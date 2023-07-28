Станция "Академик Вернадский" присоединяется к международным исследованиям Арктики

Ученые украинской станции "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Ученые украинской станции "Академик Вернадский" и научный ледокол "Ноосфера" приобщаются к международной сети инфраструктур для полярных исследований. Это стало возможным благодаря выигранному проекту ЕС "Горизонт Европа".

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает на своей странице в Facebook.

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По информации Национального антарктического научного центра, благодаря новому проекту украинские полярники будут иметь доступ к другим полярным станциям, судам, базам данных, смогут привлекать дополнительные деньги к антарктической программе и участвовать в важных глобальных научных инициативах.

Сообщается также, что проект "POLARIN" рассчитан на 2 года (2024 — 2025) и общий бюджет почти 14,6 млн евро. Из них более полумиллиона евро предусмотрены для Украины: чтобы обеспечить доступ наших ученых к иностранным инфраструктурам, а также покрыть расходы по доступу зарубежных исследователей к украинским объектам.

Украинская станция "Академик Вернадский". Фото: НАНЦ

"Это позволит нам привлечь дополнительные средства на развитие международного сотрудничества, ведь, как известно, в условиях войны научный бюджет нашей страны очень ограничен, и средства тратятся только на неотложные базовые нужды. Поэтому мы активно ищем дополнительные возможности для поддержки украинской антарктической программы", — отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Напомним, украинские полярники станции "Академик Вернадский" запечатлели плавание субантарктического морского котика.

Также мы писали, что украинские полярники станции "Академик Вернадский" показали уникальное зрелище. Они сняли видео, как "прыгают" самые большие животные на планете — киты.