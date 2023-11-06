Вчені вперше в історії навчилися вирішувати проблему безпліддя — як таке можливо

Вчені, які проводять дослідження у лабораторії. Фото: Freepik

Дослідники з Великої Британії і США вперше в історії змогли створити ембріони людей штучним способом. Вчені пояснили, чому це дослідження вважають історичним, і розповіли, навіщо взагалі було створювати людські ембріони в лабораторії.

Експеримент провели вчені з Кембриджського університету.

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Чому дослідження є історичним

За словами вчених, ембріон ссавців з’являється у той момент, коли дві статеві клітини зливаються в одну. У кожній з них є тільки половина хромосом, тому під час зачаття вони здатні доповнювати генетичну інформацію одне одного.

У дослідженні, яке провели британські та американські вчені, кожен ембріон вирощувався через розділення однієї донорської стовбурової клітини. Тобто, кажучи простими словами, у цьому випадку йдеться про клонування.

Науковець, який проводить дослідження в лабораторії. Фото: Freepik

Незважаючи на заборону експериментів з клонування у великій кількості країн у світі, вченим вдалося це зробити. Але це стало можливим тільки у тому випадку, якщо вони знищать ембріони, які виростили, у віці не старше, ніж два тижні.

"Дуже важливо, щоб дослідження у цій галузі велися обережно і прозоро. Небезпека полягає в тому, що помилки або необґрунтовані заяви вплинуть на громадськість і політиків, серйозно нашкодивши, при цьому, всій галузі", — пояснив професор Інституту Френсіса Кріку Джеймс Бріскоу.

Який сенс у штучному вирощуванні людських ембріонів

Штучні ембріони, вік яких досягає лише декількох днів або тижнів, здатні допомогти вченим вивчити ранній розвиток людини. Ймовірно, дослідникам навіть вдасться вирішити проблему з неможливістю завагітніти, яка так бентежить багатьох закоханих пар.

Вагітна жінка, яка тримає знімок майбутньої дитини. Фото: Freepik

Відомо, що саме на початку вагітності відбувається раптовий викидень без будь-яких очевидних причин. Тому завдяки цьому дослідженню вченим вдасться вирішити цю проблему і краще зрозуміти, чому на ранніх місяцях вагітності відбувається викидень.

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