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ТОП-5 вакансій грудня із зарплатою до 30 тис. гривень

13 грудня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — ТОП-5 пропозицій із зарплатою до 30 тис. грн
Дівчина-бариста. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

На українських кадрових порталах є безліч пропозицій роботи для тих, хто не має досвіду. При цьому компанії обіцяють претендентам надати відповідне навчання та гарантують високу заробітну плату, до 30 тис. гривень.

Про це свідчить інформація, розміщена на одному з українських порталів з пошуку роботи.

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Робота баристою в мережу кав'ярень

Так, одна зі столичних компаній шукає працівника на посаду баристи в мережу кав'ярень. Претендентам обіцяють оплачуване стажування, професійне навчання. Буде "плаваючий" графік, а заробітна плата  сягатиме 30 тис. гривень (ставка від 1200 грн за 12-годинну зміну + система премій).

"Любиш спілкуватися з людьми? Хочеш працювати з справжніми професіоналами? Тоді запрошуємо тебе до нашої команди мережі кав’ярень... Оплачуване стажування, оскільки цінуємо твою старанність. І якщо ти без досвіду — welcome, всьому навчаємо", — зазначає роботодавець.

Робота продавцем-консультантом техніки та електроніки

У Києві у мережу магазинів сучасної техніки та електроніки шукають працівника на посаду продавцем-консультантом техніки та електроніки. Від претендентів не вимагають наявності досвіду, лише високий рівень відповідальності та бажання працювати. Заробітна плата може сягати 30 тис. гривень (ставка + продажі). Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування з дотриманням КЗпП, обіцяє кар’єрний та професійний розвиток. Передбачається гнучкий графік роботи.

"Робота в нашій компанії — це про надійність, захищеність та стабільність — долучайся до нашої команди! Хочеш працювати у крутій компанії та у колі молодих і амбітних? Головне — бажання працювати та розвиватися, а все інше — навчимо", — йдеться у повідомленні.

Робота менеджером по роботі з клієнтами

Також не вимагають досвіду в одній зі столичних компаній від кандидатів на посаду менеджера по роботі з клієнтами (оператор call-центру). Серед обов'язків — приймання дзвінків клієнтів банку через інтернет-телефонію, допомога з питаннями банківських сервісів. Претендентам обіцяють офіційне працевлаштування, медичне страхування. Також гарантують навчання банківських процесів "із нуля", постійну підтримку тренерів та менеджерів. Важливим є вільне володіння українською мовою. Заробітна плата у разі навчання за кілька місяців сягатиме 30 тис. гривень і більше.

"Ми шукаємо того, хто стане справжнім голосом для клієнтів провідного банку країни!" — йдеться в описі.

Робота кур'єром на авто компанії

Окрім того, можна, не маючи особливих навиків, заробляти до 30 тис. гривень щомісяця, на посаді кур'єра у Києві. Одна з логістичних компаній готова взяти на роботу людину, яку безкоштовно навчить основним принципам такої діяльності. Головне — мати водійське посвідчення категорії В і бути досвідченим водієм. Також потрібне вільне володіння українською мовою. Обіцяють офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження.

"Наша команда постійно зростає, і зараз ми шукаємо "Кур’єр/кур’єрка на авто компанії". Хочеш поєднувати роботу за кермом зі спілкуванням з людьми? Бажаєш як Святий Миколай доставляти посилки, наповнені радістю та турботою? Тоді швидше до нас!" — зазначається у вакансії.

Робота консультантом алкогольного відділу

Також претендентів без досвіду запрошують на роботу у мережу магазинів консультантом алкогольного відділу. Роботодавець обіцяє безкоштовне навчання в школі сомельє. Серед обов’язків: здійснення допомоги клієнтам з вибором спиртного, базуючись на їхніх побажаннях, викладки товару, відстеження залишків. Заробітна плата буде сягати 30 тис. гривень.

"У портфелі компанії: Baron Philippe de Rothschild, Tasca d `Almeritia, Gerard Bertrand, Mazzei, Ron Barcelo, DMF rum і багато іншого. Компанія росте зі значним темпом, тому раді будемо бачити в нашій команді консультанта відділу алкоголю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2024 року на порталі з пошуку роботи для людей похилого віку налічується понад 5 тисяч вакансій у найрізноманітніших сферах. Серед "гарячих" пропозицій — посади із зарплатою до 20 тис. гривень.

Також повідомлялося, в Україні спостерігається зростання середньої зарплати. З початку року в одній зі сфер економіки середній дохід працівників додав майже 40%

зарплати робота ринок праці вакансії роботодавці

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