Главной героиней является школьница Сабрина, живущая вместе со своим умным котом и тетушками. В свой день рождения девушка узнает, что у нее от природы есть дар колдовства, и с тех пор ее жизнь делится на "до" и "после".

Кадр из сериала "Сабрина — юная ведьма". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие интересные сериалы на реальных событиях можно посмотреть вечером.

Раньше мы рассказывали о том, какие откровенные телесериалы можно посмотреть влюбленным парам.

Также мы сообщали о том, какие новые сериалы можно посмотреть этой осенью.