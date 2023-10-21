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Вчені створили нейромережу, яка навчатиме роботів

21 жовтня 2023 19:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вчені створили нейромережу, яка навчатиме роботів
Робот. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відділ компанії NVIDIA, який займається штучним інтелектом, представив інноваційну розробку. Йдеться про нейромережу Eureka, мета якої — навчити роботів точному виконанню завдань. 

Про це йдеться в блозі NVIDIA.

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Що відомо про нейромережу Eureka

Так, за словами розробників, нейромережа створена на основі мовної моделі GPT-4. Для роботи використовується утиліта Nvidia Isaac Gym, яка призначена для моделювання фізичних процесів.

Зазначається, що навчання відбувається спроб і помилок. Це дозволяє роботам постійно ставати краще, враховуючи правильні й неправильні дії.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як штучний інтелект навчив механічну руку робота швидко обертати ручку за принципом, як це може робити людина, яка довго тренувалась. Техніка має назву "Пенспінінг".

Нагадаємо, вчений в галузі інформатики Джеффрі Хінтон, якого називають "хрещеним батьком штучного інтелекту", звернувся до урядів, компаній та своїх колег із закликом проявляти обережність у розвитку ШІ. За словами Хінтона, вже за 5 років штучний інтелект отримає свідомість.

Додамо, компанія Google оголосила про нову можливість ШІ в програмі Search Generative Experience. Вона дозволить користувачам створювати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо зі стандартного пошукового рядка. 

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