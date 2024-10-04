Что посмотреть во Всемирную неделю космоса 4-10 октября — подборка фильмов

Актер Мэтт Дэймон в научно-фантастической драме "Марсианин". Фото: Medium

С четвертого по десятое октября все человечество отмечает Всемирную неделю космоса. Если вы считаете себя поклонником космического пространства, предлагаем вам посмотреть самые увлекательные фильмы на тему внеземной жизни, которые будут держать вас в напряжении до последней минуты.

Новини.LIVE делится подборкой таких фильмов.

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Самые лучшие картины о космосе

Интерстеллар (2014 год)

Научно-фантастический фильм о космосе, без сомнения, считается одним из самых лучших за всю историю кино. По сюжету группа астронавтов отправляется в космос, чтобы найти планету, где может жить человечество, и попадает в пространственно-временные туннели. В ленте вы увидите невероятные визуальные эффекты, а сам сюжет "сломает" ваш мозг.

Актер Мэттью Макконахи в фильме "Интерстеллар". Фото: скриншот с YouTube

Марсианин (2015 год)

Научно-фантастическая драма рассказывает о том, как группа астронавтов отправляется на Марс, где происходит мощная буря. Коллеги одного астронавта считают, что он погиб, поэтому улетают прочь. Однако, главный герой выживает и находит способы выжить в далеком космосе. Более того, он даже научился выращивать картофель на "красной планете".

Фрагмент из драмы "Марсианин". Фото: скриншот с YouTube

Прибытие (2016 год)

В сюжете научно-фантастического фильма — пришельцы, которые появляются на планете, чем шокируют все человечество. Армия приведена в полную боевую готовность, а герои пробуют отыскать методы пообщаться с инопланетными существами, чтоб выжить на Земле.

Сцена из фильма "Прибытие". Фото: скриншот с YouTube

Гравитация (2013 год)

Американско-британский научно-фантастический триллер рассказывает нам о космической миссии двух людей, во время которой возникает катастрофа. Поэтому астронавтам остается двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве, не имея никакой связи с Землей и никакой надежды на выживание.

Сцена из триллера "Гравитация". Фото: скриншот с YouTube

Человек на Луне (2018 год)

Биографическая драма о космосе рассказывает нам о жизни американского астронавта Нила Армстронга, ставшего первым, кто ступил на Луну в рамках космической миссии. Но немногие знают, какой ценой ему давалась эта высадка.

Кадр из биографической драмы "Человек на Луне". Фото: скриншот с YouTube

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