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Робота онлайн у грудні — хто може отримувати від 25 тис. грн

18 грудня 2024 13:01
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота в Україні — кому пропонують зарплату від 25 тис. грн у грудні
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

В Україні віддалена робота не втрачає своєї популярності. На кадрових порталах багатьом претендентам пропонують заробляти від 25 тис. гривень і вище, не виходячи з дому.

Про це свідчать дані на одному з сайтів з пошуку роботи.

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У грудні 2024 року на порталі можна знайти віддалену роботу на будь-який смак для різних спеціалістів. Серед головних вимог — наявність комп'ютера та інтернету.

Робота менеджером з продажу логістичних послуг

Так, одна з компаній шукає людей на роботу менеджером з продажу логістичних послуг. Обіцяє конкурентну заробітну плату без обмежень від 25 тис. гривень (ставка та відсотки). Роботодавець гарантує надання підтримки, навчання і можливість працювати з великими B2B-клієнтами. Також передбачається кар'єрне зростання. Серед обов’язків: продаж логістичних послуг, залучення нових клієнтів та підтримка тих, що вже є, здійснення погодження договорів і контроль документообігу. Потрібен досвід у продажах від чотирьох місяців у логістиці або продажах B2B.

"Ми працюємо з провідними гравцями ринку та забезпечуємо надійну співпрацю! Шукаємо талановитих менеджерів з продажу до нашої амбітної команди!", — йдеться у повідомленні.

Робота SMM-менеджером у готельно-ресторанний комплекс

Ще шукають на віддалену роботу SMM-менеджера в один з готелів на Закарпатті. Компанія обіцяє заплату від 25 тис. до 35 тис. гривень, оплачувану відпустку та лікарняний, поїздку у табір в Португалії, компенсацію 50% на відпочинок у власному готельному комплексі. Серед обов'язків: необхідно буде розробляти стратегії для сторінок Instagram (готелю, табору та ресторану), писати тексти різних форматів, організовувати зйомки та публікувати відео.

"Більше 10 років ми створюємо дитячі табори не лише в Україні і за кордоном. Тепер у нас є власний готель, Instagram якого потребує твого таланту!  Потрібно створювати найкреативніший контент із мільйонними переглядами, бо ми знаємо, що це можливо", — зазначають у компанії.

Робота Junior Full Stack Developer  

Також на дистанційну роботу запрошують Junior Full Stack Developer-розробника. Зарплата стартуватиме від 25 тис. гривень (ставка та бонуси). Компанія займається інтеграцією різноманітних web-сервісів і автоматизацією бізнес-процесів. Серед вимог: знання PHP, MySQL, досвід роботи із Laravel Framework, Javascript/Vue.js aбо React.js, англійської мови — Pre-Intermediate (для читання технічної документації). Необхідно буде займатися розробкою унікальних рішень та стандартних веб-застосунків для бізнесу.

"Ми шукаємо Junior Full Stack-розробника, на віддалену роботу. Наші клієнти підтримують Україну і в жодному випадку не зупиняють проєкти в цей важкий для України час. Наша команда завантажена цікавими проєктами, і ми шукаємо додаткові ресурси", — повідомляє роботодавець.

Робота менеджером з підтримки клієнтів
 
Ще шукають менеджера з підтримки клієнтів в одну з найбільших груп контакт центрів у Польщі та Україні на віддалену роботу (є можливість працювати також в офісі). Потрібна людина, яка гарно володітиме українською мовою, і буде відповідати за консультування щодо послуг і тарифів, за підтримку клієнтів найвідомішого оператора мобільного зв’язку в Україні. Заробітна плата сягатиме 25 тис. гривень.

"Ми шукаємо людину, яка: обов’язково  володіє українською мовою на високому рівні. Клієнтоорієнтована, відкрита та товариська. Комунікабельна, відповідальна, націлена на результат. Готова працювати мінімум 140 годин на місяць. Проєкт працює 24/7", — зазначають у компанії.

Робота проджект-менеджером

Дистанційну роботу пропонують також проджект-менеджерам для розвитку і підтримки невеликого онлайн-сервісу. Заробітну плату гарантують на рівні 25 тис. гривень (базова ставка буде постійно зростати). Серед обов'язків: аналіз ринку та конкурентів, здійснення пошуку нових шляхів розвитку, комунікація з клієнтами англійською мовою (Intermediate+), генерування нових ідей для зростання.

"Шукаємо відповідального та ініціативного менеджера для розвитку і підтримки існуючого невеликого онлайн-сервісу, який почне розвиватись завдяки вам і разом з вами", — вказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на ринку праці є низка вакансій для спеціалістів робітничих професій. Деякі роботодавці обіцяють потенційним працівникам заробітну плату від 40 тис. гривень щомісяця.

Також ми писали, що на тлі загальної мобілізації в Україні громадян запрошують вступати до лав армії. Пропонують найрізноманітніші посади у грудні 2024 року.

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