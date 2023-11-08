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Миллионы лет назад на Земле исчез целый континент, ученые его нашли — видео

8 ноября 2023 20:44
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые нашли потерянный миллионы лет назад континент — видео
Вид планеты Земля из космоса. Фото: peakpx.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

155 миллионов лет назад континент под названием Арголенд откололся от Австралии, а дальше просто исчез, не оставив после себя, казалось бы, никаких следов. Но недавно ученые ошеломили заявлением — им удалось найти его местонахождение.

Сенсационное открытие совершила команда исследователей из Утрехтского университета в Нидерландах, пишет Live Science, ссылаясь на научный труд.

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Таинственный Арголенд — что о нем известно

В научном мире, существовала теория, согласно которой 155 миллионов лет назад от Западной Австралии откололся кусок суши протяженностью 5 тыс. км. Его назвали Арголендом.

Однако куда он делся и что с ним случилось, было большой загадкой. Некоторые учёные даже отрицали его существование. Но, похоже, наконец ответ найден.

Поиски потерянного континента Арголенд — что делали ученые

Исследователи начали с изучения морского дна в районе, известном как Аргосская абиссальная равнина. Она образовалась, когда Арголенд распался на две части.

Как свидетельствуют выводы исследования, континент дрейфовал к северо-западу и, вероятно, оказался где-то в том месте, которое мы сейчас называем Юго-Восточной Азией.

Однако прежде чем представлять себе огромный потерянный континент, скрытый под Юго-Восточной Азией, следует отметить, что это не совсем так. На самом деле, Арголенд начал распадаться на меньшие куски около 300 миллионов лет назад. Этот процесс создал то, что исследователи в шутку называют "аргопелагом" — коллекция небольших континентальных фрагментов.

"Ситуация в Юго-Восточной Азии очень отличается от Африки и Южной Америки, где континент распался аккуратно на две части. Арголенд раскололся на множество разных обломков. Мы буквально имели дело с островками информации, поэтому наше исследование длилось так долго. Мы потратили семь лет, собирая пазл", — объяснил один из авторов исследования, геолог Элдерт Адвокаат (Eldert Advokaat).

Как установили ученые, эти маленькие фрагменты сейчас находятся под частями Индонезии и Мьянмы, достигнув своего нынешнего расположения в течение длительного периода.

Исследование также показало, что около 215 миллионов лет назад распад Арголенда ускорился, что привело к образованию еще меньших обломков. Это усложнило задачу ученых собрать пазл воедино.

 

Ученые нашли на Земле потерянный континент, пропавший миллионы лет назад.
Частичная реконструкция дрейфа Арголенда 215 миллионов лет назад, когда его распад ускорился и по сей день. Изображение: Faculty of Geosciences Utrecht University

Почему так важно знать о "раскрошенном" континенте Арголенд

Как отмечают авторы научной работы, понимание того, как распались такие континенты, как Арголенд, прежде всего помогает понять, как биоразнообразие и климат изменялись с течением времени.

Ученые надеются, что их плодотворный труд может помочь объяснить то, что называется линией Уоллеса, которая представляет собой мнимую границу, разделяющую фауну Юго-Восточной Азии и Австралии. Они уже предполагают, что это могло быть связано с тем, что Арголенд перенес свою дикую природу из будущей Австралии, прежде чем врезаться в Юго-Восточную Азию.

"Эти реконструкции жизненно важны для нашего понимания таких процессов, как эволюция биоразнообразия и климата, или для поиска сырья", — сказал один из авторов исследования.

Что еще немало важно, это знание дает понимание таких процессов, как формирование гор и движущих сил тектоники плит, влияющих на земную поверхность.

Потому каждое подобное открытие приносит новые знания об истории Земли и помогает нам составить сложный пазл прошлого нашей планеты.

 

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили древнейшую рукотворную пирамиду в мире, которой 25 тысяч лет. Все это время она маскировалась под гору.

Напомним, мы писали, что учёным удалось раскрыть загадочное происхождение восьмого континента Земли.

Также мы сообщали, что в Греции археологи обнаружили затопленный подземный город, подозревают, что это может быть Атлантида.

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