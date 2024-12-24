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Зарплаты до 84 тыс. грн — ТОП-5 "горячих" вакансий ДТЭК

24 декабря 2024 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в ДТЭК — кого ищут и какие зарплаты предлагают в декабре
Сотрудники энергосферы. Фото: ДТЭК
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В связи с постоянными российскими обстрелами энергетической инфраструктуры Украины многие специалисты вовлечены в восстановление объектов. Известно, какие специалисты нужны одной из крупнейших энергетических компаний страны ДТЭК и какую обещают оплату труда в конце декабря 2024 года.

Об этом свидетельствует информация одного из сайтов по поиску работы.

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Работа мастером бригады воздушных линий электропередачи

Так, компания в Кривом Роге ищет работника на должность мастера бригады воздушных линий электропередачи. Заработную плату обещают на уровне 20 тыс. — 22 тыс. гривен. Работа предполагает полную занятость. Также гарантируют оплачиваемые отпуска и больничные, медицинское страхование, бронирование работников. Среди обязанностей — организация безопасного и своевременного выполнения работ по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи. Требуют опыт работы от двух лет и среднее специальное образование.

Работа электрогазосварщиком

В Днепре компания приглашает на работу электрогазосварщиков. Зарплата таких работников составляет 15 тыс. гривен (плюс премия по результатам работы). Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, медицинское страхование, бронирование работников. Среди обязанностей — выполнение электрогазосварочных работ и осуществление капитальных ремонтов на энергообъектах. Требуют наличие профессионально-технического образования по специальности "Электрогазосварщик", желательно — стаж работы в распределительных сетях 0,4-10 кВ от одного года. Предпочтение отдадут ветеранам.

"Сотрудники компании ежедневно обеспечивают в домах украинцев свет и комфорт, а предприятия — возможностью работать и развиваться", — отмечается в вакансии.

Работа менеджером по продажам электричества и газа

Энергетическая компания приглашает на работу менеджеров по продажам электричества и газа. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, зарплату от 28 тыс. до тыс. гривен (плюс месячный бонус). Предусмотрено бронирование работников, медицинское страхование и отпуск. Работника ищут на полную занятость с опытом работы от одного года, высшим образованием.

"В связи с расширением компании, приглашаем менеджера по продажам электроэнергии и природного газа (В2В). Ты наш кандидат, если у тебя есть успешный опыт региональных продаж в В2В-сегменте от 2-х лет, опыт выхода и проведения переговоров с владельцами бизнеса", — говорится в сообщении.

Работа главным юрисконсультом

В ДТЭК "Днепровские Электросети" ищут работника на должность главного юрисконсульта. Оплату труда обещают от 22 тыс. до 24 тыс. гривен (плюс премии). Работа предполагает полную занятость. Претендент должен иметь опыт от двух лет, высшее образование по специальности "правоведение". Обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные. График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00. Среди обязанностей — правовое сопровождение госнадзора контролирующих органов, участие в слушаниях по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, открытых коллегией АМКУ.

Работа менеджером по работе с клиентами

В Виннице у компании есть вакансия оператора call-центра. Однако возможен вариант дистанционной работы. Среди обязанностей — прием входящих звонков от потребителей услуг по запросам (услуги по счетчикам, подаче электроэнергии, графикам почасовых отключений, подсоединению к сетям, отключению света, подаче показателей, корректировке показателей счетчиков, уточнению по счетам). Зарплата таких работников составляет 12 тыс. — 18 тыс. гривен (может быть больше, в зависимости от количества обработанных звонков).

Ранее мы писали, что в конце 2024 года некоторые работодатели предлагают удаленную работу, за которую гарантируют оплату труда до около 50 тыс. грн. В частности, столько же могут зарабатывать учителя английского языка.

Также сообщалось, как оплачивается в Украине сверхурочное время. Оказывается, граждане должны получать двойную оплату, в соответствии с Кодексом законов о труде.

зарплаты работа ДТЭК рынок труда вакансии

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