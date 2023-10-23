Чому космос чорний, хоч Всесвіт наповнений зірками — астроном пояснив парадокс

Планети, зірки та астероїди у темному космосі. Фото: bmxlovesk.xyz

За підрахунками вчених, Всесвіт містить щонайменше 200 мільярдів трильйонів зірок. Багато з них навіть яскравіші, ніж наше Сонце. Тож, фактично космос має постійно світитися, як різдвяна ялинка, але цього не відбувається й ми спостерігаємо суцільну темряву.

Чому ж у космосі панує вічна ніч й чи так це насправді? На питання відповів доцент кафедри астрономії з Університету Бойсе, штат Айдахо, Браян Джексон, пише IFLScience.

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Чому зірки не наповнюють космос світлом?

Людство так часто задумувалось над цим, що у питання з'явилася назва — парадокс Ольберса або фотометричний парадокс. Багато вчених намагалися зрозуміти його та розв'язати цю надскладну таємницю.

Три найпоширеніші версії стверджують наступне:

Зірки у Всесвіті розподілені фрактально, а не рівномірно. Ми бачимо темне небо, оскільки зірки розташовані надто далеко від Землі й тому здаються тьмяними. Космос заповнений міжзоряним пилом, який блокує світло від далеких зірок.

На жаль, ні одне з цих тверджень не вірне. По-перше, Всесвіт майже ідеально ізотропний (тобто однаковий у всіх напрямках).

По-друге, згідно із законом зворотних квадратів, якщо поділити Всесвіт на сферичні шари із Землею в центрі, то кожен шар зірок випромінюватиме однакову кількість світла, незалежно від відстані до Землі. В результаті все небо буде рівномірно освітлене.

І, по-третє, світло, випромінюване зірками, неминуче нагріло б космічний пил. Відповідно до закону збереження енергії, пил незабаром почав би випромінювати поглинене світло і сяяти так само яскраво, як зірки.

Планета Земля у темному космосі. Фото: wallpaperaccess.com

Тож, як насправді вирішується феномен Ольберса?

Наразі вчені виділили два фактори, які можуть пояснити "парадокс темного неба". Саме через них ми бачимо порожній простір між зірками на нічному небі.

Наш всесвіт надзвичайно старий. За підрахунками науковців, йому близько 13,8 мільярда років. Для подолання відстаней світла потрібен певний час, тому ми можемо спостерігати об'єкти, що знаходяться не далі 13,8 світлових років від Землі. Оскільки розмір Всесвіту нескінченний, багато зірок і галактик залишаються невидимими для нас просто тому, що світло від них ще не досягло Землі. Всесвіт постійно розширюється. Розширення Всесвіту було відкрито 1929 року астрофізиком та космологом Едвіном Хабблом. Він виявив, що хвилі світла від далеких зірок і галактик "розтягуються" через те, що ці об'єкти швидко віддаляються від нас. Цей феномен отримав назву червоний зсув: він виникає, коли довжина світлової хвилі збільшується і зміщується у бік червоної частини електромагнітного спектра. Випромінювання від дуже далеких об'єктів "розтягується" так сильно, що стає інфрачервоним. А людські очі не пристосовані до інфрачервоного світла, тому ми не можемо бачити далекі зірки та галактики.

Таким чином, ми бачимо темний космос, тому що світло від зірок ще не досягло нас або ж світло змістилося в інфрачервону область спектру, яку ми не бачимо.

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