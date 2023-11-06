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Ученым впервые удалось вырастить эмбрион человека искусственным способом

6 ноября 2023 21:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ученые впервые в истории научились решать проблему бесплодия — как это возможно
Ученые, которые проводят исследование в лаборатории. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи из Великобритании и США впервые в истории смогли создать эмбрионы людей искусственным способом. Ученые объяснили, почему это исследование считают историческим, и рассказали, зачем вообще создавать человеческие эмбрионы в лаборатории.

Эксперимент провели ученые из Кембриджского университета.

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Почему исследование является историческим

По словам ученых, эмбрион млекопитающих появляется в тот момент, когда две половые клетки сливаются в одну. В каждой из них только половина хромосом, поэтому во время зачатия они способны дополнять генетическую информацию друг друга.

В исследовании, которое провели британские и американские ученые, каждый эмбрион выращивался из-за разделения одной донорской стволовой клетки. То есть, говоря простыми словами, в этом случае речь идет о клонировании.

Ученый, проводящий исследование в лаборатории
Ученый, который проводит исследование в лаборатории. Фото: Freepik

Несмотря на запрет экспериментов по клонированию в большом количестве стран в мире, ученым удалось это сделать. Но это стало возможным только в том случае, если они уничтожат вырастившие эмбрионы в возрасте не старше двух недель.

"Очень важно, чтобы исследования в этой области велись осторожно и прозрачно. Опасность заключается в том, что ошибки или необоснованные заявления повлияют на общественность и политиков, серьезно навредив, при этом, всей отрасли", — объяснил профессор Института Фрэнсиса Крика Джеймс Брискоу.

Каков смысл в искусственном выращивании человеческих эмбрионов

Искусственные эмбрионы, возраст которых достигает всего нескольких дней или недель, способны помочь ученым изучить раннее развитие человека. Вероятно, исследователям даже удастся решить проблему с невозможностью забеременеть, которая так смущает многих влюбленных пар.

Беременная женщина, держащая снимок будущего ребенка
Беременная женщина, держащая снимок будущего ребенка. Фото: Freepik

Известно, что именно в начале беременности происходит внезапный выкидыш без каких-либо очевидных причин. Поэтому благодаря этому исследованию ученым удастся решить эту проблему и лучше понять, почему на ранних месяцах беременности происходит выкидыш.

Напомним, мы писали о том, что испанские ученые нашли способ узнать о продолжительности жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что исследователи создали уникальную нейросеть, способную обучать роботов.

Также мы сообщали, что ученые впервые напечатали нервные клетки человека в формате 3D.

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