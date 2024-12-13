Работа в Украине — ТОП-5 предложений с зарплатой до 30 тыс. грн

Девушка-бариста. Фото: Freepik

На украинских кадровых порталах есть множество предложений для тех, кто не имеет опыта работы. При этом компании обещают соискателям предоставить соответствующее обучение и гарантируют высокую заработную плату, до 30 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на одном из украинских порталов по поиску работы.

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Работа баристой в сеть кофеен

Так, одна из столичных компаний ищет работника на должность баристы в сеть кофеен. Претендентам обещают оплачиваемую стажировку, профессиональную учебу. Будет "плавающий" график, а заработная плата будет достигать 30 тыс. гривен (ставка от 1200 грн за 12-часовую смену + система премий).

"Любишь общаться с людьми? Хочешь работать с настоящими профессионалами? Тогда приглашаем тебя в нашу команду сети кофеен... Оплачиваемую стажировку, поскольку ценим твое усердие. И если ты без опыта — welcome, всему учим", — отмечает работодатель.

Работа продавцом-консультантом техники и электроники

В Киеве в сеть магазинов современной техники и электроники ищут работника на должность продавцом-консультантом техники и электроники. От претендентов не требуют наличия опыта, только высокий уровень ответственности и желание работать. Заработная плата может достигать 30 тыс. гривен (ставка+продажи). Работодатель гарантирует официальное трудоустройство с соблюдением КЗоТ, обещает карьерное и профессиональное развитие. Предполагают гибкий график работы.

"Работа в нашей компании — это о надежности, защищенности и стабильности — приобщайся к нашей команде! Хочешь работать в крутой компании и в кругу молодых и амбициозных? Главное — желание работать и развиваться, а все остальное — научим", — говорится в сообщении.

Работа менеджером по работе с клиентами

Также не требуют опыта в одной из столичных компаний от кандидатов на должность менеджера по работе с клиентами (оператор call-центра). Среди обязанностей — прием звонков клиентов банка через интернет-телефонию, помощь с вопросами банковских сервисов. Претендентам обещают официальное трудоустройство, медицинское страхование. Также гарантируют обучение банковским процессам "с нуля", постоянную поддержку тренеров и менеджеров. Важно — свободное владение украинским языком. Заработная плата в случае обучения через несколько месяцев будет достигать 30 тыс. гривен и больше.

"Мы ищем того, кто станет настоящим голосом для клиентов ведущего банка страны!", — говорится в описании.

Работа курьером на авто компании

Кроме того, можно, не имея особых навыков, зарабатывать до 30 тыс. гривен ежемесячно, в должности курьера в Киеве. Одна из логистических компаний готова взять на работу человека, которого бесплатно научит основным принципам такой деятельности. Главное — иметь водительское удостоверение категории В и быть опытным водителем. Также требуется свободное владение украинским языком. Обещают официальную заработную плату, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки.

"Наша команда постоянно растет, и сейчас мы ищем "Курьера на авто компании". Хочешь совмещать работу за рулем с общением с людьми? Хочешь как Святой Николай доставлять посылки, наполненные радостью и заботой? Тогда скорее к нам!", — отмечается в вакансии.

Работа консультантом алкогольного отдела

Также соискателей без опыта приглашают на работу в сеть магазинов консультантом алкогольного отдела. Работодатель обещает бесплатное обучение в школе сомелье. Среди обязанностей: помощь клиентам с выбором спиртного, основываясь на их пожеланиях, выкладки товара, отслеживание остатков. Заработная плата будет достигать 30 тыс. гривен.

"В портфеле компании: Baron Philippe de Rothschild, Tasca d`Almeritia, Gerard Bertrand, Mazzei, Ron Barcelo, DMF rum и многое другое. Компания растет со значительным темпом, поэтому рады будем видеть в нашей команде консультанта отдела алкоголя", — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2024 года на портале по поиску работы для пожилых людей насчитывается более 5 тысяч вакансий в самых разных сферах. Среди "горячих" предложений — должности с зарплатой до 20 тыс. гривен.

Также сообщалось, что в Украине наблюдается рост средней зарплаты. С начала года в одной из сфер экономики средний доход работников прибавил почти 40%.