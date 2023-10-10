Как будет выглядеть Антарктида, если весь лед внезапно растает — фото, видео

Как выглядит южный полюс Земли — Антарктида. Фото: Getty Images

Смена климата, глобальное потепление, страшные и неуправляемые природные явления обсуждаются обществом уже не один десяток лет. Ученые пытаются спрогнозировать, к чему может привести таяние ледников. Не меньший интерес у ученых вызывает, что скрывается под толстым слоем льда в Антарктиде и как выглядел бы континент, если бы весь лед внезапно растаял.

Как пишет издание IFLScience, еще в 2013 году была разработана самая подробная карта Антарктиды, которая получила условное название Bedmap2. Это удалось сделать благодаря сочетанию большого количества данных о высоте поверхности, толщине льда и топографии коренных пород, собранных NASA и Британской антарктической службой с помощью спутников, самолетов и наземных съемок.

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Одним из важных инструментов, используемых для сбора данных, был ледопроницаемый радиолокационный прибор, известный как многоканальный когерентный радиолокационный эхолот, способный определять толщину льда и подледную топографию.

Что увидели ученые?

Лед покрывает около 98% Антарктического континента, так что большая часть суши остается тайной погребенной под холодной ледяной шапкой. Но благодаря невероятным методам визуализации мы можем заглянуть внутрь.

Конечно, подо льдом мы не увидим сады Семирамиды, на нас будет смотреть голая безлюдная и суровая земля. Однако и здесь можно найти много интересного, ведь Bedmap2 очень точно и детализировано демонстрирует сложный ландшафт гор, горных хребтов, холмов, холмистых равнин, изрезанных долинами, желобами и глубокими ущельями.

Больше ученых заинтересовал регион, который располагается под ледником Берда на Земле Виктории. Дело в том, что он находится на глубине 2870 метров ниже уровня моря, что делает его самой низкой точкой на любой из континентальных плит Земли.

Сложный ландшафт Антарктиды без льда. Фото: NASA

Зачем ученым заглядывать под антарктический лед?

Понимание формы этого подледного мира очень важно, поскольку она влияет на распределение льда и на то, как он будет таять в условиях повышения температуры океанов и воздуха, связанного с изменением климата.

Данные Bedmap2 показывают, что Антарктида содержит 27 миллионов кубических километров замерзшей воды, таяние которой приведет к повышению уровня моря примерно на 58 метров.

Хотя согласно нынешним климатическим прогнозам нет угрозы таяния всего антарктического ледникового щита, все же очевидно, что он медленно тает.

По последним оценкам, уровень мирового океана сейчас поднимается на 4 миллиметра (0,16 дюйма) ежегодно в результате таяния ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии.

Чтобы лучше понять толщину льда и мир под Антарктидой, ученые создают карту нового поколения Bedmap3.

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