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Робітничі професії в Україні — де платять 40 тис. грн

17 грудня 2024 13:19
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота в Україні — ТОП-5 гарячих вакансій із зарплатою від 40 тис. грн
Автослюсар на СТО. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

В Україні низка спеціалістів робітничих професій може заробляти без вищої освіти від 40 тис. гривень щомісяця. Таку оплату праці роботодавці готові забезпечувати, зокрема, автослюсарям.

Про це свідчать дані одного з українських кадрових порталів.

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За інформацією порталу, наприкінці 2024 року компанії активно шукають автоелектриків, шиномонтажників, водіїв таксі на високу заробітну плату. Деякі з роботодавців обіцяють допомогти із житлом.

Робота автослюсарем

Одна з компаній у Київській області шукає на роботу досвідчених працівників: автослюсарів, автоелектриків, механіків та шиномонтажників.  Напрямки діяльності: легкові авто мультибренд та вантажні авто (Opel Movano, Renault Master). Серед вимог: знання будови та принципів роботи автомобілів, вміння діагностувати та ремонтувати несправності. Заробітну плату гарантують на рівні від 40 тис. до 65 тис. гривень (оплата щотижнева). Надають місце для проживання для іногородніх та допомогу з переїздом для сімей, які втратили житло.

Робота водієм таксі 

Одна з компаній запрошує громадян на роботу водієм таксі у Харкові та Києві. Роботодавець надає автомобілі 2017-2020 року (механіку чи автомат на вибір): Sonata Hyundai, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, KIA,  Peugeot 301.

"Запрошуємо водіїв таксі на автомобілях нашої компанії (Uklon, Uber, Bolt)", — йдеться у повідомленні.

Дозволяється працювати одночасно в усіх агрегаторах. Заробітну плату обіцяють у 40-60 тис. гривень (премії + бонуси за бренд, виплати щоденні). За потреби надають житло для проживання. Технічне обслуговування — за рахунок компанії.

Робота комірником

Також високу заробітну плату обіцяють простим комірникам у Києві. На такій посаді можна заробляти щомісяця до 40 тис. гривень. Одна з компаній шукає робітників, які б займалися розміщенням товару на складі адресно-секційного зберігання, сортували товари по замовленнях, вели документообіг складського обліку. З базових вимог: володіння персональним комп'ютером на рівні користувача (МS Office).

"Це молода, амбітна, українська tech компанія, яка вже заявила про себе і зайняла конкурентоспроможну позицію на ринку. Ми закохані у свій продукт, який постійно удосконалюємо, та дуже цінуємо нашого гостя, заради якого створюємо та перевершуємо собі щодня. Приєднуйся, щоб будувати разом в ролі комірника!" — йдеться в описі вакансії.

Робота барбером

Окрім того, щомісяця заробляти від 40 тис. гривень можуть чоловічі перукарі (барбери). Одна з компаній у Києві обіцяє професіоналам своєї справи високий заробіток, який може сягати 80 тис. гривень. Серед вимог: досвід роботи на позиції барбера від одного року, знання сучасних технік стрижки та догляду за волоссям та бородою, уміння працювати з різними типами волосся та стилями. Графік такої роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 20:00.

"Шукаємо талановитого та досвідченого барбера, який допоможе нашим клієнтам виглядати стильно та впевнено. Як барбер у нашій компанії, ви будете мати можливість розвивати свої професійні навички, працюючи в дружній та творчій атмосфері", — зазначає роботодавець.

Робота офіціантом

У столиці також шукають працівників на посаду офіціанта зі стабільним заробітком, що може досягати 40 тис. гривень (виплата двічі на місяць: ставка, бонус та чайові). Компанія рада вітати всіх, хто бажає працювати у ресторанному бізнесі та робити кар'єру. Робота за зручним графіком: з 10:00 — до 19:00.

"Незважаючи на тяжкі часи в країні, ми розвиваємось, відкриваємо нові ресторани та надаємо робочі місця. Локацій по місту багато, тож знайдемо для тебе оптимальний варіант. Бонусна програма "Приведи друга", ти зможеш запросити своїх друзів на роботу до нашої мережі та отримувати за це додатковий бонус", — повідомляє компанія.

Раніше ми писали, що на порталах з пошуку роботи є низка пропозицій для тих, у кого немає досвіду. Таким працівникам обіцяють підтримку у навчанні та заробітну плату, вищу за середню в країні.

Також повідомлялося, що наприкінці поточного року роботодавці активно шукають працівників. Зокрема, готові брати на роботу людей похилого віку на посади із заробітною платою до 20 тис. грн.

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