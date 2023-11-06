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Вченим вперше вдалося виростити ембріон людини штучним способом

6 листопада 2023 21:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вчені вперше в історії навчилися вирішувати проблему безпліддя — як таке можливо
Вчені, які проводять дослідження у лабораторії. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники з Великої Британії і США вперше в історії змогли створити ембріони людей штучним способом. Вчені пояснили, чому це дослідження вважають історичним, і розповіли, навіщо взагалі було створювати людські ембріони в лабораторії.

Експеримент провели вчені з Кембриджського університету.

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Чому дослідження є історичним

За словами вчених, ембріон ссавців з’являється у той момент, коли дві статеві клітини зливаються в одну. У кожній з них є тільки половина хромосом, тому під час зачаття вони здатні доповнювати генетичну інформацію одне одного.

У дослідженні, яке провели британські та американські вчені, кожен ембріон вирощувався через розділення однієї донорської стовбурової клітини. Тобто, кажучи простими словами, у цьому випадку йдеться про клонування.

Ученый, который проводит исследование в лаборатории
Науковець, який проводить дослідження в лабораторії. Фото: Freepik

Незважаючи на заборону експериментів з клонування у великій кількості країн у світі, вченим вдалося це зробити. Але це стало можливим тільки у тому випадку, якщо вони знищать ембріони, які виростили, у віці не старше, ніж два тижні.

"Дуже важливо, щоб дослідження у цій галузі велися обережно і прозоро.  Небезпека полягає в тому, що помилки або необґрунтовані заяви вплинуть на громадськість і політиків, серйозно нашкодивши, при цьому, всій галузі", — пояснив професор Інституту Френсіса Кріку Джеймс Бріскоу.

Який сенс у штучному вирощуванні людських ембріонів

Штучні ембріони, вік яких досягає лише декількох днів або тижнів, здатні допомогти вченим вивчити ранній розвиток людини. Ймовірно, дослідникам навіть вдасться вирішити проблему з неможливістю завагітніти, яка так бентежить багатьох закоханих пар.

Беременная женщина, держащая снимок будущего ребенка
Вагітна жінка, яка тримає знімок майбутньої дитини. Фото: Freepik

Відомо, що саме на початку вагітності відбувається раптовий викидень без будь-яких очевидних причин. Тому завдяки цьому дослідженню вченим вдасться вирішити цю проблему і краще зрозуміти, чому на ранніх місяцях вагітності відбувається викидень.

Нагадаємо, ми писали про те, що іспанські вчені знайшли спосіб дізнатися про тривалість життя. 

Раніше ми розповідали про те, що дослідники створили унікальну нейромережу, яка здатна навчати роботів. 

Також ми повідомляли про те, що вчені вперше надрукували нервові клітини людини у форматі 3D.

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