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Увольнение после "авансового" отпуска — что нужно знать

25 января 2025 08:22
Катерина Балаєва - редактор
Увольнение работника после отпуска, предоставленного авансом — как вернуть лишние выплаты
Трудовая книжка. Фото: УНИАН
Катерина Балаєва - редактор

Часто случаются ситуации, когда работник увольняется после использования отпуска, который был предоставлен авансом, т.е. за период, который еще не отработан. Впрочем, предоставить работнику отпуск без учета фактически отработанного времени в течение рабочего года работодатель может уже по истечении шести месяцев непрерывной работы.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, как в таких случаях действовать работодателю.

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Порядок предоставления отпусков "авансом"

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона Украины № 504/96-ВР "Об отпусках" (далее – Закон №504), работник имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается с момента заключения трудового договора.

По ч. 5 ст. 10 Закона №504 работодатель может предоставить работнику отпуск без учета фактически отработанного времени после шести месяцев непрерывной работы. В некоторых случаях, с согласия работодателя, отпуск может быть предоставлен и до завершения этого шестимесячного периода.

Кроме того, в ч. 7 ст. 10 Закона №504 предусмотрен перечень категорий работников, которым отпуска могут предоставляться "авансом".

Как удержать лишние начисления за отпуск

Если работник увольняется до завершения рабочего года, за который он получил отпуск полной продолжительности, согласно ч. 2 ст. 127 КЗоТ Украины и ч. 1 ст. 22 Закона №504 работодатель имеет право удержать сумму переплаченных отпускных из заработной платы.

Ч. 2 ст. 127 КЗоТ уточняет:

"Отчисления из заработной платы работников для покрытия их задолженности предприятию могут производиться по приказу работодателя... в случае увольнения работника до окончания рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск".

Однако, такие удержания не применяются, если работник увольняется по основаниям, определенным в п. 3, 5, 6 ст. 36 или п. 1, 2, 5 ст. 40 КЗоТ, а также при направлении на обучение или выходе на пенсию.

Когда отчисления не производятся

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона №504, удержания не проводят в случаях увольнения по причине:

  • призыва или поступления на военную службу;
  • перевода на другое предприятие с согласия работника;
  • отказа от перевода в другую местность или в связи с изменением условий труда;
  • ликвидацию, реорганизацию предприятия или сокращение;
  • состояние здоровья или квалификационное несоответствие;
  • выход на пенсию или направление на обучение;

Также удержание не производится в случае смерти работника.

Ограничения по размеру отчислений

Ч. 1 ст. 128 КЗоТ ограничивает общий размер отчислений из заработной платы 20%, а в отдельных случаях – 50%. Однако при увольнении применяется норма ст. 22 Закона №504, которая позволяет работодателю требовать погашения задолженности через суд, если отчисление невозможно.

Кроме того ст. 129 КЗоТ и ч. 1 ст. 73 Закона №1404 запрещают взыскание с:

  • выходного пособия;
  • компенсаций за командировку;
  • помощи на лечение или погребение.

Таким образом, удержание возможно только из зарплаты.

Как сообщалось, в большинстве случаев трудовые отношения между работником и работодателем завершаются из-за желания работника сменить место работы. Для этого обычно составляется заявление об увольнении по собственному желанию.

Также мы разбирались, какие статьи законодательства Украины помогут оформить увольнение максимально корректно. Ознакомление с этими нормами позволит избежать недоразумений и сделать процесс увольнения быстрым и без лишних переживаний.

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