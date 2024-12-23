Робота в Україні — ТОП-вакансій із зарплатою до 50 тисяч

Дівчина за комп'ютером. Фото: Freepik

У грудні 2024 року низка роботодавців пропонує українцям працювати віддалено і заробляти при цьому близько 50 тис. гривень. Зокрема, такі умови передбачені для менеджерів з продажу.

Про це свідчить інформація на одному з кадрових порталів.

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Як зазначається у вакансіях, деякі компанії запрошують працівників без особливого досвіду, обіцяють допомогу та високу оплату праці.

Робота менеджером з логістики

Так, одна з міжнародних логістичних компаній шукає менеджера з продажу. Платити готові від 55 тис. гривень. Серед вимог — досконале знання англійської мови (рівень Intermediate і вище), готовність вчитися, розвиватися та сумлінно виконувати взяті обов'язки (ведення переговорів з клієнтами, підтримка партнерських відносин, здійснення продажів логістичних послуг компанії).

"Міжнародна логістична компанія, офіційний агент компанії Landstar, шукає менеджера з логістики. Досягти високих результатів і стати успішним співробітником нашої компанії зможе комунікабельна, цілеспрямована, ініціативна, відповідальна людина", — йдеться у повідомленні.

Робота вчителем англійської мови

Високу заробітну плату пропонують вчителям англійської мови. Так, одна з онлайн-шкіл IT & Business English запрошує на віддалену роботу фахівців. Серед вимог — володіння англійською (рівень С1/С2 (Advanced/Proficiency), наявність досвіду викладання дорослим у віддаленому форматі від одного року, наявність якісного доступу до мережі Internet. Заробітну плату обіцяють до 45 тис. гривень. Оплата залежить від навантаження та кваліфікації.

"Прогресивна та сучасна онлайн-школа IT & Business English № 1 в Україні. Наша Big Dream — зробити IT-community України англомовним. Шукаємо талановитого English Teacher, який хоче розвиватися в напрямку IT & Business English", — зазначають у компанії.

Робота асистентом власника бізнесу

Ще запрошують на віддалену роботу у всеукраїнську мережу онлайн-ресторанів з доставки суші та ролів асистента власника бізнесу. Серед обов'язків — потрібно буде створювати та вести бізнес-процеси, контролювати виконання, розробляти та впроваджувати рекомендації щодо оптимізації процесів. Необхідне володіння польською мовою (В2). Рівень заробітної плати обговорюється індивідуально. На сайті за аналогічну роботу обіцяють зарплату близько 50 тис. гривень.

"Ми є стабільним оператором ринку, що гарантує стабільність для всіх наших працівників. І ми в пошуках надійних, цілеспрямованих працівників, які хочуть працювати і заробляти. Наша команда постійно зростає, і зараз ми шукаємо асистента власників бізнесу", — повідомляє компанія.

Робота оператором чату

Також на віддалену роботу запрошують на посаду оператора чату. Заробітна плата сягає 45 тис. гривень і вище. Потрібно відповідати на запити клієнтів щодо послуг компанії, вести базу у CRM-системі та контролювати їхній статус. Серед вимог — базові знання роботи з ПК, уважність до деталей, терплячість і доброзичливість у спілкуванні. Передбачений гнучкий графік роботи 09:00-19:00 або 5/2, або 4/2.

"У пошуках комунікабельного та цілеспрямованого кандидата на вакансію "Оператор чату". Пропонуємо віддалену роботу з любої точки України. Досвід роботи буде перевагою, але не є обов'язковим — ми надамо вам необхідне навчання!" — повідомляє компанія.

Робота керівником для івент-компанії в США

Віддалено можна працювати на посаді керівника для івент-компанії в США з можливістю подальшого переїзду. Для цього шукають досвідченого працівника, котрий буде здатний поступово розвинути мережу під супроводом. Робота вимагатиме повну зайнятість, у середньому по шість годин на день. Заробітну плату обіцяють від 50 тис. гривень.

"Ми організовуємо Стартап Нетворкінг заходи у 32 містах світу. Це заходи, на яких збираються підприємці та інвестори (50 осіб) для коктейльної вечірки та огляду нових стартапів", — зазначається у вакансії.

Раніше ми писали, що цьогоріч в Україні зросла середня зарплата на 22%, до 22,5 тис. грн. Водночас деякі фахівці стали заробляти майже удвічі більше.

Також повідомлялося, що виплата зарплат у конвертах має серйозні наслідки для працівників. У Міністерстві юстиції попередили, що, працюючи неофіційно, не зараховується стаж, що дасть право на пенсію.