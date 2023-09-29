Чому люди досі не зустріли інопланетян? Гіпотеза вчених не сподобається нікому

Інопланетяни спостерігають за життям на Землі. Фото: google.com

Людину завжди цікавили питання, що існує за межами Землі та чи є на інших планетах розумні істоти. Багато науковців присвячували своє життя пошуку інопланетних цивілізацій. Та за сотні років ми так і не наблизилися до розкриття цієї правди. Все що ми маємо — припущення та здогадки. То чи існують інопланетяни? А якщо так, чому ми досі не вийшли з ними на контакт? Більшість вчених схиляються до так званої гіпотези "зоопарку". І вона точно нікому не сподобається...

Детальніше про цю наукову здогадку розповіло видання IFL Science.

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Гіпотеза "зоопарку", яка і сьогодні не втрачає популярності серед наукової спільноти, була запропонована ще 1973 року американським астрономом Джоном Алленом.

Ідея полягає в тому, що інопланетні цивілізації знають про наше існування, проте не бажають виходити з нами на зв'язок й ховаються від нас, адже вважають недостатньо розвиненими.

"Серед популярних нині ідей про позаземний розум ідея про те, що "вони" намагаються поговорити з нами, має багато прихильників. Мені ця ідея здається навряд чи правильною, а гіпотеза зоопарку фактично є її антитезою. Я вважаю, що єдиний спосіб зрозуміти явну відсутність взаємодії між "ними" і нами — це припустити, що вони навмисно уникають взаємодії та що вони виділили територію, в якій ми живемо, як зоопарк", — написав вчений Джон Болл у своїй статті.

Інопланетяни спостерігають за нашою планетою. Фото: shutterstock.com

Науковець порівняв це з нашими природними заповідниками, коли ми спостерігаємо за тваринами та їх популяцію, але не втручаємося й не контактуємо.

Розвинені цивілізації можуть так само слідкувати за нашим прогресом, проте не втручатися та дозволяти нам розвиватися самостійно. Вірогідно вони ступатимуть у контакт, коли людство стане достатньо зрілим — технологічно чи політично.

Водночас, на думку науковця, така гіпотеза означала б, що існує правляча цивілізація/сукупність цивілізацій, які всі погодилися поважати зоопарки, подібно до "основної директиви" у "Зоряному шляху".

"Тож, загалом кажучи, нам потрібно розглядати лише найбільш технологічно розвинені цивілізації, оскільки вони, у певному сенсі, контролюватимуть Всесвіт, — писав Болл.

Проте такі цивілізації навряд дозволять себе розсекретити. Згідно з гіпотезою зоопарку, ми ніколи їх не знайдемо, тому що вони не хочуть цього і володіють технологічними можливостями, щоб нам завадити. Таким чином, цю гіпотезу в принципі не вдасться підтвердити майбутніми спостереженнями.

Боллу ця ідея не сподобалася, він назвав її "психологічно неприємною", оскільки було б приємніше думати, що інопланетяни захочуть з нами зв’язатися, якщо знатимуть, що ми тут.

"Однак історія науки містить численні приклади психологічно неприємних гіпотез, які виявилися правильними", — підсумував він.

Нагадаємо, ми писали, що випромінювання з мобільних веж на Землі може допомогти інопланетянам знайти людей.

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