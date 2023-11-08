Ученые нашли потерянный миллионы лет назад континент — видео

Вид планеты Земля из космоса. Фото: peakpx.com

155 миллионов лет назад континент под названием Арголенд откололся от Австралии, а дальше просто исчез, не оставив после себя, казалось бы, никаких следов. Но недавно ученые ошеломили заявлением — им удалось найти его местонахождение.

Сенсационное открытие совершила команда исследователей из Утрехтского университета в Нидерландах, пишет Live Science, ссылаясь на научный труд.

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Таинственный Арголенд — что о нем известно

В научном мире, существовала теория, согласно которой 155 миллионов лет назад от Западной Австралии откололся кусок суши протяженностью 5 тыс. км. Его назвали Арголендом.

Однако куда он делся и что с ним случилось, было большой загадкой. Некоторые учёные даже отрицали его существование. Но, похоже, наконец ответ найден.

Поиски потерянного континента Арголенд — что делали ученые

Исследователи начали с изучения морского дна в районе, известном как Аргосская абиссальная равнина. Она образовалась, когда Арголенд распался на две части.

Как свидетельствуют выводы исследования, континент дрейфовал к северо-западу и, вероятно, оказался где-то в том месте, которое мы сейчас называем Юго-Восточной Азией.

Однако прежде чем представлять себе огромный потерянный континент, скрытый под Юго-Восточной Азией, следует отметить, что это не совсем так. На самом деле, Арголенд начал распадаться на меньшие куски около 300 миллионов лет назад. Этот процесс создал то, что исследователи в шутку называют "аргопелагом" — коллекция небольших континентальных фрагментов.

"Ситуация в Юго-Восточной Азии очень отличается от Африки и Южной Америки, где континент распался аккуратно на две части. Арголенд раскололся на множество разных обломков. Мы буквально имели дело с островками информации, поэтому наше исследование длилось так долго. Мы потратили семь лет, собирая пазл", — объяснил один из авторов исследования, геолог Элдерт Адвокаат (Eldert Advokaat).

Как установили ученые, эти маленькие фрагменты сейчас находятся под частями Индонезии и Мьянмы, достигнув своего нынешнего расположения в течение длительного периода.

Исследование также показало, что около 215 миллионов лет назад распад Арголенда ускорился, что привело к образованию еще меньших обломков. Это усложнило задачу ученых собрать пазл воедино.

Частичная реконструкция дрейфа Арголенда 215 миллионов лет назад, когда его распад ускорился и по сей день. Изображение: Faculty of Geosciences Utrecht University

Почему так важно знать о "раскрошенном" континенте Арголенд

Как отмечают авторы научной работы, понимание того, как распались такие континенты, как Арголенд, прежде всего помогает понять, как биоразнообразие и климат изменялись с течением времени.

Ученые надеются, что их плодотворный труд может помочь объяснить то, что называется линией Уоллеса, которая представляет собой мнимую границу, разделяющую фауну Юго-Восточной Азии и Австралии. Они уже предполагают, что это могло быть связано с тем, что Арголенд перенес свою дикую природу из будущей Австралии, прежде чем врезаться в Юго-Восточную Азию.

"Эти реконструкции жизненно важны для нашего понимания таких процессов, как эволюция биоразнообразия и климата, или для поиска сырья", — сказал один из авторов исследования.

Что еще немало важно, это знание дает понимание таких процессов, как формирование гор и движущих сил тектоники плит, влияющих на земную поверхность.

Потому каждое подобное открытие приносит новые знания об истории Земли и помогает нам составить сложный пазл прошлого нашей планеты.

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