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Станція "Академік Вернадський" долучається до міжнародних досліджень Арктики

28 липня 2023 04:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Станція "Академік Вернадський" долучається до міжнародних досліджень Арктики
Науковці української станції "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці української станції "Академік Вернадський" та науковий криголам "Ноосфера" долучаються до міжнародної мережі інфраструктур для полярних досліджень. Це стало можливим завдяки виграному проєкту ЄС "Горизонт Європа".

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією Національного антарктичного наукового центру, завдяки новому проєкту українські полярники матимуть доступ до інших полярних станцій, суден, баз даних, зможуть залучати додаткові гроші до антарктичної програми та брати участь у важливих глобальних наукових ініціативах.

Повідомляється також, що проєкт "POLARIN" розрахований на 2 роки (2024-2025) і має загальний бюджет майже 14,6 млн євро. З них понад півмільйона євро передбачені для України: щоб забезпечити доступ наших вчених до іноземних інфраструктур, а також покрити витрати з доступу закордонних дослідників до українських об'єктів.

Українська станція "Академік Вернадський". Фото: НАНЦ

"Це дозволить нам залучити додаткові кошти на розвиток міжнародного співробітництва, адже, як відомо, в умовах війни науковий бюджет нашої країни дуже обмежений, і кошти витрачаються лише на нагальні базові потреби. Тож ми активно шукаємо додаткові можливості для підтримки української антарктичної програми", — відзначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Нагадаємо, українські полярники станції "Академік Вернадський" зафільмували плавання субантарктичного морського котика

Також ми писали, українські полярники станції "Академік Вернадський" показали унікальне видовище. Вони зняли відео, як "стрибають" найбільші тварини на планеті — кити.

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