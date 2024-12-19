Зарплати в Україні зросли — які фахівці отримують на 90% більше

Гаманець з грішми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році середня заробітна плата зросла на 22%, до 22,5 тис. гривень. Тоді як у деяких спеціалістів середній дохід підвищився фактично удвічі.

Про це свідчить інформація одного з українських сайтів з пошуку роботи Work.ua.

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За даними кадрового порталу, цьогоріч у низки фахівців суттєво зросла середня заробітна плата.

"Середня зарплата в Україні — 22,5 тис. гривень. Це на 22% більше, якщо порівнювати зі груднем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними із 192 688 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні три місяці", — йдеться в аналізі.

Графіка. Джерело: Work.ua

У списку тих, у кого доходи підскочили на 50%:

ортодонти;

продюсери;

кредитні експерти;

інструктори автошкіл;

теплотехніки;

керуючі мережами магазинів.

Так, очолюють перелік спеціальностей, для яких активно підвищувалась оплата праці, фахівці-ортодонти. У них заробіток зріс на близько 90% протягом року. Тепер роботодавці пропонують таким спеціалістам не 25 тис. гривень, як минулого року, а 47,5 тис. гривень.

На другому місці за рівнем зростання заробітної плати протягом року — продюсери. Таким фахівцям на порталі у середньому пропонують зарплату у 45 тис. гривень, що на 58% більше.

На третьому місці за величиною зростання доходу — кредитні експерти. Таким фахівцям зараз пропонують оплату на рівні 23,5 тис. гривень, що на 56% більше.

Далі суми у фахівців за рік змінились так:

теплотехніки — 35 тис. гривень, що на 56% вище;

керуючі мережею магазинів — 30 тис. гривень, що на 50% більше;

колектори — 30 тис. гривень, що на 46% вище;

плиточники — 40 тис. гривень, що на 45% більше;

працівники лінії роздачі — 19,5 тис. гривень, що на 44% вище.

Раніше повідомлялося, яким фахівцям пропонують за віддалену роботу 25 тис. гривень і вище. Головними умовами є наявність комп'ютера, інтернету та досвіду роботи.

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