Вчені знайшли загублений мільйони років тому континент — відео

Вид планети Земля з космосу. Фото: peakpx.com

155 мільйонів років тому континент під назвою Арголенд відколовся від Австралії, а далі просто зник, не залишивши після себе, здавалося б, жодних слідів. Та недавно вчені приголомшили заявою — їм вдалося знайти його місцезнаходження.

Сенсаційне відкриття зробила команда дослідників з Утрехтського університету в Нідерландах, пише Live Science, посилаючись на наукову працю.

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Таємничий Арголенд — що про нього відомо

У науковому світі, існувала теорія, за якою 155 мільйонів років тому від Західної Австралії відколовся шматок суші завдовжки 5 тис. км. Його назвали Арголенд.

Проте куди він подівся та що саме з ним трапилося, було великою загадкою. Деякі вчені навіть заперечували його існування. Та, схоже, нарешті відповідь знайдена.

Пошуки загубленого континенту Арголенд — що робили вчені

Дослідники почали з вивчення морського дна в районі, відомому як Аргоська абісальна рівнина. Вона утворилася, коли Арголенд розпався на частини.

Як свідчать висновки дослідження, континент дрейфував на північний захід і, ймовірно, опинився десь у тому місці, яке ми зараз називаємо Південно-Східною Азією.

Однак перш ніж уявляти собі величезний загублений континент, схований під Південно-Східною Азією, варто зазначити, що це не зовсім так. Насправді Арголенд почав розпадатися на менші шматки близько 300 мільйонів років тому. Цей процес створив те, що дослідники жартома називають "аргопелагом" — колекція невеликих континентальних фрагментів.

"Ситуація в Південно-Східній Азії дуже відрізняється від Африки та Південної Америки, де континент розпався акуратно на дві частини. Арголенд розколовся на безліч різних уламків. Ми буквально мали справу з острівцями інформації, тому наше дослідження тривало так довго. Ми витратили сім років, збираючи пазл", — пояснив один з авторів дослідження, геолог Елдерт Адвокаат (Eldert Advokaat).

Як встановили науковці, ці маленькі фрагменти зараз лежать під частинами Індонезії та М'янми, досягнувши свого теперішнього розташування впродовж тривалого періоду.

Дослідження також показало, що близько 215 мільйонів років тому розпад Арголенду прискорився, що призвело до утворення ще менших уламків. Це ускладнило завдання вчених зібрати пазл воєдино.

Часткова реконструкція дрейфу Арголенду 215 мільйонів років тому, коли його розпад прискорився і до сьогодні. Зображення: Faculty of Geosciences Utrecht University

Чому так важливо знати про "розкришений" континент Арголенд

Як зазначають автори наукової праці, розуміння того, як розпалися такі континенти, як Арголенд, перш за все, допомагає зрозуміти, як біорізноманіття та клімат змінювалися з плином часу.

Вчені сподіваються, що їх плідна праця може допомогти пояснити те, що називається лінією Уоллеса, яка є уявною межею, що розділяє фауну Південно-Східної Азії та Австралії. Вони вже припускають, що це могло бути пов’язано з тим, що Арголенд переніс власну дику природу з майбутньої Австралії, перш ніж врізатися в Південно-Східну Азію.

"Ці реконструкції є життєво важливими для нашого розуміння таких процесів, як еволюція біорізноманіття та клімату, або для пошуку сировини", — сказав один з авторів дослідження.

Що ще не мало важливо, це знання дає розуміння таких процесів, як формування гір і рушійних сил тектоніки плит, які впливають на земну поверхню.

Тож, кожне подібне відкриття приносить нові знання про історію Землі та допомагає нам скласти складний пазл минулого нашої планети.

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