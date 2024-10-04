Культовые сериалы о ведьмах — что посмотреть на выходных

Легендарные сериалы 90-х о ведьмах — подборка картин о мистике и волшебстве
Если вы являетесь поклонником магии и загадочных историй, тогда вам точно понравятся сериалы, которые мы вам предложим. Рекомендуем вам посмотреть культовые ленты о ведьмах, которые за многие годы уже стали любимыми среди украинцев.
Новини.LIVE делится подборкой сериалов о ведьмах.
Самые лучшие картины о магии ведьм
Все женщины — ведьмы (1998 год)
Американский мистический телесериал в 90-е покорил абсолютно каждого зрителя и стал настоящей легендой мирового кинематографа. История о трех родных сестрах, которые однажды нашли в доме покойной бабушки Книгу таинств. С этого момента и начинаются невероятные приключения и непрекращающаяся борьба добра и зла.
Добрая ведьма (2015 год)
Американская драма рассказывает о жизни женщины, которая вместе со своей дочерью живет в маленьком городке. Героиня умеет колдовать и знает все лекарственные травы. Но кроме магии, женщину ждут настоящие вызовы, ведь она является мамой подростка.
Баффи — истребительница вампиров (1997 год)
Молодежный телесериал рассказывает о смелой блондинке-школьнице, которая от природы наделена чрезвычайными способностями. По сюжету героиня соперничает со злом в выдуманном городке, а также находит друзей, впервые влюбляется и борется со своими страхами.
Касл (2009 год)
Комедийно-драматический телесериал очарует зрителей невероятным "коктейлем" мистики, романтики и детектива. По сюжету актер детективных романов в поиске новых идей для книг становится напарником настоящего детектива.
Сабрина — юная ведьма (1996 год)
Молодежный комедийный телесериал полюбился зрителям сразу после своей премьеры. Главной героиней является школьница Сабрина, живущая вместе со своим умным котом и тетушками. В свой день рождения девушка узнает, что у нее от природы есть дар колдовства, и с тех пор ее жизнь делится на "до" и "после".
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