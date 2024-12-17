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Рабочие профессии в Украине — где платят 40 тыс. грн

17 декабря 2024 13:19
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в Украине — ТОП-5 горячих вакансий с зарплатой от 40 тыс. грн
Автослесарь на СТО. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В Украине ряд специалистов рабочих профессий может зарабатывать без высшего образования от 40 тыс. гривен ежемесячно. Такую оплату труда работодатели готовы обеспечивать, в частности, автослесарям.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских кадровых порталов.

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По информации портала, в конце 2024 года компании активно ищут автоэлектриков, шиномонтажников, водителей такси на высокую заработную плату. Некоторые из работодателей обещают помочь с жильем.

Работа автослесарем

Одна из компаний в Киевской области ищет на работу опытных работников: автослесарей, автоэлектриков, механиков и шиномонтажников. Направления деятельности: легковые авто мультибренд и грузовые автомобили (Opel Movano, Renault Master). Среди требований: знание устройства и принципов работы автомобилей, умение диагностировать и ремонтировать неисправности. Заработную плату гарантируют на уровне от 40 тыс. до 65 тыс. гривен (оплата еженедельно). Предоставляют место для проживания для иногородних и помощь с переездом для семей, лишившихся жилья.

Работа водителем такси

Одна из компаний приглашает граждан на работу водителем такси в Харькове и Киеве. Работодатель предоставляет автомобили 2017-2020 года (механику или автомат по выбору): Sonata Hyundai, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, KIA, Peugeot 301.

"Приглашаем водителей такси на автомобилях нашей компании (Uklon, Uber, Bolt)", — говорится в сообщении.

Разрешается работать одновременно во всех агрегаторах. Заработную плату обещают в 40–60 тыс. гривен (премии + бонусы за бренд, выплаты ежедневные). При необходимости предоставляют жилье. Техническое обслуживание — за счет компании.

Работа кладовщиком

Также высокую заработную плату обещают простым кладовщикам в Киеве. В такой должности можно зарабатывать ежемесячно до 40 тыс. гривен. Одна из компаний ищет рабочих, которые занимались бы размещением товара на складе адресно-секционного хранения, отбирали заказы согласно листу сборки, сортировали товары по заказу, вели документооборот складского учета. Среди базовых требований: владение персональным компьютером на уровне пользователя (MS Office).

"Это молодая, амбициозная, украинская tech компания, которая уже заявила о себе и заняла конкурентоспособную позицию на рынке. Мы влюблены в свой продукт, который постоянно совершенствуем и очень ценим нашего гостя, ради которого создаем и превосходим себе каждый день. Присоединяйся, чтобы строить вместе в роли кладовщика!" — говорится в описании вакансии.

Работа барбером

Кроме того, ежемесячно зарабатывать от 40 тыс. гривен могут мужские парикмахеры (барберы). Одна из компаний в Киеве обещает профессионалам своего дела высокий заработок, который может достигать 80 тыс. гривен. Среди требований: опыт работы на позиции барбера от одного года, знание современных техник стрижки и ухода за волосами и бородой, умение работать с разными типами волос и стилями. График такой работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00.

"Ищем талантливого и опытного барбера, который поможет нашим клиентам выглядеть стильно и уверенно. Как барбер в нашей компании, вы сможете развивать свои профессиональные навыки, работая в дружеской и творческой атмосфере", — отмечает работодатель.

Работа официантом

В столице также ищут работников на должность официантом со стабильным заработком, что может достигать 40 тыс. гривен (выплата дважды в месяц: ставка, бонус и чаевые). Компания рада приветствовать всех, кто желает работать в ресторанном бизнесе и делать карьеру. Работать можно по удобному графику: с 10:00 до 19:00).

"Несмотря на тяжелые времена в стране, мы развиваемся, открываем новые рестораны и предоставляем рабочие места. Локаций по городу много, так что найдем для тебя оптимальный вариант. Бонусная программа "Приведи друга", ты сможешь пригласить своих друзей на работу в нашу сеть и получать за это дополнительный бонус", — сообщает компания.

Ранее мы писали, что на порталах по поиску работы есть ряд предложений для тех, у кого нет опыта. Таким работникам обещают поддержку в обучении и заработную плату выше средней в стране.

Также сообщалось, что в конце этого года работодатели активно ищут работников. В частности, готовы брать на работу пожилых людей на должности с заработной платой до 20 тыс. грн.

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