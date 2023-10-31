Млекопитающие смогут жить на Марсе — ученые рассказали, как это возможно

Исследование Марса с помощью марсохода. Фото: Vito Technology, Inc.

Недавно ученые заявили, что млекопитающие способны жить на Марсе, по крайней мере, некоторые виды. Сделать сенсационное открытие им помогли листоухие мыши, которые нашли свой дом на вершинах вулканов на высоте более 6 км.

Результаты своего исследования команда ученых опубликовала в научном журнале Current Biology, рассказывает издание Talker.

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Популяцию мышей нашли на вершинах вулканов на плато Атакама в Чили и Аргентине. Эта местность чрезвычайно негостеприимна:

разреженная атмосфера;

минусовая температура;

отсутствие достаточного количества воды;

постоянные ветра.

Как отмечают ученые, эта местность максимально приближена к поверхности Марса. Там NASA проводило тренировки по поиску жизни на Красной планете.

Что известно о грызунах-экстремалах, для которых марсианский климат не проблема

Впервые поймать живой экземпляр листовой мыши удалось в начале 2020 года на вершине вулкана Льюльяйльяко, достигающей 6,7 км. Это сделал профессор Джей Сторц и его коллега-альпинист Марио Перес Мамани.

Ранее исследователи находили скелеты грызунов и мумифицированные тела. В результате ученые пришли к выводу, что эти удивительные зверьки смогли приспособиться к таким условиям и живут таким образом на постоянной основе не одно столетие.

Интересно, что геном "марсианских" мышей, найденных на высоте более 6 км, не отличается от живущих на низине.

Как отметил Сторц, он был очень удивлен, что на такой вершине живут млекопитающие. Он добавил, что хорошо подготовленные альпинисты могут выдержать такие экстремальные высоты во время однодневного восхождения на вершину, но то, что мыши постоянно живут на таких высотах, демонстрирует, что "мы недооценивали физиологическую толерантность мелких млекопитающих" . Следовательно, находка расширяет физические пределы жизни позвоночных на Земле.

Итак, факт, что эти мышата способны выживать в таких экстремальных условиях может быть доказательством того, что млекопитающие способны жить на Марсе.

Серая листовая мышь. Фото: faunaparaguay.com

Как мыши приспособились к экстремальной местности

К сожалению, ученые не понимают, как млекопитающие выживают в бесплодном мире скал, льда и снега, где температура никогда не превышает нулевую отметку, а кислорода содержится лишь половина от нормы на уровне моря.

"Даже у подножия вулканов мыши живут в экстремальных марсианских условиях. А на вершинах вулканов еще больше. Ощущение как в открытом космосе. Просто в голове не укладывается, что любое животное, не говоря уже о теплокровных млекопитающих, может выживать и функционировать в такой среде", — отметил Сторц.

Ранее мы писали, что исследователям удалось найти растение, способное снабжать колонии на Марсе кислородом и пищей.

Напомним, мы сообщали, что на Марсе удалось обнаружить остатки древнего грязевого озера, где планетологи собираются искать органическую жизнь.

Также мы рассказывали, что учёные обнаружили расплавленный радиоактивный слой под поверхностью Марса.