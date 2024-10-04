Украинские звезды, которым скоро будет по 40 лет

Украинская певица Злата Огневич на фотосессии. Фото: Instagram Златы Огневич

Говорят, что каждый человек выглядит на столько лет, насколько он себя чувствует внутри. Узнайте, каким украинским звездам скоро исполняется по 40 лет, хотя снаружи совершенно не скажешь, что им вот-вот "стукнет" такой возраст.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Тина Король

В последнее время украинская певица стала более раскрепощенной и уверенной в себе, а снаружи даже не скажешь, что ей уже 39 лет. Артистка не прочь показать себя без макияжа, но и о секретах красоты не спешит рассказывать. Тина не только имеет красивое молодое лицо, но и невероятно стройное тело, которое она часто демонстрирует в откровенных нарядах.

Певица Тина Кароль на своем концерте в Виннице. Фото: Instagram Тины Кароль

Злата Огневич

Украинская певица и бывшая главная героиня "Холостячки" наверняка даже не задумывается над тем, что вскоре ей стукнет 40 лет. Артистка, которой уже 38 лет, в отличие от Тины Кароль, открыто говорит о секретах своей красоты и стройности. Оказывается, Злата делает косметологические процедуры для поддержки красоты и занимается спортом для поддержки тела.

Певица Злата Огневич на фотосессии. Фото: Instagram Златы Огневич

Настя Каменских

В свои 37 лет супруга Потапа на все 100% удовлетворена своей внешностью. Популярная украинская певица считает, что сегодня главное ментальное состояние здоровья, нежели физическое. Кстати, артистка активно занималась спортом вместе с украинцами и бегала каждое утро.

Певица Настя Каменских на открытии фестиваля в Юрмале. Фото: Instagram Насти Каменских

Кристина Остапчук

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука однажды сделала тест, чтобы узнать свой биологический возраст. Этот тест показал, что ее тело соответствует 31 году. И не зря, ведь 37-летняя женщина заявляла, что ни разу не делала никаких операций красоты. Более того, Кристина даже задумывалась о том, чтобы сменить паспорт, ведь никто внешне не угадывает, сколько ей лет.

Кристина Остапчук на отдыхе за границей. Фото: Instagram Кристины Остапчук

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